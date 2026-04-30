6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Το «The Devil Wears Prada 2» κλέβει την παράσταση

Η εβδομάδα κινηματογράφου που ξεκινά από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 φέρνει στις αίθουσες ένα μείγμα από blockbuster επιστροφές, βραβευμένα ντοκιμαντέρ, indie δράματα, τρόμο και animation. Από τη λαμπερή επιστροφή της Μιράντα Πρίστλι μέχρι ένα οσκαρικό ντοκιμαντέρ που έχει ήδη συζητηθεί παγκοσμίως, το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας καλύπτει κάθε κινηματογραφική διάθεση.

1. The Devil Wears Prada 2, 2026

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ

Η «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» επιστρέφει δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη Μιράντα Πρίστλι, την Άντι Σακς και την Έμιλι Τσάρλτον. Η Meryl Streep, η Anne Hathaway και η Emily Blunt επιστρέφουν στον κόσμο της μόδας της Νέας Υόρκης και στο Runway Magazine, σε μια ιστορία όπου παλιές συμμαχίες μετατρέπονται σε νέες αντιπαλότητες και η βιομηχανία της μόδας αλλάζει ριζικά.

2. Omaha, 2025

Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλεϊ

Η «Οmaha» είναι ένα συγκινητικό indie road trip που ακολουθεί έναν χήρο πατέρα και τα δύο παιδιά του σε ένα ταξίδι μέσα στην αμερικανική ενδοχώρα. Η διαδρομή ξεκινά σαν μια ήρεμη απόδραση, όμως σταδιακά αποκαλύπτει ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο και ένα μυστικό που αλλάζει τα πάντα. Ένα ντεμπούτο που εστιάζει στην απώλεια, την παιδικότητα και τις αθέατες πλευρές της οικογενειακής ζωής.

3. Κος Κανένας εναντίον Πούτιν (Mr. Nobody Against Putin), 2025

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, Πάβελ Ταλάνκιν

Το βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την αληθινή ιστορία ενός Ρώσου δασκάλου που μετατρέπεται σε whistleblower. Ο Vladimir Putin και το σύστημα προπαγάνδας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία αποτελούν το φόντο μιας προσωπικής ιστορίας γεμάτης ηθικά διλήμματα, φόβο και αντίσταση. Μέσα από αυθεντικό υλικό, αποτυπώνεται η μεταμόρφωση μιας κοινωνίας υπό πίεση.

4. DOLLY, 2025

Σκηνοθεσία: Ροντ Μπλάκχερστ

Η «Dolly» είναι ένα σκοτεινό horror με φόντο ένα απομονωμένο δάσος, όπου μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται εγκλωβισμένη απέναντι σε μια διαταραγμένη, τερατόμορφη κούκλα. Η ταινία αντλεί έμπνευση από την κλασική αισθητική του τρόμου και δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα επιβίωσης, με έμφαση στον ψυχολογικό τρόμο και την ένταση.

5. «Ο Αρχηγός» (Captain), 2023

Σκηνοθεσία: Μοχαμάντ Χαμζάι

Το «Ο Αρχηγός» (Captain, 2023) του Μοχαμάντ Χαμζάι αφηγείται την ιστορία του Ίσα και του Αλί, δύο αγοριών που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές ενώ νοσηλεύονται σε παιδιατρικό νοσοκομείο, δίνοντας τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, και που λίγο πριν από μια κρίσιμη επέμβαση αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους μακριά από τα βλέμματα των γιατρών, σε μια τρυφερή και λιτή κινηματογραφική αφήγηση όπου η δύναμη της φιλίας, η παιδική αθωότητα και η ανάγκη για ζωή γίνονται το πιο συγκινητικό μήνυμα.

6. Τρίχες Κατσαρές (Curly Burly), 2026

Σκηνοθεσία: Γιάν Ράμπεκ

Η «Τρίχες Κατσαρές» είναι ένα υβριδικό animation που ακολουθεί ένα σκανδαλιάρικο τρολ που ζει υπόγεια και παραβιάζει τον πιο σημαντικό κανόνα του κόσμου του. Όταν βγαίνει στην επιφάνεια, μαζί με την αδελφή του, ξεκινά μια περιπέτεια γεμάτη μαγεία, κινδύνους και ανατροπές. Μια οικογενειακή ιστορία που συνδυάζει φαντασία, χιούμορ και παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Η εβδομάδα αυτή αποδεικνύει ξανά ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν ο απόλυτος προορισμός για κάθε είδος ιστορίας – από το λαμπερό Hollywood μέχρι το ανεξάρτητο σινεμά και το animation για όλες τις ηλικίες.

