Ο «Rocket Man» κάνει το μεγάλο comeback: Η επιστροφή του Elton John που κανείς δεν περίμενε

Με μια ματιά Ο Elton John επιστρέφει για δύο ξεχωριστές εμφανίσεις στην Πόλη του Μεξικού.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Estadio Banorte.

Η επιστροφή του καλλιτέχνη αποτελεί εκπλήρωση υπόσχεσης προς το μεξικανικό κοινό.

Ο Elton John έχει μακρά ιστορία εμφανίσεων στην Πόλη του Μεξικού από το 1992. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί η μουσική τους έχει γίνει κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι ο Elton John, ο θρύλος της βρετανικής ποπ που, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρώσει την τελευταία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία του, αποφάσισε να επιστρέψει για 2 ξεχωριστές εμφανίσεις που ήδη έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο «Rocket Man» θα ανέβει ξανά στη σκηνή στην Πόλη του Μεξικού, στο Estadio Banorte, στις 2 και 3 Οκτωβρίου, προσφέροντας στους θαυμαστές του 2 βραδιές γεμάτες νοσταλγία, μεγάλες επιτυχίες και στιγμές που αναμένεται να μείνουν αξέχαστες. Η επιστροφή αυτή δεν αποτελεί μια ακόμη στάση μιας περιοδείας, αλλά ένα ιδιαίτερο μουσικό ραντεβού. Ο Elton John θέλησε να επιστρέψει σε μια πόλη που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και να δώσει στους θαυμαστές του τη στιγμή που στερήθηκαν λόγω της πανδημίας.

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Οι 2 συναυλίες στο Estadio Banorte παρουσιάζονται ως μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη τόσο στον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και στη σχέση του με το κοινό του Μεξικού. Ο Elton John έχει δηλώσει πως η Πόλη του Μεξικού αποτελεί έναν ιδιαίτερο σταθμό στην καριέρα του και πως ένιωθε απογοήτευση που δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στη Λατινική Αμερική κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

Η επιστροφή αυτή έρχεται λοιπόν σαν μια υπόσχεση που τελικά πραγματοποιείται. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, ανυπομονεί να μοιραστεί ξανά τη σκηνή με τους θαυμαστές του και να ζήσει μαζί τους μια στιγμή που είχε καθυστερήσει για χρόνια.

Η σχέση του Elton John με την Πόλη του Μεξικού ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η πρώτη του εμφάνιση στην πόλη πραγματοποιήθηκε το 1992, όταν εμφανίστηκε 2 φορές στο θρυλικό Στάδιο Αζτέκα στο πλαίσιο της περιοδείας «The One». Η πιο πρόσφατη παρουσία του στην πρωτεύουσα του Μεξικού ήταν το 2012, όταν έδωσε 2 συναυλίες μαζί με τον Ray Cooper στο Auditorio Nacional. Τώρα, ο καλλιτέχνης επιστρέφει για να συναντήσει ξανά ένα κοινό που έχει τραγουδήσει μαζί του αμέτρητες φορές επιτυχίες όπως τα «Rocket Man», «Your Song», «Tiny Dancer» και «Candle in the Wind».

Με τη χαρακτηριστική του φωνή, το μοναδικό του στυλ και τραγούδια που έχουν περάσει στην ιστορία, ο Elton John αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως κάποιοι καλλιτέχνες δεν αποχαιρετούν πραγματικά ποτέ τη σκηνή. Απλώς επιστρέφουν όταν υπάρχει μια στιγμή που αξίζει να τη ζήσουν.

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