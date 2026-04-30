«Αν είναι αληθινό, είναι επιτυχία»: Η Olivia Rodrigo μιλά για τη μουσική χωρίς πίεση

Η Olivia Rodrigo ανοίγει ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο στην καριέρα της, βάζοντας την αυθεντικότητα πάνω από τα νούμερα των charts

Αν παρακολουθείς τη σύγχρονη pop σκηνή, τότε σίγουρα έχεις ήδη καταλάβει ότι η Olivia Rodrigo δεν αντιμετωπίζει πλέον τη μουσική της καριέρα με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρχή, καθώς, λίγο πριν την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», δείχνει να επαναπροσδιορίζει πλήρως το τι σημαίνει επιτυχία σε μια εποχή όπου τα charts και τα streams κυριαρχούν στη βιομηχανία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν νιώθω ότι, “Αυτό είναι αληθινό, αυτό είμαι εγώ/ Είμαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είμαι”, τότε θα το νιώσω ως επιτυχία». Με αυτή τη φράση, η Olivia Rodrigo τονίζει πως για εκείνη η επιτυχία δεν συνδέεται πλέον αποκλειστικά με τα charts, αλλά με το αν η μουσική της παραμένει αυθεντική και προσωπική.

Η τραγουδίστρια μάλιστα έκανε αναφορά και στο τραγούδι της Demi Lovato, το «This Is Me» από το «Camp Rock», ως σημείο αναφοράς για την έννοια της αυτοαποδοχής και της ειλικρίνειας, στοιχεία που φαίνεται να επηρεάζουν έντονα τη νέα της δημιουργική κατεύθυνση.

Αυτή η στάση δείχνει μια ξεκάθαρη αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζει τη μουσική της πορεία, καθώς αφήνει πίσω της την πίεση των αριθμών και εστιάζει περισσότερο στο συναίσθημα και στην προσωπική της αλήθεια.

Καθώς το νέο της άλμπουμ πλησιάζει, η Olivia Rodrigo δεν μιλά απλώς για τραγούδια και επιτυχίες, αλλά για μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής μέσα στη μουσική, όπου το «να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου» γίνεται η πιο σημαντική μορφή επιτυχίας.

