Μουσική 18.08.2026

Οι Hollywood Vampires επιστρέφουν – Το «Heroes» του David Bowie στα χέρια του Johnny Depp

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Οι Hollywood Vampires κυκλοφορούν σήμερα το «At Montreux Jazz Festival», ένα live album γεμάτο αγαπημένα κομμάτια και ξεχωριστές διασκευές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι Hollywood Vampires κυκλοφόρησαν το live album «At Montreux Jazz Festival».
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει την εμφάνιση του συγκροτήματος στο φεστιβάλ το 2018.
  • Περιέχει δικά τους τραγούδια και διασκευές, όπως το «Heroes» του David Bowie.
  • Η κυκλοφορία συμπίπτει με την έναρξη της νέας περιοδείας του συγκροτήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Hollywood Vampires επιστρέφουν στο προσκήνιο με ένα νέο live album που σε μεταφέρει κατευθείαν στη σκηνή του Montreux Jazz Festival. Το «At Montreux Jazz Festival» κυκλοφόρησε και κατέγραψε την εμφάνιση του συγκροτήματος στο φημισμένο φεστιβάλ το 2018, χαρίζοντάς σου μια ακόμη ευκαιρία να ακούσεις τη μπάντα σε ζωντανή δράση.

https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/

Το άλμπουμ περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια των Hollywood Vampires, αλλά και επιλεγμένες διασκευές που αποτελούν φόρο τιμής σε σημαντικές μορφές της ιστορίας του rock ‘n’ roll. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το «Heroes» του David Bowie, ένα τραγούδι που αποκτά μέσα από τη δική τους ερμηνεία έναν διαφορετικό, πιο συναυλιακό χαρακτήρα και το λέει με ξεχωριστό τρόπο ο Johnny Depp.

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Το νέο live album των Hollywood Vampires βασίζεται στην εμφάνισή τους στο Montreux Jazz Festival το 2018. Εκείνη η συναυλία αποτελεί πλέον μέρος της δισκογραφικής τους ιστορίας και, μέσα από το «At Montreux Jazz Festival», η ενέργεια της βραδιάς περνά από τη σκηνή στο άλμπουμ. Δεν πρόκειται απλώς για μια συλλογή ζωντανών ηχογραφήσεων. Η επιλογή των τραγουδιών συνδυάζει το υλικό που έχει αγαπήσει το κοινό των Hollywood Vampires με διασκευές γνωστών rock κομματιών, δημιουργώντας ένα live πρόγραμμα που αποτυπώνει το ύφος και τη δυναμική του συγκροτήματος.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχωρίζουν βρίσκεται η διασκευή του «Heroes» του David Bowie. Το εμβληματικό τραγούδι του 1977 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Bowie και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της rock μουσικής. Οι Hollywood Vampires το εντάσσουν στο δικό τους live ρεπερτόριο, δίνοντάς του μια νέα συναυλιακή ενέργεια. Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού μοιάζει ακόμη πιο ταιριαστή αυτή την περίοδο, καθώς το συγκρότημα βρίσκεται ξανά στον δρόμο και έχει ξεκινήσει τη νέα του περιοδεία.

https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/
https://www.instagram.com/hollywoodvampires/

Η κυκλοφορία του «At Montreux Jazz Festival» συμπίπτει με την έναρξη της νέας περιοδείας των Hollywood Vampires. Η μπάντα ξεκίνησε το νέο tour της στο Λονδίνο την περασμένη Πέμπτη, επιστρέφοντας έτσι σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: τις ζωντανές εμφανίσεις και την άμεση επαφή με το κοινό.

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Hollywood Vampires Johhny Depp ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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