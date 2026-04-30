Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι την Αυστραλία για να ανακαλύψεις το beauty μυστικό που χρησιμοποιούν διακριτικά πολλές από τις μεγαλύτερες stars του Hollywood. Ενώ οι περισσότερες celebrity skincare ρουτίνες βασίζονται σε πανάκριβα προϊόντα, υπάρχει ένα απλό φαρμακευτικό balm που κοστίζει λιγότερο από 10 ευρώ και έχει γίνει πραγματικό backstage essential για makeup artists και celebrities.

Το Lucas’ Papaw Ointment, το χαρακτηριστικό κόκκινο σωληνάριο που συναντά κανείς συχνά στα kits των επαγγελματιών μακιγιάζ, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυχρηστικά beauty προϊόντα παγκοσμίως. Με βασικό συστατικό τη ζυμωμένη παπάγια, δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια στην Αυστραλία ως ένα γενικής χρήσης balm για ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα, όμως σήμερα έχει αποκτήσει cult status στον χώρο της ομορφιάς.

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της showbiz. Η Sabrina Carpenter έχει μιλήσει δημόσια για τη χρήση του, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο ενυδατικά lip προϊόντα που έχει δοκιμάσει, ενώ η Cate Blanchett έχει αναφέρει ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ το συγκεκριμένο balm, ειδικά για την αντιμετώπιση της ξηρότητας στα χείλη. Αντίστοιχα, η Natalie Portman συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα σε όσους το χρησιμοποιούν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως Hollywood favorite.

Η ιστορία του Lucas’ Papaw Ointment στο Hollywood ξεκινά πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν makeup artists άρχισαν να το χρησιμοποιούν στα παρασκήνια κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, όχι μόνο για τα χείλη αλλά και για τα φρύδια, χαρίζοντας φυσική λάμψη και ένα πιο «clean» αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Από τότε, η χρήση του έχει επεκταθεί σε κάθε πιθανή beauty ανάγκη, από σκασμένα χείλη και ξηρότητα μέχρι μικροερεθισμούς στο δέρμα.

Η απήχησή του δεν περιορίζεται μόνο στους celebrities, καθώς και το κοινό το έχει αγκαλιάσει, με χιλιάδες χρήστες να το χαρακτηρίζουν ως απόλυτο multitasker. Πολλοί το χρησιμοποιούν για ξηρά χείλη, σκασίματα, μικρά εγκαύματα, ακόμη και για την περιποίηση των επωνυχίων, κάνοντάς το ένα από τα πιο ευέλικτα προϊόντα που μπορεί να έχει κανείς στο νεσεσέρ του.

Παρά το χαμηλό του κόστος, το Lucas’ Papaw Ointment έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο διαχρονικά beauty cult προϊόντα, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές τα πιο απλά μυστικά είναι και τα πιο αποτελεσματικά.

