Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα

TV & Media 28.04.2026

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν: Επιστροφές, νέα συμβόλαια και αλλαγές που θα ανατρέψουν το πρόγραμμα των καναλιών
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να φέρει… σεισμό!

Τα κανάλια έχουν ήδη μπει σε mode ανασχηματισμού, διεκδικώντας πρόσωπα-κλειδιά, νέες συνεργασίες και δυνατές επιστροφές που αναμένεται να ανακατέψουν για τα καλά τον ανταγωνισμό.

Η Ελένη Μενεγάκη, που παραμένει ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της ελληνικής TV, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Οι φήμες για επιστροφή της φουντώνουν, με τον ΑΝΤ1 να δείχνει ενδιαφέρον, αν και καμία συμφωνία δεν έχει «κλειδώσει».

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει χαμογελαστή απαντώντας στις φήμες για επιστροφή στην τηλεόραση.
Στον ΑΝΤ1 παραμένει, εκτός απροόπτου, και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος ετοιμάζει αλλαγές στο «Πρωινό», προκειμένου η εκπομπή να γίνει πιο ανταγωνιστική μετά από μια δύσκολη σεζόν.

O Σάκης Τανιμανίδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, όχι μόνο ως παρουσιαστής αλλά και ως παραγωγός, σε μια συνεργασία με μεγάλες προοπτικές.

Στο παιχνίδι των μεταγραφών μπαίνει και η Ελένη Τσολάκη, με το OPEN να εξετάζει σοβαρά το comeback της στα Σαββατοκύριακα, καθώς το κανάλι αναζητά νέα πνοή στο πρόγραμμα.

Ανοιχτό παραμένει το τοπίο για τον Κώστα Τσουρό, καθώς η εκπομπή του στον ΣΚΑΪ δεν αναμένεται να συνεχιστεί, όμως ο ίδιος έχει συμβόλαιο και μένει να φανεί πώς θα αξιοποιηθεί.

Μεγάλη μεταγραφή φαίνεται να αποτελεί και το δίδυμο Νάνσυ ΖαμπέτογλουΘανάσης Αναγνωστόπουλος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες μετακομίζουν από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ για μια νέα εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος ποζάρουν χαμογελαστοί, με φόντο το σκηνικό της εκπομπής τους στον ΣΚΑΪ.
Η κατάσταση είναι ρευστή και για τον Αντώνη Κανάκη και το «Ράδιο Αρβύλα». Με το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 να λήγει, MEGA και όχι μόνο φέρονται να ενδιαφέρονται έντονα.

Αλλαγές ίσως δούμε και στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, καθώς για πρώτη φορά ακούγεται πως η Σία Κοσιώνη ίσως εξετάσει νέα επαγγελματική κίνηση, αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Η Σία Κοσιώνη χαμογελάει μπροστά από την Ακρόπολη, με τα μαλλιά της να ανεμίζουν στον αέρα.
Στο προσκήνιο επιστρέφει και η Μπέττυ Μαγγίρα, αυτή τη φορά με φήμες για πιθανή συμμετοχή στο νέο GNTM ή σε άλλο format, καθώς αποτελεί δυνατό χαρτί για την επόμενη σεζόν.

Τέλος, ο Ανδρέας Γεωργίου και η δημιουργική του ομάδα κάνουν την επιστροφή τους στον ΣΚΑΪ, με δύο νέες σειρές ,«Μπλε Ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», επαναφέροντας τη μυθοπλασία στο κανάλι με δυναμικό τρόπο.

Η σεζόν που έρχεται προβλέπεται πιο ανατρεπτική από ποτέ!

