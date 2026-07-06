Μαριλού Κατσαφάδου: Η μεγάλη νικήτρια του YFSF – Η εμφάνιση που άλλαξε τα πάντα

Με μια ματιά Η Μαριλού Κατσαφάδου κέρδισε τον τελικό του Your Face Sounds Familiar.

Μεταμορφώθηκε στον Τζόνι Κας, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hurt».

Η νικήτρια εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την επιτυχία.

Ευχαρίστησε την παραγωγή, τον Κωνσταντίνο Ρήγο και τους συμπαίκτες της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μεγάλος τελικός του Your Face Sounds Familiar, το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, χάρισε έντονες συγκινήσεις, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές μουσικές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό. Ύστερα από μία απαιτητική διαδρομή γεμάτη απαιτητικές ερμηνείες και διαφορετικούς ρόλους, η Μαριλού Κατσαφάδου κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή, κερδίζοντας τόσο την προτίμηση του κοινού όσο και την εκτίμηση της κριτικής επιτροπής.

Η ταλαντούχα ηθοποιός ολοκλήρωσε το ταξίδι της στο δημοφιλές σόου με μία εμφάνιση που ξεχώρισε από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα, αποδεικνύοντας γιατί θεωρήθηκε μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της φετινής σεζόν.

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Η εμφάνιση που της χάρισε την πρώτη θέση

Στον μεγάλο τελικό, η Μαριλού Κατσαφάδου επέλεξε να μεταμορφωθεί στον θρυλικό Τζόνι Κας, ερμηνεύοντας το εμβληματικό τραγούδι «Hurt». Η ερμηνεία της απέσπασε θερμό χειροκρότημα, καθώς κατάφερε να αποδώσει όχι μόνο τη φωνή αλλά και τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία του σπουδαίου καλλιτέχνη, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Λίγο αργότερα, ο οικοδεσπότης του σόου, Σάκης Ρουβάς, ανακοίνωσε πως η Μαριλού Κατσαφάδου είναι η μεγάλη νικήτρια του φετινού Your Face Sounds Familiar, με τη συγκίνησή της να είναι εμφανής.

Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη νίκη

Μιλώντας αμέσως μετά το τέλος του τελικού, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δυσκολευόταν ακόμη να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί. «Είναι μια βραδιά που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συμβαίνει. Έχω μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν για αυτή εδώ τη δουλειά, την παραγωγή, τους ανθρώπους, τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάω να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσω, νομίζω τότε θα το συνειδητοποιήσω». Τα λόγια της αποτύπωσαν τη συγκίνηση της στιγμής, καθώς, όπως παραδέχθηκε, η χαρά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε ακόμη προλάβει να αντιληφθεί το μέγεθος της επιτυχίας.

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Κωνσταντίνο Ρήγο

Η Μαριλού Κατσαφάδου θέλησε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον Κωνσταντίνο Ρήγο, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους. «Θέλω όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Ρήγο που έκανε μια τόσο όμορφη δουλειά, με τη δική του αισθητική και καλλιτεχνία. Να είναι καλά και ευχαριστώ πολύ που το πίστεψε και το στήριξε και είμαι μέρος αυτής της δουλειάς».

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Συγκινητική αναφορά στους συμπαίκτες της

Δεν ξέχασε, φυσικά, ούτε τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε όλη αυτή τη διαδρομή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ίντρα Κέιν, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους συμπαίκτες μου, που είναι εξαιρετικοί όλοι τους, κυρίως η Ίντρα Κέιν, το αιώνιο καμαρίνι. Βρισκόμαστε κάθε δέκα χρόνια. Ελπίζω να βρεθούμε νωρίτερα, πάντα στο ίδιο καμαρίνι». «Δεν το πιστεύω… Είναι τεράστιο». Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η μεγάλη νικήτρια του Your Face Sounds Familiar παραδέχθηκε πως τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, που θα χρειαζόταν χρόνο για να συνειδητοποιήσει τι είχε πετύχει. «Τι να πω… Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα. Πάρα πολύ έντονα και νομίζω ότι όταν ξυπνήσω αύριο το πρωί θα συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Να βρω και ένα σημείο να βάλω κάπου το βραβείο. Δεν το πιστεύω, είναι τεράστιο».

Στη δεύτερη θέση ο Μέμος Μπεγνής

Πίσω από τη μεγάλη νικήτρια βρέθηκε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση του τελικού, αφήνοντας επίσης εξαιρετικές εντυπώσεις. Η ερμηνεία του στο τραγούδι «Sunset Boulevard» απέσπασε θετικά σχόλια και επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο του φετινού διαγωνισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε με ένα φινάλε αντάξιο των προσδοκιών του τηλεοπτικού κοινού. Με τη νίκη της Μαριλού Κατσαφάδου, το Your Face Sounds Familiar έριξε αυλαία με τον πιο συγκινητικό τρόπο, επιβραβεύοντας μία διαγωνιζόμενη που από την πρώτη της εμφάνιση μέχρι και τον μεγάλο τελικό κατάφερε να ξεχωρίσει για το ταλέντο, την αφοσίωση και την αυθεντικότητα που έφερε σε κάθε μεταμόρφωσή της.

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