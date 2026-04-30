Η Ellen DeGeneres επιστρέφει ως Dory στο νέο «Ψάχνοντας τον Νέμο»

Η Ellen DeGeneres δίνει ξανά τη φωνή της στην αγαπημένη ηρωίδα του Nemo, σε ένα νέο project που επαναφέρει τη μαγεία της Pixar
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ellen DeGeneres επιστρέφει σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας της, καθώς θα δανείσει ξανά τη φωνή της στη Dory, τη χαριτωμένη και ξεχασιάρα μπλε τανγκ από το σύμπαν του Nemo, σε ένα νέο animated short της Pixar.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το project βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο παραγωγής και πολλά στοιχεία γύρω από την ιστορία του παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι υπόλοιποι συντελεστές ούτε το πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει. Παρόλα αυτά, η επιστροφή της Dory έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της Pixar, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες στην ιστορία της εταιρείας.

Η Dory πρωτοεμφανίστηκε το 2003 στην ταινία Finding Nemo, όπου βοήθησε τον Marlin, τον πατέρα του Nemo, στο ταξίδι του για να βρει τον χαμένο του γιο. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας τα 940 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και κερδίζοντας Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, καθιερώνοντας τη Pixar ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στο animation.

Η δημοτικότητα της Dory εκτοξεύτηκε ακόμα περισσότερο με το Finding Dory το 2016, όπου ο χαρακτήρας βρέθηκε στο επίκεντρο της ιστορίας αναζητώντας την οικογένειά του. Η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του χαρακτήρα στο κοινό όλων των ηλικιών.

 

Πέρα από τις κινηματογραφικές εμφανίσεις, η Ellen DeGeneres έχει συνδέσει τη φωνή της Dory και με διάφορα projects της Disney και θεματικά πάρκα, κάνοντας τον χαρακτήρα ακόμη πιο αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Η επιστροφή της τώρα σε ένα νέο short film έρχεται να ανανεώσει τη σχέση της με έναν ρόλο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην καριέρα της και στην ποπ κουλτούρα γενικότερα.

Το νέο αυτό project σηματοδοτεί μία ακόμη επιστροφή της DeGeneres στη δημιουργική δράση, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει πιο χαμηλούς ρυθμούς, κάνοντας επιλεκτικές εμφανίσεις και projects, ενώ πλέον φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στο προσκήνιο.

