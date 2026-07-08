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Fashion 08.07.2026

Alexa Demie: Το minimal look που αποδεικνύει ότι το LBD είναι ο βασιλιάς της βραδινής εξόδου

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Θέλεις το τέλειο βραδινό outfit για το καλοκαίρι; Η Alexa Demie μάς δείχνει πώς να αναβαθμίσουμε το κλασικό μαύρο φόρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Alexa Demie επέλεξε ένα minimal, μαύρο φόρεμα με halter-neck για βραδινή έξοδο.
  • Το φόρεμα είχε draping στη μέση και στερεωνόταν με λουλουδάτη καρφίτσα.
  • Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με φυσικό μακιγιάζ και επιμελώς ατημέλητο updo.
  • Προτείνονται ασημένια σκουλαρίκια και σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου για το look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι, οι προσκλήσεις για βραδινές εξόδους πληθαίνουν και το αιώνιο ερώτημα «τι να φορέσω» επιστρέφει. Αν ψάχνεις για έμπνευση που συνδυάζει την αβίαστη κομψότητα με την αισθητική του «it girl», η πρόσφατη εμφάνιση της Alexa Demie στο show του οίκου Chanel στο Παρίσι είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Η Demie, γνωστή για την επιλεκτική της παρουσία στα events, έκανε μια σπάνια εμφάνιση που απέδειξε πως η απλότητα παραμένει η απόλυτη δύναμη, ειδικά όταν πρόκειται για τις νύχτες που θέλεις να ξεχωρίσεις χωρίς υπερβολές.

Swan Gallet/WWD/Getty Images/ W Fashion
Swan Gallet/WWD/Getty Images/ W Fashion

Η ηθοποιός επέλεξε το απόλυτο διαχρονικό κομμάτι, ένα «Little Black Dress» με halter-neck λαιμόκοψη, αποδεικνύοντας ότι το μαύρο είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός σύμμαχος. Αντί για τα κλασικά ταγιέρ του οίκου, η Demie κινήθηκε σε πιο αισθησιακά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα φόρεμα που αγκάλιαζε το σώμα της με έναν ανάλαφρο, draping σχεδιασμό στη μέση, ο οποίος στερεωνόταν με μια εντυπωσιακή λουλουδάτη καρφίτσα. Αυτό το look αποτελεί το ιδανικό template για τις δικές σου καλοκαιρινές νύχτες, καθώς είναι chic, sexy και προσαρμόσιμο σε κάθε περίσταση, από ένα κοκτέιλ πάρτι μέχρι ένα ρομαντικό δείπνο με θέα τη θάλασσα.

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Το μυστικό της Alexa Demie δεν κρυβόταν στο έντονο styling, αλλά στην «ήσυχη» πολυτέλεια που αναδεικνύει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Αντί για βαρύ μακιγιάζ, προτίμησε ένα φυσικό, σχεδόν minimal look, αφήνοντας τα μαλλιά της σε ένα επιμελώς ατημέλητο updo που πλαισίωνε το πρόσωπό της με χάρη. Για να απογειώσεις το δικό σου μαύρο φόρεμα, δώσε έμφαση σε κρεμαστά ασημένια σκουλαρίκια που προσθέτουν φως στο πρόσωπό σου χωρίς να βαραίνουν το σύνολο, ενώ μην φοβηθείς να συνδυάσεις το βραδινό σου outfit με ένα ζευγάρι σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου που θα προσδώσουν αυτό το στοιχείο μυστηρίου που χαρακτηρίζει τις σταρ.

Swan Gallet/WWD/Getty Images/ W Fashion
Swan Gallet/WWD/Getty Images/ W Fashion

Η Demie μάς υπενθυμίζει ότι η εποχή της απαιτεί μια νέα ωριμότητα στο στυλ, όπου η λιγότερη προσπάθεια φέρνει περισσότερη ουσία. Για τις επόμενες εξόδους σου, μη φοβηθείς να βασιστείς στο μαύρο χρώμα, καθώς είναι το στοιχείο που δεν σε προδίδει ποτέ και, αν το συνδυάσεις με την κατάλληλη αυτοπεποίθηση και προσοχή στη λεπτομέρεια, θα είσαι η πιο καλοντυμένη παρουσία σε κάθε καλοκαιρινό σκηνικό.

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Alexa Demie Chanel Fashion Καλοκαίρι 2026
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