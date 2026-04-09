Life 09.04.2026

Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα

Η αρχαία ιαπωνική παράδοση της παρατήρησης των ανθισμένων κερασιών, γνωστή ως Hanami, εμπνέει πλέον πρακτικές ευεξίας για την καθημερινότητα, προσφέροντας έναν τρόπο να σιγήσουμε τον θόρυβο του νου
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Το Hanami αποτελεί μια από τις πιο διάσημες ιαπωνικές παραδόσεις, που επικεντρώνεται στην παρατήρηση των ανθισμένων κερασιών, γνωστών ως sakura. Κατά την άνοιξη, πάρκα σε όλη την Ιαπωνία γεμίζουν με κόσμο που παρακολουθεί τα λουλούδια, οργανώνοντας πικνίκ και απολαμβάνοντας τη φύση σε μια εμπειρία που δεν επικεντρώνεται στις φωτογραφίες, αλλά στην ουσία της στιγμής και της σύνδεσης με το περιβάλλον. Η παράδοση αυτή έχει ρίζες αιώνων και παραμένει κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της χώρας.

Η φιλοσοφία του Hanami και η εκτίμηση της παροδικότητας

Το Hanami προάγει τη σίγαση του εσωτερικού θορύβου του νου και την παρατήρηση της ομορφιάς γύρω μας. Κάθε ανθισμένο δέντρο βρίσκεται στο απόγειο της ομορφιάς του για μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που διδάσκει την αποδοχή της παροδικότητας της ζωής. Η πρακτική αυτή ενισχύει την επίγνωση της παρούσας στιγμής και αναδεικνύει την αξία των μικρών λεπτομερειών.

Γιατί το σπίτι σου μυρίζει πιο έντονα την άνοιξη – Η απλή αιτία που δε φαντάζεσαι

Πώς να εφαρμόσεις τις αρχές του Hanami στην καθημερινή ζωή

Η φιλοσοφία του Hanami μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα χωρίς ταξίδια στην Ιαπωνία. Απλές πρακτικές, όπως η παρατήρηση φυτών και ανθισμένων δέντρων στην πόλη, η χρήση προϊόντων που προάγουν στιγμές ηρεμίας ή η σύντομη αφιέρωση χρόνου στη φύση, επιτρέπουν την απόλαυση της στιγμής και την ψυχική ανανέωση. Η ολλανδική εταιρεία Rituals, μέσα από τη συλλογή The Ritual of Sakura, αξιοποιεί την παράδοση αυτή για να δημιουργεί εμπειρίες ηρεμίας και χαλάρωσης.

Τα οφέλη του Hanami για σώμα και πνεύμα

Η παρατήρηση ανθισμένων κερασιών έχει θετική επίδραση στη διάθεση και μειώνει τα επίπεδα άγχους. Η σύνδεση με τη φύση επιτρέπει τη διακοπή της συνεχούς πνευματικής δραστηριότητας και ενισχύει τη συγκέντρωση στην παρούσα στιγμή. Παράλληλα, η αισθητική απόλαυση της φύσης συνδυάζεται με την ψυχική αναζωογόνηση, καθιστώντας το Hanami μια μορφή απλής, αλλά αποτελεσματικής ευεξίας.

Η πρακτική του Hanami μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως η τοποθέτηση ανθισμένων φυτών στο σπίτι ή η αφιέρωση λίγων λεπτών σε μια βεράντα ή σε ένα πάρκο για παρατήρηση της φύσης. Μέσα από αυτές τις μικρές στιγμές, ενισχύεται η ηρεμία και η ισορροπία, αναδεικνύοντας την αξία της κάθε στιγμής και προσφέροντας ευκαιρίες για πνευματική ανανέωση.

Η «ασπιρίνη» και άλλες 2 κινήσεις για λουλούδια που δε μαραίνονται στο βάζο

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία

Πασχαλινό τραπέζι και ζώδια: Ποιός ο ρόλος κάθε ζωδίου;
Life

Πασχαλινό τραπέζι και ζώδια: Ποιός ο ρόλος κάθε ζωδίου;

09.04.2026
Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια
Life

Πώς να καθαρίσεις τα χέρια σου μετά το βάψιμο των πασχαλινών αυγών – 3 tips που θα σου λύσουν τα χέρια

09.04.2026
Τα πιο εύκολα πασχαλινά κουλουράκια της Δέσποινας Βανδή – Η συνταγή που θα κρατήσεις για κάθε Πάσχα
Food

Τα πιο εύκολα πασχαλινά κουλουράκια της Δέσποινας Βανδή – Η συνταγή που θα κρατήσεις για κάθε Πάσχα

09.04.2026
Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι
Life

Αυτό είναι το τσάι που θα σε σώσει μετά το πασχαλινό τραπέζι

08.04.2026
Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις
Life

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις

08.04.2026
Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο
Food

Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο

08.04.2026
Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία
Fitness

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

08.04.2026
Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου
Life

Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου

08.04.2026
Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;
Life

Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;

08.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο