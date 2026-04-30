Beauty 30.04.2026

Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά

Ένα απλό και οικονομικό προϊόν έχει κερδίσει θέση στα backstage του Hollywood, χαρίζοντας ενυδάτωση και φυσικά λαμπερά χείλη
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι την Αυστραλία για να ανακαλύψεις το beauty μυστικό που χρησιμοποιούν διακριτικά πολλές από τις μεγαλύτερες stars του Hollywood. Ενώ οι περισσότερες celebrity skincare ρουτίνες βασίζονται σε πανάκριβα προϊόντα, υπάρχει ένα απλό φαρμακευτικό balm που κοστίζει λιγότερο από 10 ευρώ και έχει γίνει πραγματικό backstage essential για makeup artists και celebrities.

Το Lucas’ Papaw Ointment, το χαρακτηριστικό κόκκινο σωληνάριο που συναντά κανείς συχνά στα kits των επαγγελματιών μακιγιάζ, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυχρηστικά beauty προϊόντα παγκοσμίως. Με βασικό συστατικό τη ζυμωμένη παπάγια, δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια στην Αυστραλία ως ένα γενικής χρήσης balm για ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα, όμως σήμερα έχει αποκτήσει cult status στον χώρο της ομορφιάς.

Το συγκεκριμένο προϊόν έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της showbiz. Η Sabrina Carpenter έχει μιλήσει δημόσια για τη χρήση του, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο ενυδατικά lip προϊόντα που έχει δοκιμάσει, ενώ η Cate Blanchett έχει αναφέρει ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ το συγκεκριμένο balm, ειδικά για την αντιμετώπιση της ξηρότητας στα χείλη. Αντίστοιχα, η Natalie Portman συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα σε όσους το χρησιμοποιούν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως Hollywood favorite.

@allure Thanks, Australians, for creating #SabrinaCarpenter's best cure for dry lips.

Η ιστορία του Lucas’ Papaw Ointment στο Hollywood ξεκινά πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν makeup artists άρχισαν να το χρησιμοποιούν στα παρασκήνια κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, όχι μόνο για τα χείλη αλλά και για τα φρύδια, χαρίζοντας φυσική λάμψη και ένα πιο «clean» αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Από τότε, η χρήση του έχει επεκταθεί σε κάθε πιθανή beauty ανάγκη, από σκασμένα χείλη και ξηρότητα μέχρι μικροερεθισμούς στο δέρμα.

Η απήχησή του δεν περιορίζεται μόνο στους celebrities, καθώς και το κοινό το έχει αγκαλιάσει, με χιλιάδες χρήστες να το χαρακτηρίζουν ως απόλυτο multitasker. Πολλοί το χρησιμοποιούν για ξηρά χείλη, σκασίματα, μικρά εγκαύματα, ακόμη και για την περιποίηση των επωνυχίων, κάνοντάς το ένα από τα πιο ευέλικτα προϊόντα που μπορεί να έχει κανείς στο νεσεσέρ του.

Παρά το χαμηλό του κόστος, το Lucas’ Papaw Ointment έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο διαχρονικά beauty cult προϊόντα, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές τα πιο απλά μυστικά είναι και τα πιο αποτελεσματικά.

Η Ellen DeGeneres επιστρέφει ως Dory στο νέο «Ψάχνοντας τον Νέμο»

Η Ellen DeGeneres επιστρέφει ως Dory στο νέο «Ψάχνοντας τον Νέμο»

«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας
Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας

Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει
Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

Πρωτομαγιά: 4 πανέμορφοι προορισμοί για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση
Πρωτομαγιά: 4 πανέμορφοι προορισμοί για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση

Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει
Πώς φεύγει το κερί από τα ρούχα; Το κόλπο που θα σε σώσει

Το look της Nicole Kidman στο Chanel show είχε την ανατροπή που δεν περίμενε κανείς
Το look της Nicole Kidman στο Chanel show είχε την ανατροπή που δεν περίμενε κανείς

Safari nails: To edgy nail trend που λάτρεψε η Dua Lipa
Safari nails: To edgy nail trend που λάτρεψε η Dua Lipa

Οι viral προπονήσεις που κάνουν θράυση στα social media και αξίζει να δοκιμάσεις (και ποιες όχι)
Οι viral προπονήσεις που κάνουν θράυση στα social media και αξίζει να δοκιμάσεις (και ποιες όχι)

5 τρόποι για να πλύνεις απλά και αποτελεσματικά ένα μπρόκολο
5 τρόποι για να πλύνεις απλά και αποτελεσματικά ένα μπρόκολο

Πώς να φτιάξεις μια γωνιά για το τέλειο «home tour» TikTok ή Instagram Reel
Πώς να φτιάξεις μια γωνιά για το τέλειο «home tour» TikTok ή Instagram Reel

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

