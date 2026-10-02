Μουσική 02.10.2026

Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley απέκτησε νέο remix με τον Drake – Μόλις κυκλοφόρησε!

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Ο Drake ενώνει τις δυνάμεις του με τον Don Toliver στη νέα remix εκδοχή του τραγουδιού «Choosin’ Texas»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Drake κυκλοφόρησε το remix του «Choosin' Texas» της Ella Langley, με τίτλο «Solar Eclipse».
  • Η νέα έκδοση του άλμπουμ Habibti περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τον Don Toliver.
  • Το αρχικό τραγούδι «Choosin' Texas» κατέχει ρεκόρ παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100.
  • Ο Drake ανακοίνωσε επίσης σχέδια για περιοδεία μέσα στο επόμενο έτος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους θαυμαστές του με μια ασταμάτητη ροή νέας μουσικής. Ο Καναδός ράπερ πρόσθεσε τέσσερα ακυκλοφόρητα τραγούδια στο πρόσφατο άλμπουμ του, Habibti, τα οποία πρωτοπαρουσίασε στο σύντομο φιλμ του, FOMO, τον περασμένο μήνα. Η ανανεωμένη έκδοση του Habibti, με τίτλο Habibti (FOMO), περιλαμβάνει πλέον μια ρεμίξ εκδοχή του τραγουδιού «Choosin’ Texas» της Ella Langley, με τη συμμετοχή του Don Toliver. Το τραγούδι, μετονομασμένο σε «Solar Eclipse», είναι μόνο ένα από τα νέα κομμάτια, μαζί με τα «Quebec», «Classic PT2» και μια ακόμη συνεργασία με τον Don Toliver που φέρνει πίσω την Yebba, με τίτλο «Cold Shoulder».

https://www.instagram.com/champagnepapi
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η φετινή μουσική παραγωγή του Drake ανέρχεται πλέον σε συνολικά τρεις ώρες και δέκα λεπτά νέου υλικού. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει επιπλέον την ώρα και δύο λεπτά μουσικών βίντεο που κυκλοφόρησε για να συνοδεύσει την τριπλή κυκλοφορία των άλμπουμ του Iceman, Habibti και Maid of Honor το 2026. Κατά την πρεμιέρα του FOMO, ο Drake είχε επίσης ανακοινώσει τα σχέδιά του για μια περιοδεία μέσα στο επόμενο έτος, κάτι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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Στο μεταξύ, ο Don Toliver δεν μένει πίσω, έχοντας κυκλοφορήσει το δικό του νέο άλμπουμ, Octane, τον Φεβρουάριο. Το τραγούδι «Choosin’ Texas», το οποίο αποτελεί τη βάση για τη νέα συνεργασία, έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία, σπάζοντας το ρεκόρ για το μακροβιότερο τραγούδι στην κορυφή του αμερικανικού chart singles του Billboard. Πρόσφατα, συμπλήρωσε την 24η εβδομάδα του στην πρώτη θέση του Hot 100, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Ο Drake έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στη μουσική βιομηχανία, με αμέτρητες επιτυχίες και συνεργασίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Η συνεχής του παρουσία με νέα μουσική δείχνει την αφοσίωσή του στην τέχνη του και την επιθυμία του να προσφέρει στους πολυάριθμους φαν του. Η προσθήκη των νέων αυτών κομματιών στο Habibti προσφέρει μια επιπλέον ευκαιρία στους ακροατές να απολαύσουν την ποικιλομορφία του ταλέντου του, ειδικά μέσα από τη συνεργασία με τον Don Toliver, έναν καλλιτέχνη που επίσης διαγράφει μια αξιοσημείωτη πορεία.

https://www.instagram.com/ellalangleymusic/
https://www.instagram.com/ellalangleymusic/

Η συνεργασία αυτή, «Solar Eclipse», αναμένεται να γίνει ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των φαν, συνδυάζοντας τις χαρακτηριστικές μελωδίες του Drake με την μοναδική φωνητική προσέγγιση του Don Toliver. Η επιτυχία του «Choosin’ Texas» από μόνο του προμηνύει μια δυναμική νέα εκδοχή, εμπλουτισμένη από την προσθήκη του ράπερ.

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Choosin’ Texas Drake Ella Langley
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