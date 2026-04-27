7 τροφές που δεν πρέπει να μαγειρεύονται ποτέ σε αλουμινόχαρτο

Από τα θαλασσινά μέχρι τα μπισκότα, μάθε πώς να αποφεύγεις κινδύνους και να κρατάς τα φαγητά σου ασφαλή

Το αλουμινόχαρτο είναι πρακτικό και ευέλικτο, όμως δεν είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή για το μαγείρεμα. «Αν τυλίγεις λαχανικά ή πρωτεΐνες για ψήσιμο στο φούρνο, το αλουμινόχαρτο θεωρείται γενικά ασφαλές», εξηγεί η διατροφολόγος Bridget Wood, RD, LD, CDCES. «Όταν όμως μαγειρεύεις σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα με όξινα ή πικάντικα φαγητά, χρειάζεται προσοχή. Η χρήση του αλουμινόχαρτου στο βραδινό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μεταφορά αλουμινίου στο γεύμα σου. Ορισμένες έρευνες συνδέουν την υπερβολική πρόσληψη αλουμινίου με πιθανά προβλήματα υγείας, όπως νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αν και η επιστήμη συνεχίζει να εξετάζει το θέμα».

Η Wood συνιστά να προτιμάς αλουμινόχαρτο που αναγράφει «food-grade» (κατάλληλο για τρόφιμα), ώστε να είσαι σίγουρος ότι είναι ασφαλές για την κουζίνα. «Δεν είναι όλα τα αλουμινόχαρτα ίδια», λέει. «Απέφυγε τα πολύ λεπτά φύλλα ή αυτά που δεν προορίζονται για τρόφιμα». Το ίδιο ισχύει και για αλουμινένια ταψάκια. Αν δεν είσαι σίγουρος αν το φαγητό σου πρέπει να μπει σε αλουμινόχαρτο, υπάρχει πάντα εναλλακτική λύση: «Για μεγαλύτερη ασφάλεια, χρησιμοποίησε λαδόκολλα ως φράγμα ή επίλεξε ένα ταψί κατάλληλο για φούρνο», συμβουλεύει η Wood.

1. Ό,τι μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων

Το αλουμινόχαρτο και το φούρνο μικροκυμάτων δεν συνδυάζονται καθόλου. Η επαφή με τις μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ακόμα και φωτιά, με κίνδυνο μόνιμης βλάβης στη συσκευή. Τα υπόλοιπα φαγητά καλό είναι να φυλάσσονται σε γυάλινα ή κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων σκεύη, ώστε να τα ξαναζεστάνεις χωρίς πρόβλημα.

2. Τομάτες, εσπεριδοειδή και όξινα μαρινάτα

Οι όξινες τροφές, όπως τομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια και μαρινάτες με ξύδι, δεν πρέπει να μαγειρεύονται σε αλουμινόχαρτο. «Τα όξινα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη μεταφορά αλουμινίου στο γεύμα, κάτι που μπορεί να έχει συνέπειες αν καταναλώνεται υπερβολικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξηγεί η Wood.

3. Αλμυρά φαγητά

Όπως και τα όξινα τρόφιμα, το αλάτι μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά αλουμινίου. Πιάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως χειροποίητα αλμυρά γλυκίσματα ή καπνιστά και επεξεργασμένα κρέατα, δεν πρέπει να ψήνονται σε αλουμίνιο.

4. Φαγητά που ψήνονται αργά στο φούρνο

Αν τυλίγεις παϊδάκια ή άλλα κρέατα σε αλουμινόχαρτο για αργό ψήσιμο, καλό είναι να ξανασκεφτείς. «Απόφυγε το αλουμινόχαρτο για φαγητά που ψήνονται πολλές ώρες, όπως αργό ψητό κρέας ή λαζάνια», λέει η Wood. Αν θέλεις να συνεχίσεις να τα ψήνεις σε foil, βάλε μια στρώση λαδόκολλας ανάμεσα στο αλουμίνιο και το φαγητό. Έρευνα στο International Journal of Environmental Research and Public Health έδειξε ότι το ίδιο φαγητό που ψήθηκε σε αλουμίνιο είχε υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλουμίνιο σε σχέση με φαγητά που ψήθηκαν σε ασφαλές σκεύος.

5. Φαγητά σε πολύ υψηλή θερμοκρασία

Το αλουμίνιο δεν λιώνει μέχρι πάνω από 1.000°F (≈538°C), αλλά καλό είναι να μην μαγειρεύουμε σε θερμοκρασίες άνω των 200°C. Π.χ., για ψητές πατάτες καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ελαφριά στρώση λαδιού ή λαδόκολλα. Το ίδιο ισχύει και για φαγητά στη φωτιά: το αλουμινόχαρτο πάνω σε φλόγα δεν συνιστάται.

6. Θαλασσινά

Το ψάρι μπορεί να απορροφήσει περισσότερο αλουμίνιο από το κρέας ή τα πουλερικά, σύμφωνα με έρευνα στο Food Science and Nutrition. Για καλύτερη ασφάλεια, προτίμησε ψάρι μαγειρεμένο σε λαδόκολλα ή en papillote (μέσα σε χαρτί ψησίματος).

7. Μπισκότα

Τα μπισκότα συνήθως ψήνονται γρήγορα και σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, αλλά σε αλουμινόχαρτο οι βάσεις τους γίνονται σκληρές και μπορεί να κολλήσουν, με αποτέλεσμα να θρυμματιστούν κατά την αφαίρεση.

