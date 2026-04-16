Μουσική 16.04.2026

Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

Μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο Coachella, οι Katseye ετοιμάζουν ένα EP που ήδη συζητιέται πριν καν κυκλοφορήσει.
Πόπη Βασιλείου

Οι Katseye ετοιμάζονται να μετατρέψουν το φετινό καλοκαίρι σε δική τους υπόθεση, καθώς ανακοίνωσαν επίσημα πως το νέο τους EP με τίτλο «Wild» θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου 2026, σηματοδοτώντας το τρίτο δισκογραφικό τους βήμα και τη φυσική συνέχεια του περσινού «Beautiful Chaos». Η είδηση έρχεται στην ιδανική στιγμή: λίγες μόλις ημέρες μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο τους στο Coachella 2026, όπου έκλεψαν τις εντυπώσεις στη σκηνή Sahara με τα «Pinky Up» και «Gnarly», αλλά και με την πολυσυζητημένη σύμπραξη με τις φωνές των Huntr/X από το «KPop Demon Hunters» για το οσκαρικό «Golden».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό που κάνει την ανακοίνωση ακόμη πιο «δυνατή» σε επίπεδο ενδιαφέροντος είναι ότι το «Wild» έρχεται σε μια περίοδο όπου το group δείχνει να περνά στην απόλυτη pop κορύφωσή του. Οι πρόσφατες υποψηφιότητές τους στα American Music Awards για New Artist of the Year, Best Music Video για το «Gnarly» και Breakthrough Pop Artist ενισχύουν το αφήγημα ότι οι Katseye δεν είναι απλώς ένα ακόμα global girl group, αλλά ένα act που πλέον χτίζει σοβαρό mainstream αποτύπωμα.

Με τη Manon στο πλευρό τους αλλά εκτός σκηνής, οι Katseye εντυπωσίασαν στο Coachella

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαία. Το «Pinky Up», που ήδη λειτουργεί ως ο προπομπός της νέας εποχής, παρουσιάστηκε live στο Coachella και έδωσε στο κοινό την πρώτη γεύση από το ύφος που φαίνεται πως θα έχει το «Wild»: πιο αιχμηρό, πιο τολμηρό και με σαφή διάθεση να διευρύνει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχηση του group. Το γεγονός ότι επιστρέφουν ξανά στη σκηνή του φεστιβάλ αυτή την εβδομάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο το buzz γύρω από την κυκλοφορία.

https://www.instagram.com/katseyeworld/

Παράλληλα, το πρόγραμμα των εμφανίσεών τους μέχρι τον Αύγουστο λειτουργεί σαν ιδανική «γέφυρα» προς το νέο EP. Οι Katseye έχουν ήδη κλειδώσει εμφανίσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα festivals της χρονιάς – από το Governors Ball στη Νέα Υόρκη μέχρι τα Hinterland και Head In The Clouds, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την κυκλοφορία του «Wild».

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η κυκλοφορία δεν είναι απλώς άλλο ένα EP. Είναι το project που μπορεί να ορίσει τη μετάβαση των Katseye από viral pop phenomenon σε απόλυτο παγκόσμιο brand της νέας γενιάς. Μετά τα «SIS (Soft Is Strong)» και «Beautiful Chaos», το «Wild» μοιάζει έτοιμο να κεφαλαιοποιήσει όλο το momentum που έχτισαν τους τελευταίους μήνες και να μετατρέψει την αναμονή μέχρι τις 14 Αυγούστου σε ένα συνεχές countdown για τους fans τους.

Katseye: Η συνέντευξη στο «Nylon» που σήμερα μοιάζει προφητική

Katseye μουσική ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Η βραβευμένη ταινία των Καννών που ξεχωρίζει

Eurovision 2026: Πτώση στα προγνωστικά για τον Akylas λίγο πριν τον ημιτελικό

2ο ΗΜΙΖ Anniversary Live… by popular demand!
Άννα Βίσση: Εκρηκτική προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – Έφυγαν 17.000 εισιτήρια σε 1 ώρα
Eurovision 2026: Πότε ανεβαίνουν στη σκηνή ο Akylas και η Antigoni για τις stand-in πρόβες
Taylor Swift: Νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster
Rihanna: Γίνεται η πρώτη γυναίκα με πάνω από 200 εκατ. πιστοποιημένα singles
Άννα Βίσση: Η εξωτική απόδραση στο Μπόρα Μπόρα
Ο Akylas κατακτά την Ευρώπη: Tο promo tour πριν την Eurovision
Ο Jin των BTS αποκαλύπτει την πιο ροκ πλευρά του και τη σχέση του με τους Coldplay
Η Madonna ξαναμπαίνει στην πίστα με το «Confessions on a Dance Floor Part II» μετά από 7 χρόνια
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

