Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 09.07.2026

Electric Dreams: Ο Pierpaolo Piccioli επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά του οίκου Balenciaga στην υψηλή ραπτική

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Pierpaolo Piccioli επαναπροσδιορίζει την υψηλή ραπτική στον οίκο Balenciaga για το Φθινόπωρο 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε την πρώτη του συλλογή υψηλής ραπτικής για τον οίκο Balenciaga στο Παρίσι.
  • Η συλλογή Φθινόπωρο 2026 χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και επαναπροσδιορισμό της σιλουέτας, τιμώντας την κληρονομιά του οίκου.
  • Χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως 3-D scanning και καινοτόμα υλικά όπως το bioengineered μετάξι Amsilk.
  • Ο Piccioli παρουσίασε την ομάδα του ατελιέ, τονίζοντας τη συλλογική προσπάθεια πίσω από την υψηλή ραπτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Παρίσι έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής στιγμής για τη μόδα, καθώς ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε το πολυαναμενόμενο couture ντεμπούτο του για τον οίκο Balenciaga. Στο επιβλητικό σκηνικό της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης των Παρισίων, υπό το φως ενός εκτυφλωτικού καλοκαιρινού ήλιου, η συλλογή για το Φθινόπωρο 2026 ξεδίπλωσε μια οπτική πανδαισία, όπου το αρχειακό βάθος του οίκου συνάντησε την αστείρευτη, σχεδόν αναγεννησιακή δημιουργικότητα του Piccioli.

balenciaga_haute_couture_fall
https://www.instagram.com/balenciaga/?hl=el

Η πασαρέλα πλημμύρισε από έντονες, σχεδόν ηλεκτρικές αποχρώσεις, το ηλεκτρίκ ροζ, το neon πορτοκαλί και το λαμπερό mint green κυριάρχησαν, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων των παρευρισκομένων. Το κλίμα στην ατμόσφαιρα ήταν εορταστικό και πληθωρικό, με superfans, πιστούς πελάτες, διασημότητες και φοιτητές να ξεσπούν σε ένα συγκινητικό, παρατεταμένο standing ovation. Αυτή η θερμή υποδοχή δεν επισφράγισε μόνο την επιτυχία της παρουσίασης, αλλά επικύρωσε την έναρξη ενός νέου, τολμηρού κεφαλαίου για τον οίκο Balenciaga, όπου η παράδοση αποκτά μια εντελώς νέα σημασία.

Lace is back: Γιατί η δαντέλα είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι φέτος στη ντουλάπα σου

Η συνομιλία με τον Cristóbal και η αποδόμηση της σιλουέτας

Ο Pierpaolo Piccioli, γνωστός διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους «colorists» της μόδας, προσέγγισε αυτή την πρόκληση με βαθύ σεβασμό για την ιστορία. Πριν ξεκινήσει τον σχεδιασμό, πέρασε μήνες μελετώντας τα αρχεία του ιδρυτή του οίκου. «Άρχισα να γνωρίζω το ατελιέ και τους ανθρώπους του, γιατί ένιωθα πως αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσω πραγματική υψηλή ραπτική», δήλωσε backstage. «Ο Cristóbal είναι αυτός που επινόησε τη μόδα όπως την εννοούμε σήμερα. Δεν έμενε ποτέ σε μία μόνο σιλουέτα, πάντα ανακάλυπτε, πάντα καινοτομούσε».

balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall

Για τον Piccioli, η πρόκληση ήταν να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στο σήμερα. Μετατοπίζοντας την οπτική του, αποφάσισε να αφαιρέσει το περιττό βάρος και την υπερβολική δομή, εστιάζοντας σε αυτό που ο ίδιος ονόμασε «μηχανική του πατρόν». Η δουλειά του επικεντρώθηκε στην απόδοση μιας σιλουέτας που παραμένει «ανθρώπινη». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Πρέπει πάντα να διατηρείς το σώμα παρόν, αλλιώς η ραπτική γίνεται αφηρημένη και μακριά από την κίνηση του ανθρώπου».

