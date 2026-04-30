Μουσική 30.04.2026

Lady Gaga: Τα νέα music videos για το «The Devil Wears Prada 2» που ήδη συζητιούνται παντού

Τα τραγούδια «Shape Of A Woman» και «Glamorous Life» αποκτούν οπτική ταυτότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της Gaga με τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου
Η Lady Gaga ετοιμάζει δύο νέα music videos για τα τραγούδια «Shape Of A Woman» και «Glamorous Life», τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το fan account thepoptingz, θα συνδέονται με το soundtrack της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», δημιουργώντας ήδη έντονη προσμονή για ένα project που φαίνεται να ενώνει μουσική, κινηματογράφο και υψηλή αισθητική μόδας σε ένα ενιαίο καλλιτεχνικό σύνολο.

Τα δύο κομμάτια δεν είναι απλώς νέες μουσικές κυκλοφορίες, αλλά μέρος ενός μεγαλύτερου concept που «δένει» με τον κόσμο της ταινίας, η οποία κινείται στον χώρο της μόδας και της έντονης οπτικής ταυτότητας, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την καλλιτεχνική φιλοσοφία της Lady Gaga. Έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζει κάθε project ως μια ολοκληρωμένη εικόνα και όχι απλώς ως ένα τραγούδι.

Η πιθανή κυκλοφορία των music videos ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν τη γνωστή κινηματογραφική προσέγγιση της Gaga, με θεατρικότητα, έντονο styling και αφηγηματική εικόνα που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού pop video, μετατρέποντας κάθε της δουλειά σε εμπειρία που συνδυάζει μουσική και visual storytelling.

Το γεγονός ότι τα τραγούδια συνδέονται με το «The Devil Wears Prada 2» προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, αφού η ταινία έχει ήδη συνδεθεί με τον κόσμο της υψηλής μόδας και της αισθητικής υπερβολής, δημιουργώντας το ιδανικό πλαίσιο για μια καλλιτεχνική συνεργασία που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop-culture events της χρονιάς.

Η Lady Gaga με δύο βραβεία Grammy, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, μετά τη μαγική της εμφάνιση.
Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, τότε η Lady Gaga ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop σκηνής όχι μόνο με νέα μουσική, αλλά με μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική πρόταση που ενώνει cinema, μόδα και μουσική σε ένα ενιαίο αφήγημα, κάτι που έχει καθιερώσει την ίδια ως μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής της.

