Μιχάλης Stavento – Evangelia: Η συνεργασία τους για το «Γλυκό Μεθύσι» και το συγκινητικό μήνυμά του

Ο Stavento συνεργάζεται με την Evangelia στο «Γλυκό Μεθύσι», ένα σύγχρονο pop τραγούδι με έντονο ελληνικό στοιχείο

Μέσα από το νέο άλμπουμ «10 Λέξεις», ο Μιχάλης Stavento ξεχωρίζει ακόμη μία δυνατή συνεργασία, αυτή τη φορά με την Evangelia, στο τραγούδι «Γλυκό Μεθύσι», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, μαζί με το επίσημο music video.

Το «Γλυκό Μεθύσι» είναι ένα σύγχρονο pop track με έντονα ελληνικά στοιχεία, που παντρεύει τη χαρακτηριστική αισθητική του Stavento με τη διεθνή αύρα και τη δυναμική ερμηνεία της Evangelia. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Stavento , διατηρώντας το προσωπικό του αποτύπωμα.

Το music video έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού, υπό τη σκηνοθετική κατεύθυνση του Bodega. Ένα video clip που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του τραγουδιού καθώς και την έντονη παρουσία του Μιχάλη Stavento στη μουσική βιομηχανία. Πλάνα του από την πολυετή πορεία του και τις συνεργασίες του εναλλάσσονται με τον ιδανικότερο τρόπο, ενώ η Evangelia συμπληρώνει το παζλ.

Δείτε το video clip: https://www.youtube.com/watch?v=wm7NR3X0uAY

Μάλιστα, ο Μιχάλης Stavento στο τέλος του video clip αναφέρει: «Πέρασαν 21 χρόνια και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που στέκομαι ακόμα πλάι σας κι εσείς πλάι μου… που ζήσαμε τόσα πολλά μέσα από τα τραγούδια και τα διάφορα ανταμώματά μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό… και κυρίως που μεγαλώνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ».

Το «10 Λέξεις» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://Stavento.lnk.to/10Lexeis

