Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

Μόνη εμφανίστηκε η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ λόγω απουσίας του Κρατερού Κατσούλη

Μόνη εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου η Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή της ΕΡΤ«Νωρίς – Νωρίς», καθώς ο Κρατερός Κατσούλης έμεινε εκτός τελευταίας στιγμής.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε κανονικά τη ροή της εκπομπής, εξηγώντας στους τηλεθεατές με χαλαρό ύφος ότι ο συνεργάτης της αντιμετωπίζει ένα μικρό θέμα υγείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ομάδα «δεν τη γλίτωσε» αυτή τη φορά, αφού ο Κρατερός δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλατό.

Με χιούμορ αλλά και εμφανή συμπάθεια, του ευχήθηκε δημόσια περαστικά, λέγοντας πως όλοι ελπίζουν να επιστρέψει σύντομα στο πλευρό της.

Το δίδυμο της πρωινής εκπομπής έχει γίνει ήδη αγαπητό στο κοινό, με το «Νωρίς – Νωρίς» να προβάλλεται καθημερινά στις 06:45 και να συνδυάζει ενημέρωση, lifestyle θέματα και πιο ανάλαφρες στιγμές για ξεκίνημα της ημέρας.





Μετά το τέλος του slot τους, τη σκυτάλη παίρνει το δίδυμο Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά με την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», συνεχίζοντας το πρωινό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

