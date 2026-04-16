Το «Wild» των Katseye έρχεται τον Αύγουστο και ήδη έχει βάλει «φωτιά» στα social media

Οι Katseye ετοιμάζονται να μετατρέψουν το φετινό καλοκαίρι σε δική τους υπόθεση, καθώς ανακοίνωσαν επίσημα πως το νέο τους EP με τίτλο «Wild» θα κυκλοφορήσει στις 14 Αυγούστου 2026, σηματοδοτώντας το τρίτο δισκογραφικό τους βήμα και τη φυσική συνέχεια του περσινού «Beautiful Chaos». Η είδηση έρχεται στην ιδανική στιγμή: λίγες μόλις ημέρες μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο τους στο Coachella 2026, όπου έκλεψαν τις εντυπώσεις στη σκηνή Sahara με τα «Pinky Up» και «Gnarly», αλλά και με την πολυσυζητημένη σύμπραξη με τις φωνές των Huntr/X από το «KPop Demon Hunters» για το οσκαρικό «Golden».

Αυτό που κάνει την ανακοίνωση ακόμη πιο «δυνατή» σε επίπεδο ενδιαφέροντος είναι ότι το «Wild» έρχεται σε μια περίοδο όπου το group δείχνει να περνά στην απόλυτη pop κορύφωσή του. Οι πρόσφατες υποψηφιότητές τους στα American Music Awards για New Artist of the Year, Best Music Video για το «Gnarly» και Breakthrough Pop Artist ενισχύουν το αφήγημα ότι οι Katseye δεν είναι απλώς ένα ακόμα global girl group, αλλά ένα act που πλέον χτίζει σοβαρό mainstream αποτύπωμα.

Με τη Manon στο πλευρό τους αλλά εκτός σκηνής, οι Katseye εντυπωσίασαν στο Coachella

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν είναι τυχαία. Το «Pinky Up», που ήδη λειτουργεί ως ο προπομπός της νέας εποχής, παρουσιάστηκε live στο Coachella και έδωσε στο κοινό την πρώτη γεύση από το ύφος που φαίνεται πως θα έχει το «Wild»: πιο αιχμηρό, πιο τολμηρό και με σαφή διάθεση να διευρύνει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχηση του group. Το γεγονός ότι επιστρέφουν ξανά στη σκηνή του φεστιβάλ αυτή την εβδομάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο το buzz γύρω από την κυκλοφορία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα των εμφανίσεών τους μέχρι τον Αύγουστο λειτουργεί σαν ιδανική «γέφυρα» προς το νέο EP. Οι Katseye έχουν ήδη κλειδώσει εμφανίσεις σε μερικά από τα σημαντικότερα festivals της χρονιάς – από το Governors Ball στη Νέα Υόρκη μέχρι τα Hinterland και Head In The Clouds, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την κυκλοφορία του «Wild».

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι νιώθεις πως αυτή η κυκλοφορία δεν είναι απλώς άλλο ένα EP. Είναι το project που μπορεί να ορίσει τη μετάβαση των Katseye από viral pop phenomenon σε απόλυτο παγκόσμιο brand της νέας γενιάς. Μετά τα «SIS (Soft Is Strong)» και «Beautiful Chaos», το «Wild» μοιάζει έτοιμο να κεφαλαιοποιήσει όλο το momentum που έχτισαν τους τελευταίους μήνες και να μετατρέψει την αναμονή μέχρι τις 14 Αυγούστου σε ένα συνεχές countdown για τους fans τους.

