Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV 03.07.2026

«Τελευταία μας εκπομπή…» – Αυλαία για το «Breakfast@Star» μετά από 4 χρόνια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το «Breakfast@Star» στο φινάλε της εκπομπής, μετά από 4 χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Breakfast@Star» ολοκληρώνει τον κύκλο του μετά από τέσσερα χρόνια προβολής.
  • Οι παρουσιαστές Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν συγκινημένοι το τηλεοπτικό κοινό.
  • Η τελευταία εκπομπή είχε συναισθηματική φόρτιση, χωρίς γιορτινή ατμόσφαιρα όπως άλλες χρονιές.
  • Οι παρουσιαστές δεσμεύτηκαν να προσφέρουν όμορφη παρέα μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση ξεκίνησε η τελευταία εκπομπή του Breakfast@Star, καθώς η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό, ρίχνοντας αυλαία σε ένα κεφάλαιο που κράτησε τέσσερα χρόνια. Το αγαπημένο πρωινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο ολοκληρώνει τον κύκλο του στο Star και δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ποζάρουν αγκαλιά, με αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, παραδεχόμενοι πως η συγκεκριμένη ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Παρότι ήταν εμφανώς φορτισμένοι, τόνισαν ότι στόχος τους ήταν να προσφέρουν για ακόμη μία φορά όμορφη παρέα στους τηλεθεατές μέχρι και το τελευταίο λεπτό της εκπομπής.

Το φινάλε του «Happy Day» είχε την πιο ανατρεπτική είσοδο της χρονιάς

Η Ελένη Χατζίδου μίλησε πρώτη για τα συναισθήματά της, αποκαλύπτοντας πως ένιωθε μεγαλύτερο άγχος ακόμη και από εκείνο της πρεμιέρας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καλημέρα! Καλημερούδια! Σήμερα να ξέρετε ίσως έχω περισσότερο άγχος από την πρεμιέρα, όταν ξεκινήσαμε. Τελευταία μας εκπομπή, τελευταίο breakfast που θα σας σερβίρουμε σήμερα. Τέσσερα πολύ όμορφα χρόνια θα ολοκληρωθούν σήμερα. Στο τέλος θα πούμε τους αποχαιρετισμού και όλα».


Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου ζήτησε την κατανόηση του κοινού για τη συναισθηματική φόρτιση που βίωναν εκείνη τη στιγμή, λέγοντας: «Απλά είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, λίγο την κατανόησή σας. Συγχωρέστε μας αν δεν έχουμε την καλύτερη των διαθέσεων σήμερα, δεδομένων των συνθηκών και των εξελίξεων. Ωστόσο για τρεις ώρες ακόμα θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά, να κάνουμε παρέα».

Λίγο αργότερα, η Ελένη Χατζίδου εξήγησε πως το φετινό φινάλε ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνα των προηγούμενων ετών, καθώς δεν υπήρχε γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσική ή χορός, όπως είχε καθιερωθεί στο τέλος κάθε σεζόν.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ποζάρουν με γυαλιά, ενόψει των αλλαγών στην πρωινή ζώνη του Star.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει τους τηλεθεατές κάθε φορά που κλείνει η σεζόν να κάνουμε ένα πάρτι εδώ, να ακούμε τις μουσικές μας, να χορεύουμε. Δεν έχουμε σήμερα τραγούδια και μουσική. Είναι μια ειδική περίπτωση. Τελειώνει το “Breakfast@Star”, πέφτει αυλαία. Είμαστε στεναχωρεμένοι όμως αυτό δε σημαίνει ότι δε θα προσπαθήσουμε να μη σας μεταφέρουμε την καλύτερη διάθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε, ούτε θα σας μαυρίσουμε την ψυχή».

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στο πλατό του «Breakfast@Star» πριν τις αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Star.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους τηλεθεατές, παρά τη συγκίνησή της, υπογραμμίζοντας πως μέχρι το τελευταίο λεπτό θα έδινε τον καλύτερό της εαυτό: «Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε! Είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα. Αυτό εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι θα γίνει, όσο βάρος κι αν υπάρχει στην ψυχούλα μου. Είμαι τέτοιος άνθρωπος που θέλω να δώσω ό,τι καλύτερο στους τηλεθεατές».

Η Ελένη Χατζίδου ποζάρει με μαγιό μετά την απώλεια 5 κιλών.
https://www.instagram.com/eleni.hatzidou/

Με αυτά τα λόγια, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό, ολοκληρώνοντας ένα τετραετές ταξίδι στην πρωινή ζώνη του Star που τους χάρισε δυνατές στιγμές, επιτυχίες και μια ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Breakfast@star ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ Ετεοκλής Παύλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

03.07.2026
Επόμενο
Baby fever! Το Instagram «έλιωσε» με τη νέα οικογενειακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Baby fever! Το Instagram «έλιωσε» με τη νέα οικογενειακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το φινάλε του «Happy Day» είχε την πιο ανατρεπτική είσοδο της χρονιάς
TV

Το φινάλε του «Happy Day» είχε την πιο ανατρεπτική είσοδο της χρονιάς

03.07.2026
«Το σόι σου»: Μια πρόσκρουση, ένας γοητευτικός άγνωστος και το απόλυτο χάος στους Χαμπέους
TV

«Το σόι σου»: Μια πρόσκρουση, ένας γοητευτικός άγνωστος και το απόλυτο χάος στους Χαμπέους

02.07.2026
«Το Σόι σου»: Το πιο επικό φινάλε που θα σου θυμίσει γιατί τους λατρεύεις
TV

«Το Σόι σου»: Το πιο επικό φινάλε που θα σου θυμίσει γιατί τους λατρεύεις

02.07.2026
«Σούπερ Ήρωες»: Όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες και δεν έμαθες ποτέ!
TV

«Σούπερ Ήρωες»: Όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες και δεν έμαθες ποτέ!

02.07.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Απούσα από το «Super Κατερίνα» μία ημέρα πριν το φινάλε της σεζόν
TV

Κατερίνα Καινούργιου: Απούσα από το «Super Κατερίνα» μία ημέρα πριν το φινάλε της σεζόν

02.07.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια αλλεργία, μια πλαστογραφία και ένα φιλί που έμεινε στη μέση
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια αλλεργία, μια πλαστογραφία και ένα φιλί που έμεινε στη μέση

01.07.2026
Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum
Corporate News

Beyond Borders 2026: Τα 5 ελληνικά ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν για το Co-Production Development Forum

01.07.2026
Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ
TV

Τίτλοι τέλους για το «Στούντιο 4»: Το συγκινητικό «αντίο» της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην ΕΡΤ

01.07.2026
Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου
TV

Με ευρωπαϊκό αέρα το φετινό «The Voice» – Οι 2 Eurovision stars που εμφανίζονται στο trailer του νέου κύκλου

01.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα