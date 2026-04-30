Safari nails: To edgy nail trend που λάτρεψε η Dua Lipa

Το «Safari Chic» μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει το leopard print ξανά στο προσκήνιο, με glam λεπτομέρειες και ανοιξιάτικο twist

Το πιο stylish μανικιούρ της σεζόν έρχεται κατευθείαν από τη σαβάνα, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Η Dua Lipa επαναφέρει δυναμικά το animal print στα νύχια με το απόλυτο trend της άνοιξης 2026: το «Safari Chic».

Εμπνευσμένη από πρόσφατο ταξίδι της, η τραγουδίστρια υιοθέτησε ένα leopard nail look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο glam και το edgy. Το μυστικό βρίσκεται στη βάση, που είναι ένα λαμπερό, ζεστό χρυσό που δίνει φως και πολυτέλεια, πάνω στο οποίο «χτίζονται» μικρές, οργανικές κηλίδες. Το εφέ δημιουργείται με blooming gel, ένα ειδικό βερνίκι που απλώνεται και «ανοίγει» μόνο του, χαρίζοντας αυτό το φυσικό, σχεδόν ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Το συγκεκριμένο manicure δεν είναι απλώς εντυπωσιακό, είναι και απίστευτα versatile. Μπορεί να απογειώσει ένα απλό καθημερινό look, αλλά και να λειτουργήσει σαν statement detail σε πιο βραδινές εμφανίσεις. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η άνοιξη: κάτι παιχνιδιάρικο, αλλά ταυτόχρονα κομψό και fashion-forward.

Αν ψάχνεις το επόμενο nail inspo που θα τραβήξει τα βλέμματα, το «Safari Chic» της Dua Lipa είναι ήδη ένα βήμα μπροστά.

