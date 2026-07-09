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Μουσικά Νέα 09.07.2026

FIFA x Pop Superstars: Ο Justin Bieber μόλις μπήκε στο πιο τρελό lineup της χρονιάς!

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Ο Justin Bieber προστίθεται στο Halftime Show του FIFA World Cup 2026 μαζί με Madonna, BTS, Shakira και πολλούς ακόμη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin Bieber θα εμφανιστεί στο πρώτο Halftime Show τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.
  • Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης οι Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay και άλλοι.
  • Η εκδήλωση ενισχύει το FIFA Global Citizen Education Fund για εκπαίδευση παιδιών.
  • Στόχος είναι η συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για πρόσβαση σε εκπαίδευση και ποδόσφαιρο.
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Το FIFA World Cup 2026 ετοιμάζεται να γράψει ιστορία όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στη μουσική σκηνή. Ο Justin Bieber προστέθηκε επίσημα στο lineup του πρώτου Halftime Show που θα πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίπλα στη Madonna, τη Shakira και τους BTS.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Το εντυπωσιακό show θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium και αναμένεται να είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς. Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus και Coldplay, με τον Chris Martin να έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής. Από τη γιορτή δεν θα λείψουν ούτε οι αγαπημένοι χαρακτήρες των Muppets, όπως ο Kermit και η Miss Piggy.

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Η διοργάνωση πραγματοποιείται για την ενίσχυση του FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο στοχεύει να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την πρόσβαση παιδιών σε εκπαίδευση και ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για κάθε εισιτήριο αγώνα του Μουντιάλ θα διατίθεται επιπλέον 1 δολάριο στο ταμείο.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Ο Justin Bieber δήλωσε: «Το FIFA World Cup ενώνει τον κόσμο με τρόπο που δεν μπορεί να το κάνει τίποτα άλλο. Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε αυτό το Halftime Show και ακόμη περισσότερο που γνωρίζω ότι συμβάλλει ήδη στην επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο».

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Από την πλευρά του, ο Burna Boy ανέφερε: «Το FIFA World Cup είναι μία από τις ελάχιστες στιγμές που πραγματικά ενώνουν ολόκληρο τον κόσμο. Το να εκπροσωπώ την Αφρική στο πρώτο Halftime Show τελικού FIFA World Cup είναι προνόμιο αλλά και ευθύνη που δεν παίρνω καθόλου ελαφρά».

Ο Justin Bieber σε φωτογραφία από τον λογαριασμό του στο Instagram για την εμφάνισή του στο Twitch.
www.instagram.com/lilbieber

Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, τόνισε ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας, ενώ ο CEO του Global Citizen, Hugh Evans, χαρακτήρισε το event ως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση καλλιτεχνών για κοινό σκοπό μετά το Live Aid.

Ο Justin Bieber σε φωτογραφία από τον λογαριασμό lilbieber στο Instagram για την κυκλοφορία του άλμπουμ Swag II.
https://www.instagram.com/lilbieber/

Με ένα lineup που συνδυάζει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, το πρώτο Halftime Show στην ιστορία του FIFA World Cup δείχνει έτοιμο να μετατραπεί σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μουσικά γεγονότα του 2026.

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FIFA Justin Bieber
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