 Από το 3-D scanning στο bioengineered silk

Η συλλογή αποτελεί μια τομή μεταξύ της κλασικής ραπτικής και της τεχνολογίας του μέλλοντος. Μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της δουλειάς του Piccioli ήταν η χρήση του 3-D scanning για την κατασκευή νέων, ακριβέστερων μανεκέν, επιτρέποντας στο ατελιέ να τεντώσει και να διαμορφώσει τα δέρματα με τρόπο που ήταν αδύνατος μέχρι σήμερα.

balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall

Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η εισαγωγή του Amsilk, ενός επαναστατικού, βιο-εξελιγμένου μεταξιού. Αυτό το υλικό, που δημιουργείται μέσω DNA editing και protein engineering, αποτελεί μια fossil fuel-free εναλλακτική λύση, διαθέτοντας ιδιότητες που το καθιστούν 2,5 φορές πιο ανθεκτικό από το ατσάλι. «Η υψηλή ραπτική είναι ένας τόπος όπου δεν υπάρχουν χάρτες», πρόσθεσε ο σχεδιαστής, υπογραμμίζοντας ότι η καινοτομία αποτελεί πλέον οργανικό κομμάτι του Balenciaga.

balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall

Το αποκορύφωμα της παρουσίασης ήταν το φινάλε, το οποίο θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη των παρευρισκομένων. Αντί να βγει μόνος του για την καθιερωμένη υπόκλιση, ο Piccioli περπάτησε κάτω από τη σκάλα συνοδευόμενος από ολόκληρη την ομάδα του ατελιέ του. Ήταν μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, που εξηγήθηκε από τις σημειώσεις του show: «Αυτή η συλλογή είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς των ανθρώπων στο ατελιέ: ανθρώπινων όντων που είναι η ίδια η couture, γιατί η ραπτική δημιουργείται από αυτούς που τη ζουν».

balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall
balenciaga_haute_couture_fall

Ανάμεσα στα δημιουργήματα που ξεχώρισαν, το balloon φόρεμα από φωσφοριζέ-ροζ κατσαρή οργάντζα με κεντημένα φτερά ήταν η απόλυτη απόδειξη πως ο οίκος Balenciaga, υπό την καθοδήγηση του Piccioli, εισέρχεται σε μια εποχή όπου το δραματικό στοιχείο και η τεχνολογική δεξιοτεχνία συνυπάρχουν αρμονικά. Η επίδειξη ήταν μια υπενθύμιση ότι η couture, πέρα από τα ρούχα, είναι το πάθος των ανθρώπων που την υπηρετούν, μια αίσθηση γιορτής που έκανε όλο το κοινό να νιώσει ότι έγινε μάρτυρας μιας νέας σελίδας στην ιστορία της μόδας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Balenciaga Fashion
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά

Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά

09.07.2026
Επόμενο
Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «θεϊκό» χτένισμα της Zendaya που έγινε viral – Δες πώς θα το πετύχεις σε λιγότερο από 1 λεπτό
Beauty

Το «θεϊκό» χτένισμα της Zendaya που έγινε viral – Δες πώς θα το πετύχεις σε λιγότερο από 1 λεπτό

09.07.2026
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου
Life

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

09.07.2026
Lace is back: Γιατί η δαντέλα είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι φέτος στη ντουλάπα σου
Fashion

Lace is back: Γιατί η δαντέλα είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι φέτος στη ντουλάπα σου

09.07.2026
Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή
Life

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

09.07.2026
Ποια ελληνική παραλία ψηφίστηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026;
Life

Ποια ελληνική παραλία ψηφίστηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026;

08.07.2026
Βραστά αυγά: Το απλό hack που κάνει το ξεφλούδισμα παιχνιδάκι
Food

Βραστά αυγά: Το απλό hack που κάνει το ξεφλούδισμα παιχνιδάκι

08.07.2026
Κατακράτηση υγρών; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε το ρόφημα που λάτρεψε το TikTok
Life

Κατακράτηση υγρών; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε το ρόφημα που λάτρεψε το TikTok

08.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi
Life

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

08.07.2026
Alexa Demie: Το minimal look που αποδεικνύει ότι το LBD είναι ο βασιλιάς της βραδινής εξόδου
Fashion

Alexa Demie: Το minimal look που αποδεικνύει ότι το LBD είναι ο βασιλιάς της βραδινής εξόδου

08.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας