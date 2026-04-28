Μουσικά Νέα 28.04.2026

Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Η Shakira τραγουδάει με κιθάρα και υψωμένα χέρια σε συναυλία, μετά από 20 χρόνια.
Σοκ προκάλεσε το δυστύχημα κατά την προετοιμασία του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio, όπου μέλος συνεργείου έχασε τη ζωή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σκηνής για την επερχόμενη συναυλία της Shakira, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαΐου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio, το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή 26 Απριλίου, όταν μέλος του συνεργείου που εργαζόταν στην κατασκευή της σκηνής τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των δομών της συναυλίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι «ένα ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής κόστισε τη ζωή σε έναν επαγγελματία που εργαζόταν στην προετοιμασία των εγκαταστάσεων της συναυλίας».

Η επιχείρηση διάσωσης και τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα από σύνθλιψη στα κάτω άκρα, αφού εγκλωβίστηκε σε μηχανισμό ανύψωσης κατά την εργασία του.
Στήριξη στην οικογένεια του θύματος.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη, δηλώνοντας ότι παρέχουν πλήρη υποστήριξη στην οικογένεια του εργαζομένου, καθώς και στην εταιρεία παραγωγής και την ομάδα του φεστιβάλ. Όπως αναφέρουν, βρίσκονται σε στενή συνεργασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η συναυλία της Shakira και η περιοδεία

Η συναυλία της Shakira στο Ρίο αποτελεί μέρος της επιτυχημένης περιοδείας Las Mujeres Ya No Lloran Tour, η οποία συνεχίζεται και το 2026 με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως.

Η εμφάνιση στο Ρίο αναμένεται να είναι δωρεάν και ιδιαίτερα μεγάλου βεληνεκούς, καθώς εντάσσεται σε πρωτοβουλία του δήμου για την προώθηση του τουρισμού.

www.instagram.com/shakira
Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τη Shakira

Μέχρι στιγμής, η Shakira δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια δήλωση σχετικά με το τραγικό περιστατικό, ενώ η ομάδα της δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Shakira ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα

Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

Ανατροπή στη Eurovision 2026 – Ο Akylas «σκαρφαλώνει» στη 4η θέση στα προγνωστικά
Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου – Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία
Η Rihanna επιστρέφει την ίδια μέρα με τον Drake; Το σενάριο που έχει ξεσηκώσει τους fans
Eurovision 2026: Η ξεχωριστή εκδοχή του «Ferto» με άρωμα Βαλκανίων
Η νέα εποχή της pop: Η Madonna συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love»
Το music video του «Runway» είναι ένα fashion statement με την υπογραφή των Lady Gaga και Doechii
Cara Delevingne: Από το modeling στη μουσική με νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα
Νέο άλμπουμ από την Charli XCX – Τι συμβαίνει με τις φήμες και τις συνεργασίες
Dua Lipa: Δεν πρόλαβε να τελειώσει tour και μπήκε ξανά στο στούντιο
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

