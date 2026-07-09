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Beauty 09.07.2026

Το «θεϊκό» χτένισμα της Zendaya που έγινε viral – Δες πώς θα το πετύχεις σε λιγότερο από 1 λεπτό

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Θέλεις το «Goddess» look της Zendaya; Δες πώς να αναδημιουργήσεις το viral χτένισμα με τις πλεξούδες και τα κυματιστά μαλλιά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το χτένισμα της Zendaya στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» έγινε viral.
  • Το look περιλαμβάνει μακριά, ανάλαφρα μαλλιά με στεφάνι από χαλαρές πλεξούδες.
  • Η Zendaya χρησιμοποίησε extensions για όγκο και μήκος, ενώ οι ανταύγειες πρόσθεσαν βάθος.
  • Το χτένισμα είναι εύκολο να αναδημιουργηθεί στο σπίτι με απλά βήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya κατάφερε για ακόμα μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στο κόκκινο χαλί, εμφανιζόμενη στην πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο με ένα χτένισμα που θυμίζει αληθινή θεά του Ολύμπου. Με τα μαλλιά της να πέφτουν ανάλαφρα μέχρι τη μέση και ένα εντυπωσιακό, «στεφάνι» από πλεξούδες να πλαισιώνει το πρόσωπό της, η εμφάνισή της έγινε αμέσως θέμα συζήτησης σε κάθε fashion & beauty forum. Το look αυτό, αν και δείχνει περίτεχνο και εξαιρετικά προσεγμένο, διατηρεί μια αίσθηση φυσικότητας που σε προκαλεί να το δοκιμάσεις. Η Zendaya, που τους τελευταίους μήνες μας είχε συνηθίσει στο κομψό της bixie cut, απέδειξε πως μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως, επιλέγοντας extension που χάρισαν όγκο και μήκος, ενώ οι ανταύγειες στα καστανά μαλλιά της έδωσαν το απαραίτητο βάθος και φως που χρειάζεται ένα τέτοιο χτένισμα για να αναδειχθεί.

zendaya_xtenisma
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Αυτό το «mythological beauty» look δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς η Zendaya ενσαρκώνει τον ρόλο της Αθηνάς στη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan, και κάθε της εμφάνιση είναι πάντα απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική του εκάστοτε project της. Οι ειδικοί του χώρου λάτρεψαν το πώς οι πλεξούδες, αντί να είναι σφιχτά πλεγμένες, είχαν μια χαλαρή και οργανική υφή που έδενε αρμονικά με τα κυματιστά μήκη των μαλλιών της, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει βγαλμένο από αρχαίο μύθο. Αν και το χτένισμα φαίνεται να απαιτεί ώρες στο κομμωτήριο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το καλύτερο μέρος είναι ότι η beauty content creator, Ava Salmaci, μοιράστηκε με τους χιλιάδες ακολούθους της πόσο εύκολο είναι στην πραγματικότητα να αναδημιουργήσεις αυτό το look στο σπίτι σου, χρησιμοποιώντας μόνο μερικά απλά εργαλεία και τη σωστή τεχνική, καθιστώντας το προσιτό για κάθε δική σου εμφάνιση.

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Πώς να πετύχεις το look της Zendaya

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσεις είναι να δώσεις στα μαλλιά σου κυματιστή υφή, η οποία αποτελεί τη βάση του χτενίσματος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ειδική συσκευή για μπούκλες περνώντας τούφες σε διάφορες κατευθύνσεις για ένα πιο undone αποτέλεσμα, ή, αν προτιμάς μια πιο φυσική μέθοδο χωρίς θερμότητα, να τα πλέξεις σε κλασικά κοτσιδάκια από το προηγούμενο βράδυ. Στόχος είναι να δημιουργήσεις «χαλαρά» waves που θα δώσουν όγκο και κίνηση στα μαλλιά σου, ακριβώς όπως το λουκ της Zendaya.

Αφού ετοιμάσεις τα κυματιστά μαλλιά σου, ήρθε η ώρα για το χαρακτηριστικό «στεφάνι». Πιάσε τις τούφες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τα αυτιά σου και πλέξε τες σε δύο πλεξούδες. Στη συνέχεια, φέρε τις πλεξούδες προς τα πάνω, γύρω από το κεφάλι σου, δημιουργώντας ένα είδος στεφανιού, και στερέωσε τις άκρες τους με τσιμπιδάκια. Μην ανησυχείς αν η πλέξη δεν είναι απόλυτα σφιχτή, το μυστικό της Zendaya κρύβεται στην ανάλαφρη και οργανική υφή, που κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει πιο «αέρινο» και boho.

Η αισθητική πίσω από το look

Για να ολοκληρώσεις το look, μπορείς να αντλήσεις έμπνευση από το μακιγιάζ της Ernesto Casillas, χρησιμοποιώντας frosty, περλέ σκιές στις εσωτερικές γωνίες των ματιών σου, συνδυάζοντας την «angelic» διάθεση του χτενίσματος με μια πιο δυναμική πινελιά. Μάλιστα, για να μην φαίνεται το αποτέλεσμα υπερβολικά «αγγελικό», η Zendaya επέλεξε ένα πολύ σκούρο, σχεδόν μαύρο μανικιούρ, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση που ισορροπεί τέλεια την εμφάνιση.

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beauty Zendaya μαλλιά
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