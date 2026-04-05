Κρίσιμη μάχη για τη ζωή του Άγγελου στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Ο Άγγελος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να αφαιρέσουν τη σφαίρα, εν μέσω της έντονης σύγκρουσης μεταξύ της οικογένειας Καλλιγά και του Μανιάτη

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι τελευταίες εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», καθώς ο Άγγελος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας πυροβολισμός τον έχει φέρει στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να προβληματίζονται έντονα για την αφαίρεση μιας σφαίρας που απειλεί τη ζωή του. Το επεισόδιο αυτό έρχεται ως επιστέγασμα του σκληρού πολέμου που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην οικογένεια Καλλιγά και τον Άγγελο, θέτοντας συνεχώς σε κίνδυνο και τις δύο πλευρές.

Οι εξελίξεις που οδήγησαν στην κρίση

Η αλλαγή ονομασίας του ξενοδοχείου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Θεόφιλο, ο οποίος βγήκε εκτός εαυτού. «Θα το πληρώσεις ακριβά αυτό που έκανες, Μανιάτη! Δεν θα γλιτώσεις! Από μένα θα το βρεις!», τον απείλησε μπροστά σε όλους. Λίγο αργότερα, ο επιχειρηματίας εκμυστηρεύτηκε στη Βέρα τα σκοτεινά του σχέδια για τον Άγγελο. Κατάφερε να πάρει με το μέρος του έναν από τους κοντινούς άνδρες του Μανιάτη, τον οποίο πλήρωσε αδρά, δίνοντάς του την εντολή: «Σκοτώστε τον».

Η προσπάθεια ανακωχής και η εξαφάνιση

Την ίδια ώρα, η Ζωή αποφάσισε να αναλάβει δράση, ζητώντας ανακωχή από τις δύο πλευρές. Πράγματι, το κατάφερε και κανονίστηκε ένα τραπέζι, όπου όλα τα μέλη και των δύο στρατοπέδων θα έδιναν το «παρών». Όλοι συγκεντρώθηκαν και περίμεναν τον Άγγελο, ο οποίος καθυστερούσε αρκετά, κάτι καθόλου συνηθισμένο για εκείνον. Τότε ο Λευτέρης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που τον ενημέρωνε πως το αμάξι του Άγγελου βρέθηκε γαζωμένο από σφαίρες και ο ίδιος ήταν εξαφανισμένος. Αμέσως ο νεαρός κατηγόρησε τον Θεόφιλο: «Εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτό. Λέγε, τι του έκανες;», φώναξε ο Λευτέρης, με τον Καλλιγά να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή: «Έχεις τρελαθεί; Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Όπως βλέπεις, ζορίζομαι ιδιαίτερα με την υγεία μου. Πώς σου ήρθε ότι μπορεί να έχω κάνει κακό;».

Το κρίσιμο 24ωρο και η ανάρρωση

Έπειτα από πολλές ώρες αγωνίας, ο γιατρός ενημέρωσε τους συγγενείς ότι μία σφαίρα δεν κατάφεραν να την αφαιρέσουν, γεγονός που έθετε τη ζωή του Άγγελου σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Ωστόσο, μετά από σκληρή μάχη, οι γιατροί τα κατάφεραν, αλλά τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Τελικά, ο Άγγελος έγινε καλά και ζήτησε από τον Λευτέρη να ορκιστεί ότι δεν θα κάνει τίποτα ενάντια στους Καλλιγάδες, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον κύκλο της βίας.

Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό με τις ανατροπές της, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι «Αντέχω» του Χάρη Βαρθακούρη ντύνει σκηνές της σειράς, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο συναίσθημα στις δραματικές εξελίξεις.