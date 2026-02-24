Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»

To τραγούδι μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, την πίστη σε αυτά τα δύο

Η δυναμική pop μπαλάντα με την οποία διαγωνίστηκε o Stylianos στο φετινό Sing for Greece με τίτλο “You & I” κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός ερμηνεύει ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και ρομαντισμό, το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. O Stylianos υπογράφει τους στίχους του τραγουδιού και τη μουσική μαζί με τον Adam Wu.

Διάβασε επίσης: Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή

To “You & I” μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, την πίστη σε αυτά τα δύο, και είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες!

Δείτε την ανάρτησή του από τη Minos EMI, A Universal Music Company:

Βρείτε το: https://Stylianos.lnk.to/YouAndI

Διάβασε επίσης: Σαρώνουν στις λίστες των Spotify και Apple Music τα τραγούδια του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…