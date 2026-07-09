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Fashion 09.07.2026

Hermès: Ο οίκος «κλειδώνει» την ημερομηνία για το πρώτο του Haute Couture show

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Υπό την καθοδήγηση της Nadège Vanhée, ο γαλλικός οίκος επεκτείνεται στην Υψηλή Ραπτική, στοχεύοντας να ενδυναμώσει την παρουσία του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hermès θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή Υψηλής Ραπτικής τον Ιανουάριο στο Παρίσι.
  • Η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στην στρατηγική του οίκου για διατήρηση της αποκλειστικότητας.
  • Η συλλογή θα επιμεληθεί η Nadège Vanhée, καλλιτεχνική διευθύντρια των γυναικείων συλλογών.
  • Δημιουργήθηκε εξειδικευμένο ατελιέ με 20 τεχνίτες για την ενίσχυση της θέσης στην αγορά πολυτελείας.
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Η Hermès ετοιμάζεται να κάνει ένα ιστορικό βήμα στον χώρο της μόδας, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για την είσοδό της στον κόσμο της Υψηλής Ραπτικής. Ο γαλλικός κολοσσός, που έχει ταυτιστεί με την απαράμιλλη ποιότητα στα δερμάτινα είδη, πρόκειται να παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή couture κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, τον προσεχή Ιανουάριο.

hermes_fousta
www.hermes.com

Το φιλόδοξο εγχείρημα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της Nadège Vanhée, καλλιτεχνικής διευθύντριας των γυναικείων συλλογών του οίκου. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου ατελιέ, το οποίο στελεχώνεται από περίπου 20 έμπειρους τεχνίτες, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία υψηλού επιπέδου στους πιο πιστούς και εύπορους πελάτες της, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στην κορυφή της αγοράς της υπερ-πολυτέλειας.

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Η απόφαση της Hermès να επεκταθεί στην Υψηλή Ραπτική δεν είναι τυχαία. Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ζήτηση για είδη πολυτελείας παρουσιάζει σημάδια κάμψης, ο οίκος αναζητά νέους τρόπους να διατηρήσει την «αύρα» της σπανιότητας και της αποκλειστικότητας που τον χαρακτηρίζει. Αν και η Hermès αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από τους ανταγωνιστές της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής επιβράδυνσης, η ανάπτυξη των πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους (5,6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) υπολειπόταν των προσδοκιών των αναλυτών.

Hermes
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η είσοδος στην υψηλή ραπτική αποτελεί μια κίνηση «θωράκισης» του brand, καθώς επιτρέπει στον οίκο να προσεγγίσει ένα εξαιρετικά κλειστό κύκλο πελατών που αναζητούν μοναδικές δημιουργίες, πέρα από τα κλασικά δερμάτινα αξεσουάρ. Με τα μάτια της αγοράς στραμμένα στην επόμενη οικονομική αναφορά της εταιρείας στα τέλη Ιουλίου, το couture show του Ιανουαρίου φαντάζει ως μια κρίσιμη στρατηγική κίνηση για το μέλλον του οίκου, σε ένα περιβάλλον όπου η «momentum» της αγοράς πολυτελείας απαιτεί συνεχή ανανέωση.

 

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Fashion Hermès Υψηλή Ραπτική
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