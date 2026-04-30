TV & Media 30.04.2026

Η «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης και οι 10 παρουσιαστές που τη σημάδεψαν

Αναδρομή στους πιο γνωστούς παρουσιαστές της ελληνικής TV και στις εκπομπές που καθόρισαν την ψυχαγωγία και την ενημέρωση
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική τηλεόραση έχει περάσει από πολλές φάσεις, με παρουσιαστές που άφησαν έντονο αποτύπωμα μέσα από εκπομπές που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές.

Αν και σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν βρίσκονται στην καθημερινή τηλεοπτική ροή, οι πιο χαρακτηριστικές τους στιγμές συνεχίζουν να συζητιούνται.

1.Ρούλα Κορομηλά

Η Ρούλα Κορομηλά θεωρείται από τις πιο εμβληματικές παρουσίες της ψυχαγωγικής τηλεόρασης, με ιστορικές στιγμές σε ζωντανά shows όπως το Bravo, όπου μεγάλα τηλεοπτικά event και εκπλήξεις έγραψαν ιστορία στην prime time ζώνη.

2.Χριστίνα Λαμπίρη

Η Χριστίνα Λαμπίρη συνδέθηκε με το lifestyle κομμάτι της τηλεόρασης, μέσα από εκπομπές όπως το Super Star  ή το Best Seller, όπου σχολιάζονταν καθημερινά πρόσωπα της showbiz, δημιουργώντας συχνά έντονη τηλεθέαση και συζητήσεις.

3. Πόπη Χατζηδημητρίου

Η Πόππη Χατζηδημητρίου ξεχώρισε για τη ζωντανή παρουσία της σε infotainment εκπομπές, με χαρακτηριστικά τηλεοπτικά διαστήματα όπου συνδύαζε ενημέρωση και ψυχαγωγία με πιο χαλαρό ύφος.

4.Σία Λιαροπούλου

Η Σία Λιαροπούλου βρέθηκε σε διαφορετικά τηλεοπτικά formats, με εμφανίσεις που συνδέθηκαν κυρίως με lifestyle και ενημερωτικές εκπομπές της εποχής, αφήνοντας το δικό της στίγμα σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές περιόδους.

5.Μαρία Λάσπα

Η Μαρία Λάσπα έγινε γνωστή μέσα από μεσημεριανές εκπομπές, όπου συχνά σχολίαζε θέματα της showbiz, με στιγμές που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα media της εποχής.

6.Γιώργος Πολυχρονίου

Ο Γιώργος Πολυχρονίου υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της μουσικής και ψυχαγωγικής τηλεόρασης, με εκπομπές όπως το Pop Corn, που ανέδειξαν μουσικά trends και φιλοξένησαν διεθνείς και ελληνικούς καλλιτέχνες.

7.Ελένη Μενεγάκη

ΗΕλένη Μενεγάκη συνδέθηκε με τη μεσημεριανή ζώνη για δεκαετίες, με εκπομπές όπως το Καφές με την Ελένη και το Ελένη, όπου στιγμές καθημερινότητας, συνεντεύξεις και lifestyle θέματα έγιναν κομμάτι της τηλεοπτικής ρουτίνας.

8.Τατιάνα Στεφανίδου

H Τατιάνα Στεφανίδου ξεχώρισε κυρίως μέσα από ενημερωτικές και κοινωνικές εκπομπές, με έντονες τηλεοπτικές στιγμές σε θέματα επικαιρότητας που συζητήθηκαν ευρέως, όπως το Αξίζει να το δεις και το Tatiana Live.

9.Ελεονώρα Μελέτη

Η Ελεονώρα Μελέτη άφησε το δικό της στίγμα τόσο σε lifestyle όσο και σε πιο ενημερωτικά formats, με χαρακτηριστική παρουσία στο Μεσημεριανή Μελέτη και αργότερα σε βραδινές εκπομπές συζήτησης.

10.Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος,μέσα από την εκπομπή Ζούγκλα, συνδέθηκε με αποκαλυπτικές δημοσιογραφικές έρευνες και συνεντεύξεις που συχνά προκαλούσαν έντονες αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα η τηλεοπτική τους παρουσία δεν είναι σταθερά καθημερινή, οι στιγμές τους εξακολουθούν να θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς διαμόρφωσαν διαφορετικά είδη και ύφη εκπομπών που επηρέασαν το τηλεοπτικό τοπίο για χρόνια.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ελληνική τηλεόραση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
