Baby fever! Το Instagram «έλιωσε» με τη νέα οικογενειακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή αδελφή του και η φωτογραφία συγκινεί

Μια ξεχωριστή ανάρτηση γεμάτη αγάπη, τρυφερότητα και οικογενειακές στιγμές έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καθημερινότητά της μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική εικόνα από τη ζωή τους στο σπίτι.

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς μετά τη γέννηση του γιου τους τον Νοέμβριο του 2024, υποδέχτηκαν πριν από λίγες εβδομάδες και το δεύτερο παιδί τους, μια μικρή κόρη, η οποία ήρθε να μεγαλώσει την οικογένειά τους και να γεμίσει το σπίτι ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές.

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, μία ήταν εκείνη που τράβηξε αμέσως την προσοχή των followers της. Σε αυτή, ο μικρός γιος του ζευγαριού κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του, σε μια εικόνα που αποπνέει αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε και άλλα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, ποζάροντας με την ενός μηνός κόρη της στην αγκαλιά, ενώ σε μία ακόμη φωτογραφία απαθανατίζει τον γιο της μέσα στην κούνια του, την ώρα που παίζει και απολαμβάνει τις στιγμές του.

Με την ανάρτησή της θέλησε να αποτυπώσει τα συναισθήματα που συνοδεύουν τον πρώτο μήνα ως μητέρα δύο παιδιών, περιγράφοντας με λίγες αλλά γεμάτες νόημα λέξεις τη νέα πραγματικότητα της οικογένειάς της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη. Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από φίλους, θαυμαστές και διαδικτυακούς της ακόλουθους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά της και να σχολιάσουν πόσο όμορφες και αυθεντικές είναι οι οικογενειακές στιγμές που επέλεξε να μοιραστεί. Οι φωτογραφίες απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με πολλούς να ξεχωρίζουν τη στιγμή που ο μεγάλος αδελφός κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή του αδελφή, χαρακτηρίζοντάς τη ως μία από τις πιο συγκινητικές εικόνες που έχουν δει το τελευταίο διάστημα στα social media.