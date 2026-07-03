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Μουσική 03.07.2026

Το βίντεο από το ΟΑΚΑ που έγινε viral – Η Άννα Βίσση σε ρόλο… επιβλέποντος

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Η Άννα Βίσση φόρεσε κράνος ασφαλείας και ανέβηκε σε ανυψωτικό μηχάνημα στο ΟΑΚΑ, θέλοντας να δει από κοντά τις προετοιμασίες για τη μεγάλη της συναυλία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση επιβλέπει τις τεχνικές εργασίες για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ από ανυψωτικό μηχάνημα.
  • Η τραγουδίστρια φοράει κράνος και ζώνη ασφαλείας, δείχνοντας την προσοχή της στη λεπτομέρεια.
  • Το βίντεο από την προετοιμασία δημοσιεύτηκε στο TikTok και έγινε viral.
  • Η Βίσση αφιέρωσε τη στιγμή αυτή στη μητέρα της, που βρισκόταν στον χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε πλήρη προετοιμασία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ και, όπως φαίνεται, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αν παρακολουθείς την πορεία της, γνωρίζεις ήδη ότι πρόκειται για μία καλλιτέχνιδα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει στο κοινό της. Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα που μοιράστηκε στα social media ξεπέρασε τα συνηθισμένα, καθώς την είδαμε να ανεβαίνει σε ανυψωτικό μηχάνημα μέσα στο στάδιο, φορώντας κράνος ασφαλείας και ειδική ζώνη, προκειμένου να επιβλέψει από κοντά τις τεχνικές εργασίες λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία της στις 26 Σεπτεμβρίου.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το στιγμιότυπο αυτό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της. Στο βίντεο φαίνεται η Άννα Βίσση να παρακολουθεί τη διαδικασία στήριξης και προετοιμασίας της παραγωγής στο ΟΑΚΑ, έχοντας δίπλα της στενό συνεργάτη της, ενώ επιβλέπει τις εγκαταστάσεις από μεγάλο ύψος ώστε να έχει πλήρη εικόνα του χώρου.

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Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα το πόσο ενεργά συμμετέχει η ίδια σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας της συναυλίας, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για καλλιτέχνες τέτοιου μεγέθους. Η ανάγκη της να δει από κοντά κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής αποτυπώνει τον επαγγελματισμό και τη σχέση ευθύνης που έχει με το κοινό της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η προσωπική στιγμή που κατέγραψε στο ίδιο βίντεο, όταν η τραγουδίστρια απευθύνθηκε προς τη μητέρα της, η οποία βρισκόταν στον χώρο, λέγοντας χαρακτηριστικά «Για την μαμά μου». Το στιγμιότυπο αυτό έδωσε μια πιο ανθρώπινη και συναισθηματική διάσταση στην όλη διαδικασία, δείχνοντας ότι πίσω από τη μεγάλη παραγωγή υπάρχει και μια έντονα προσωπική στιγμή.

Η Άννα Βίσση στη σκηνή με χρυσό ένδυμα, παρουσιάζοντας τις σχέσεις που την καθόρισαν και τις φιλίες που τελείωσαν.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Και αν κρίνεις από το επίπεδο προετοιμασίας, γίνεται ξεκάθαρο ότι η καλλιτέχνιδα στοχεύει σε μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, όπου τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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