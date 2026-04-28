Θανατηφόρο δυστύχημα στη σκηνή της Shakira πριν τη συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Σοκ προκάλεσε το δυστύχημα κατά την προετοιμασία του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio, όπου μέλος συνεργείου έχασε τη ζωή του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της σκηνής για την επερχόμενη συναυλία της Shakira, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαΐου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του φεστιβάλ Todo Mundo no Rio, το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή 26 Απριλίου, όταν μέλος του συνεργείου που εργαζόταν στην κατασκευή της σκηνής τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των δομών της συναυλίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι «ένα ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής κόστισε τη ζωή σε έναν επαγγελματία που εργαζόταν στην προετοιμασία των εγκαταστάσεων της συναυλίας».

Η επιχείρηση διάσωσης και τα αίτια

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε. Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα από σύνθλιψη στα κάτω άκρα, αφού εγκλωβίστηκε σε μηχανισμό ανύψωσης κατά την εργασία του.

Στήριξη στην οικογένεια του θύματος.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη, δηλώνοντας ότι παρέχουν πλήρη υποστήριξη στην οικογένεια του εργαζομένου, καθώς και στην εταιρεία παραγωγής και την ομάδα του φεστιβάλ. Όπως αναφέρουν, βρίσκονται σε στενή συνεργασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η συναυλία της Shakira και η περιοδεία

Η συναυλία της Shakira στο Ρίο αποτελεί μέρος της επιτυχημένης περιοδείας Las Mujeres Ya No Lloran Tour, η οποία συνεχίζεται και το 2026 με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως.

Η εμφάνιση στο Ρίο αναμένεται να είναι δωρεάν και ιδιαίτερα μεγάλου βεληνεκούς, καθώς εντάσσεται σε πρωτοβουλία του δήμου για την προώθηση του τουρισμού.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τη Shakira

Μέχρι στιγμής, η Shakira δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια δήλωση σχετικά με το τραγικό περιστατικό, ενώ η ομάδα της δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

