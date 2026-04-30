Μουσικά Νέα 30.04.2026

Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

Ο Stavento συνεργάζεται με την Evangelia στο «Γλυκό Μεθύσι», ένα σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο ελληνικό στοιχείο
Μαρία Χατζηγιάννη

Μέσα από το νέο άλμπουμ «10 Λέξεις», ο Μιχάλης Stavento ξεχωρίζει ακόμη μία δυνατή συνεργασία, αυτή τη φορά με την Evangelia, στο τραγούδι «Γλυκό Μεθύσι», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, μαζί με το επίσημο music video.

StaventoEvangelia

Το «Γλυκό Μεθύσι» είναι ένα σύγχρονο pop track με έντονα ελληνικά στοιχεία, που παντρεύει τη χαρακτηριστική αισθητική του Stavento με τη διεθνή αύρα και τη δυναμική ερμηνεία της Evangelia. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Stavento , διατηρώντας το προσωπικό του αποτύπωμα.

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

Το music video έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού, υπό τη σκηνοθετική κατεύθυνση του Bodega. Ένα video clip που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του τραγουδιού καθώς και την έντονη παρουσία του Μιχάλη Stavento στη μουσική βιομηχανία. Πλάνα του από την πολυετή πορεία του και τις συνεργασίες του εναλλάσσονται με τον ιδανικότερο τρόπο, ενώ η Evangelia συμπληρώνει το παζλ.

Δείτε το video clip: https://www.youtube.com/watch?v=wm7NR3X0uAY

Μάλιστα, ο Μιχάλης Stavento στο τέλος του video clip αναφέρει: «Πέρασαν 21 χρόνια και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που στέκομαι ακόμα πλάι σας κι εσείς πλάι μου… που ζήσαμε τόσα πολλά μέσα από τα τραγούδια και τα διάφορα ανταμώματά μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό… και κυρίως που μεγαλώνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ».

Το «10 Λέξεις» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://Stavento.lnk.to/10Lexeis

«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Evangelia Γλυκό Μεθύσι ΜΙΧΑΛΗΣ STAVENTO ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

30.04.2026
Επόμενο
Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

Παγκόσμια Ημέρα Χορού σήμερα και η Ευγενία Σαμαρά μοιράζεται το πιο fun throwback video

30.04.2026

Δες επίσης

O Bad Bunny σπάει το ιστορικό ρεκόρ του «Despacito» με το «DtMF»
Μουσικά Νέα

O Bad Bunny σπάει το ιστορικό ρεκόρ του «Despacito» με το «DtMF»

02.05.2026
Ariana Grande: Πώς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και τα επόμενα βήματά της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Πώς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και τα επόμενα βήματά της

02.05.2026
MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD
City Guide

MAD & ZAMNA x PRIMER & more: ARGY και ARTBAT στην Αθήνα με το NEWORLD

01.05.2026
Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου
Μουσικά Νέα

Το απόλυτο playlist της Πρωτομαγιάς – Τα 10 τραγούδια που πρέπει να εντάξεις στη λίστα σου

01.05.2026
Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»
Μουσική

Mad Premiere με τον APON: 100 τυχεροί θα ακούσουν πρώτοι το νέο album «Ηχογένεια»

30.04.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON
Διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Mad Premiere με τον APON

30.04.2026
Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral
Μουσικά Νέα

Κατερίνα: Τα «Παράπονά» της έγιναν ήδη viral

30.04.2026
«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση
Μουσικά Νέα

«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

30.04.2026
Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού
Μουσικά Νέα

Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου