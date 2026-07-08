«Το σόι σου»: Διακοπές γεμάτες ψέματα και απρόοπτες συναντήσεις στο φινάλε

Ήρθε η στιγμή για τις πολυπόθητες καλοκαιρινές διακοπές για «Το σόι σου», αλλά αν περιμένατε ηρεμία και χαλάρωση για το σόι των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, μάλλον ξεχάσατε με ποιους έχετε να κάνετε! Οι δύο οικογένειες ετοιμάζονται για εξορμήσεις, όμως όπως είναι φυσικό, οι παρεξηγήσεις και τα μπερδέματα έχουν ήδη πάρει το «πάνω χέρι».

Όλα ξεκινούν από ένα απρόοπτο που αναγκάζει τις δύο οικογένειες να σχεδιάζουν κοινές διακοπές στη Μεσσήνη, με τον Σάββα και τη Λυδία να αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο του διαιτητή ανάμεσά τους. Φυσικά, τα σχέδια αλλάζουν ταχύτατα. Η Αλεξάνδρα, με ένα πονηρό ψέμα, πείθει τον Μενέλαο να ακυρώσουν τα πάντα για χάρη ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στην Αθήνα. Το κωμικό της υπόθεσης; Στο ίδιο ακριβώς ξενοδοχείο σκοπεύουν να πάνε ο Βαγγέλης και η Χαρούλα, λέγοντας με τη σειρά τους τα δικά τους «λευκά» ψέματα στους συμπεθέρους.

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Το χάος όμως δεν σταματά εδώ. Μια σειρά από παρεξηγήσεις οδηγεί όλο και περισσότερα μέλη της οικογένειας να ετοιμάζουν βαλίτσες για το ίδιο resort, χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Ο Άρης επιστρέφει στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, ενώ η Μπέλα, αφού ανακαλύπτει έξαλλη ότι την άφησαν εκτός σχεδίων, αποφασίζει να εισβάλει στο ξενοδοχείο απρόσκλητη, έχοντας μαζί της τον Χρήστο.

Για να γίνει το σκηνικό ακόμα πιο εκρηκτικό, ο Μένιος, ο Νάσος, η Σάντρα και η Χαρά καταστρώνουν τα δικά τους μυστικά σχέδια για να βρεθούν και εκείνοι στο ίδιο μέρος. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι ένα: πόσο καιρό μπορούν να κρύβονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάτω από την ίδια στέγη, χωρίς να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο; Το σίγουρο είναι ότι οι διακοπές τους προβλέπονται να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ήρεμες!