Grand Hotel: Διπλό επεισόδιο με εμπρησμό, εξαφάνιση και συλλήψεις την Δευτέρα 27/4

Το Grand Hotel επιστρέφει απόψε με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο που ανεβάζει την ένταση στα ύψη και φέρνει τους ήρωες αντιμέτωπους με αποφάσεις χωρίς επιστροφή.

Η φωτιά στον μαχαλά γίνεται η αρχή μιας αλυσίδας γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει. Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται στην καρδιά του χάους και γίνονται αυτόπτες μάρτυρες του εμπρησμού, με τον Πέτρο να ξεσπά και να έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Μάρκο και τον Νώντα. Η κατάσταση ξεφεύγει επικίνδυνα, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν δραματικά.

Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση

Την ίδια στιγμή, ο Χατζημήτρος βρίσκεται παγιδευμένος στα ίδια του τα σχέδια. Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Μελίνας τον φέρνει σε αδιέξοδο, την ώρα που το σχέδιο γύρω από τη φωτιά αρχίζει να καταρρέει. Ο Μάρκος συλλαμβάνεται, όμως για να σωθεί στρέφεται εναντίον του Πέτρου, οδηγώντας τις αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης. Ο Πέτρος πλέον κινδυνεύει άδικα και η Αλίκη τον πιέζει να εξαφανιστεί πριν να είναι αργά.

Στη Θεσσαλονίκη, η αγωνία κορυφώνεται. Η Αλίκη προσπαθεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του, όμως ο Πέτρος παραμένει άφαντος. Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης κινείται σιωπηλά για να καθυστερήσει τη σύλληψή του, παίζοντας ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών.

Στο ξενοδοχείο, το κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν εξαφανίζεται ο μικρός Γεώργιος, προκαλώντας πανικό και καχυποψία. Ο Αλέξανδρος φτάνει στα όριά του, ενώ η σύγκρουση με τη Σοφία για το παιδί παίρνει δραματική τροπή. Οι υποψίες για την εξαφάνιση στρέφονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ η ένταση απλώνεται σε κάθε γωνιά του Grand Hotel.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέλη και ο Ρήγας προχωρούν με τα σχέδια του γάμου τους, χωρίς να φαντάζονται ότι νέες αποκαλύψεις πλησιάζουν. Η άφιξη του Χρόνη ανατρέπει ξανά τις ισορροπίες, καθώς ενημερώνει την Κυβέλη για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ξενοδοχείου.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια γυναίκα από το παρελθόν του Άρη κάνει την εμφάνισή της, φέρνοντας μαζί της μυστικά που κανείς δεν περίμενε.

Το τηλεγράφημα της Αλίκης προς τον Πέτρο ταξιδεύει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αλλά καταλήγει στα χέρια της μητέρας του, αλλάζοντας ξανά τα δεδομένα.

Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου