Η Manon των Katseye αποχωρεί για λόγους υγείας

Σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τη διεθνή pop σκηνή, η Manon Bannerman, μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Katseye, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ώστε να επικεντρωθεί στην υγεία και την προσωπική της ευεξία. Η είδηση προκάλεσε κύμα υποστήριξης από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, καθώς η καλλιτέχνιδα θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του γκρουπ από την ίδρυσή του το 2023.Η Manon Bannerman, 23 ετών και καταγωγής από την Ελβετία, καθησύχασε το κοινό μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα WeVerse, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως έγραψε, «είμαι υγιής και φροντίζω τον εαυτό μου. Μερικές φορές τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως, αλλά εμπιστεύομαι τη μεγάλη εικόνα». Στο ίδιο μήνυμα ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη στήριξη, σημειώνοντας «σας αγαπώ απεριόριστα και ανυπομονώ να σας δω ξανά».

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε από τις HYBE και Geffen Records, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος ανέφεραν ότι η απόφαση προέκυψε ύστερα από «ανοιχτές και ουσιαστικές συζητήσεις». Οι Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza και Yoonchae Jeung υπογράμμισαν ότι το συγκρότημα παραμένει ενωμένο και δεσμευμένο τόσο μεταξύ των μελών όσο και απέναντι στους θαυμαστές που το στηρίζουν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνιση των Katseye στα βραβεία Grammy στο Λος Άντζελες, όπου το συγκρότημα ήταν υποψήφιο στην κατηγορία καλύτερου νέου καλλιτέχνη και καλύτερου pop ντουέτου ή γκρουπ για το τραγούδι «Gabriela». Παρά την προσωρινή απουσία της Manon Bannerman, το συγκρότημα επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, εκφράζοντας την προσδοκία να επανενωθούν «όταν θα είναι η σωστή στιγμή». Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Οι Katseye δημιουργήθηκαν μέσα από το reality πρόγραμμα «The Debut Dream Academy» το 2023 και γνώρισαν γρήγορη διεθνή επιτυχία με το πρώτο τους single «Debut» τον Ιούνιο του 2024. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν τα EP «SIS Soft is Strong» και «Beautiful Chaos», χτίζοντας ένα έντονο fanbase σε Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά την ταχεία άνοδο, τα μέλη έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της δημοσιότητας και την πίεση που συνοδεύει την επιτυχία. Η Lara Raj είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι «προσπαθώ να λέω στον εαυτό μου ότι δεν έχει σημασία, αλλά όταν 1000 άνθρωποι στέλνουν απειλές θανάτου, είναι σοκαριστικό», προσθέτοντας ότι πολλοί αντιμετωπίζουν το συγκρότημα σαν «γυναίκες προς κατάταξη», κάτι που χαρακτήρισε «δυστοπικό». Η Manon Bannerman είχε παραδεχτεί ότι αυτή η κατάσταση ήταν «πολύ τρομακτική».

Η προσωρινή αποχώρηση της Manon Bannerman αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ψυχικής και σωματικής υγείας στον χώρο της pop μουσικής, όπου οι έντονοι ρυθμοί και η παγκόσμια προβολή δημιουργούν συχνά μεγάλη πίεση στους καλλιτέχνες. Παράλληλα, η στάση των Katseye δείχνει μια νέα προσέγγιση στη βιομηχανία, με έμφαση στη φροντίδα των μελών και στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην επιτυχία και την προσωπική ευεξία.

