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Fashion 08.07.2026

Zendaya: Η «μυθική» εμφάνιση με vintage Givenchy στην πρεμιέρα του «The Odyssey» στο Παρίσι

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Η Zendaya αναβιώνει τη μυθολογία της μόδας, επιλέγοντας μια σπάνια δημιουργία του Alexander McQueen για την πρεμιέρα του «The Odyssey»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya φόρεσε vintage Givenchy στην πρεμιέρα του «The Odyssey» στο Παρίσι.
  • Το φόρεμα ήταν από την πρώτη συλλογή του Alexander McQueen για τον οίκο Givenchy, Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997.
  • Η συλλογή του McQueen ήταν εμπνευσμένη από τον μύθο του Ιάσονα, συνδέοντας την εμφάνιση με την ταινία.
  • Η Zendaya συνδυάζει νέα runway looks με αρχειακά κομμάτια, δημιουργώντας τη δική της στιλιστική αφήγηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η Zendaya επιλέγει να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία βασισμένη στην ελληνική μυθολογία, είναι σχεδόν βέβαιο πως η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί θα αποτελέσει ένα μάθημα ιστορίας της μόδας. Στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας «The Odyssey» στο Παρίσι, η ηθοποιός επιβεβαίωσε ξανά τον τίτλο της ως το απόλυτο style icon, φορώντας ένα κομμάτι που δεν είναι απλώς ένα φόρεμα, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας της «μυθολογίας» της μόδας.

Zendaya με εντυπωσιακό look με vintage Givenchy στην πρεμιέρα του «The Odyssey» στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/luxurylaw/

Η Zendaya και ο πιστός συνεργάτης και στυλίστας της, Law Roach, «έθαψαν» το αρχείο του οίκου Givenchy για να ανασύρουν ένα φόρεμα-σταθμό από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997 του Alexander McQueen. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή του «τρομερού παιδιού» της μόδας για τον γαλλικό οίκο, με τίτλο The Search for the Golden Fleece.

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Αν και η συλλογή του McQueen ήταν εμπνευσμένη από τον μύθο του Ιάσονα και των Αργοναυτών, η σύνδεση με την ταινία της Zendaya είναι άμεση: η ηθοποιός υποδύεται την Αθηνά, τη θεά του πολέμου που κατέχει κεντρικό ρόλο και στα δύο μυθολογικά έπη.

Το φόρεμα, το οποίο είχε παρουσιάσει αρχικά στην πασαρέλα το μοντέλο Debra Shaw, ξεχωρίζει για τους έντονους ώμους του και τα χαρακτηριστικά μανίκια στυλ «pagoda». Για να ολοκληρώσει την εμφάνιση-υπερπαραγωγή, η Zendaya επέλεξε τη χρυσή μάσκα που είχε σχεδιάσει τότε ο Philip Treacy, ένα αξεσουάρ τόσο εντυπωσιακό που η ίδια η Shaw το είχε επιλέξει αργότερα για τη δική της γαμήλια τελετή.

Η στρατηγική του στυλ

Η επιλογή αυτή αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με την εμφάνιση της Zendaya μόλις μία ημέρα πριν, στο Λονδίνο. Εκεί, η ηθοποιός φόρεσε μια δημιουργία Schiaparelli από την τρέχουσα συλλογή, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό τζετ από το Παρίσι, λίγες μόνο ώρες μετά την παρουσίασή της.

Zendaya με εντυπωσιακή εμφάνιση και vintage Givenchy μάσκα στην πρεμιέρα του «The Odyssey» στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/luxurylaw/

Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στα «φρέσκα» runway looks και τα ιστορικά αρχειακά κομμάτια, όπως το Givenchy σύνολο με τα κυκλώματα από το 1999 που είχε φορέσει το 2024,  δείχνει ότι η Zendaya δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις. Τις συνθέτει, δημιουργώντας μια δική της αφηγηματική πορεία που ενώνει τον κινηματογράφο, την ιστορία και την υψηλή ραπτική.

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The Odyssey Zendaya
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