Ο Dominic McLaughlin φορά την κάπα του Harry Potter και ήδη αμείβεται σαν σταρ

Η νέα γενιά του «Harry Potter» αμείβεται με εντυπωσιακά ποσά, σε μια σειρά που διαμορφώνει νέους αστέρες πριν ακόμη ενηλικιωθούν

Η πολυαναμενόμενη τηλεοπτική μεταφορά της σειράς «Harry Potter» από την HBO, που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2026, αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο μια

νέα γενιά πρωταγωνιστών, οι οποίοι ήδη κινούνται σε οικονομικά μεγέθη εντυπωσιακά για την ηλικία τους. Μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία casting που διήρκεσε μήνες και περιλάμβανε περισσότερα από 32.000 παιδιά, οι δημιουργοί κατέληξαν σε τρεις νεαρούς ηθοποιούς που θα αναλάβουν τους εμβληματικούς ρόλους.

Ο Dominic McLaughlin, 12 ετών από τη Σκωτία, επιλέχθηκε για τον ρόλο του Harry Potter, ενώ η Arabella Stanton, 11 ετών, θα υποδυθεί την Hermione Granger και ο Alastair Stout, 12 ετών, τον Ron Weasley. Τα τρία αυτά παιδιά βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς καλούνται να συνεχίσουν την κληρονομιά που άφησαν οι Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint.

Οι νεαροί ηθοποιοί θα λάβουν αμοιβή 500.000 λίρες για την πρώτη σεζόν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 576.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 60.000 λίρες ή 69.100 ευρώ ανά

επεισόδιο. Όπως σημειώνει ειδικός του χώρου, «πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για τόσο μικρές ηλικίες, αλλά είναι έτοιμοι να γίνουν τρία από τα πιο διάσημα παιδιά στον κόσμο». Ο ίδιος προσθέτει ότι «όπως συνέβη με τους Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint, η ζωή τους πρόκειται να αλλάξει για πάντα».

Η παραγωγή της σειράς φαίνεται να κινείται με ταχείς ρυθμούς, καθώς η πρώτη προωθητική εικόνα που δημοσιοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου προκάλεσε έντονο

ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυκλοφορία έχει επισπευσθεί και πλέον τοποθετείται χρονικά τα Χριστούγεννα του 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ο Daniel Radcliffe, που σημάδεψε τον ρόλο του Harry Potter στη μεγάλη οθόνη, σχολίασε την επιλογή των νέων ηθοποιών δηλώνοντας ότι «φαίνονται τόσο νέοι, τους κοιτάζω και σκέφτομαι ότι κι εγώ ξεκίνησα σε αυτή την ηλικία». Συμπλήρωσε ότι «είναι πραγματικά γλυκό και ελπίζω να απολαμβάνουν αυτή την εμπειρία».

Ωστόσο, η έναρξη αυτής της νέας εποχής δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Ο Paapa Essiedu, που θα υποδυθεί τον Severus Snape, έχει ήδη δεχθεί ρατσιστικές επιθέσεις και απειλές μετά τη δημοσίευση του πρώτου υλικού, γεγονός που οδήγησε την HBO στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Η νέα σειρά «Harry Potter» φιλοδοξεί να επαναφέρει το σύμπαν της J.K. Rowling στη μικρή οθόνη με σύγχρονη ματιά, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα γενιά σταρ που φαίνεται να ξεκινούν την πορεία τους με υψηλές προσδοκίες και σημαντικές οικονομικές απολαβές.

