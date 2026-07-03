«Τελευταία μας εκπομπή…» – Αυλαία για το «Breakfast@Star» μετά από 4 χρόνια

Με μια ματιά Το «Breakfast@Star» ολοκληρώνει τον κύκλο του μετά από τέσσερα χρόνια προβολής.

Οι παρουσιαστές Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το τηλεοπτικό κοινό.

Η τελευταία εκπομπή είχε συναισθηματική φόρτιση, χωρίς γιορτινή ατμόσφαιρα όπως άλλες χρονιές.

Οι παρουσιαστές δεσμεύτηκαν να προσφέρουν όμορφη παρέα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε η τελευταία εκπομπή του Breakfast@Star, καθώς η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό, ρίχνοντας αυλαία σε ένα κεφάλαιο που κράτησε τέσσερα χρόνια. Το αγαπημένο πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο ολοκληρώνει τον κύκλο του στο Star και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, παραδεχόμενοι πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Παρότι ήταν εμφανώς φορτισμένοι, τόνισαν ότι στόχος τους ήταν να προσφέρουν για ακόμη μία φορά όμορφη παρέα στους τηλεθεατές μέχρι και το τελευταίο λεπτό της εκπομπής.

Το φινάλε του «Happy Day» είχε την πιο ανατρεπτική είσοδο της χρονιάς

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε πρώτη για τα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας πως ένιωθε μεγαλύτερο άγχος ακόμη και από εκείνο της πρεμιέρας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καλημέρα! Καλημερούδια! Σήμερα να ξέρετε ίσως έχω περισσότερο άγχος από την πρεμιέρα, όταν ξεκινήσαμε. Τελευταία μας εκπομπή, τελευταίο breakfast που θα σας σερβίρουμε σήμερα. Τέσσερα πολύ όμορφα χρόνια θα ολοκληρωθούν σήμερα. Στο τέλος θα πούμε τους αποχαιρετισμού και όλα».





Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου ζήτησε την κατανόηση του κοινού για τη συναισθηματική φόρτιση που βίωναν εκείνη τη στιγμή, λέγοντας: «Απλά είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, λίγο την κατανόησή σας. Συγχωρέστε μας αν δεν έχουμε την καλύτερη των διαθέσεων σήμερα, δεδομένων των συνθηκών και των εξελίξεων. Ωστόσο για τρεις ώρες ακόμα θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά, να κάνουμε παρέα».

Λίγο αργότερα, η Ελένη Χατζίδου εξήγησε πως το φετινό φινάλε ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνα των προηγούμενων ετών, καθώς δεν υπήρχε γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσική ή χορός, όπως είχε καθιερωθεί στο τέλος κάθε σεζόν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει τους τηλεθεατές κάθε φορά που κλείνει η σεζόν να κάνουμε ένα πάρτι εδώ, να ακούμε τις μουσικές μας, να χορεύουμε. Δεν έχουμε σήμερα τραγούδια και μουσική. Είναι μια ειδική περίπτωση. Τελειώνει το “Breakfast@Star”, πέφτει αυλαία. Είμαστε στεναχωρεμένοι όμως αυτό δε σημαίνει ότι δε θα προσπαθήσουμε να μη σας μεταφέρουμε την καλύτερη διάθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε, ούτε θα σας μαυρίσουμε την ψυχή».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους τηλεθεατές, παρά τη συγκίνησή της, υπογραμμίζοντας πως μέχρι το τελευταίο λεπτό θα έδινε τον καλύτερό της εαυτό: «Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε! Είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα. Αυτό εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι θα γίνει, όσο βάρος κι αν υπάρχει στην ψυχούλα μου. Είμαι τέτοιος άνθρωπος που θέλω να δώσω ό,τι καλύτερο στους τηλεθεατές».

Με αυτά τα λόγια, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό, ολοκληρώνοντας ένα τετραετές ταξίδι στην πρωινή ζώνη του Star που τους χάρισε δυνατές στιγμές, επιτυχίες και μια ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.