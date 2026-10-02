Life 02.10.2026

6 tips για λιγότερους πόνους και καλύτερη στάση σώματος όταν είσαι στο γραφείο

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Απλά tips για να προστατεύσεις τη μέση σου στο γραφείο να βελτιώσεις τη στάση του σώματός σου και να μειώσεις την καταπόνηση μέσα στην καθημερινή εργασία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Πρόσεξε τη στάση του σώματός σου, κρατώντας την πλάτη ίσια και τους ώμους χαλαρούς.
  • Ρύθμισε την καρέκλα σου ώστε τα πόδια να πατούν στο πάτωμα και τα γόνατα στο ύψος των γοφών.
  • Τοποθέτησε την οθόνη στον σωστό ύψος για να αποφύγεις την καταπόνηση του αυχένα και της πλάτης.
  • Σηκώνεσαι τακτικά από την καρέκλα, κάνε διαλείμματα και ενσωμάτωσε κίνηση στην καθημερινότητά σου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς πολλές ώρες την ημέρα στο γραφείο, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να νιώσεις τη μέση σου να σε ενοχλεί. Η πολύωρη καθιστική εργασία, η κακή στάση σώματος και η έλλειψη κίνησης μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου πιο δύσκολη.

Γυναίκα με καστανά μαλλιά και έξυπνο ρολόι να εργάζεται σε φορητό υπολογιστή
Πηγή: Unsplash

Με μερικές απλές αλλαγές όμως μπορείς να φροντίσεις καλύτερα τη μέση σου όσο εργάζεσαι.Δες παρακάτω πώς θα γίνει το γραφείο ένας χώρος άνετος για το σώμα σου.

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1. Πρόσεξε τη στάση σου

Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παρατηρείς πώς κάθεσαι. Προσπάθησε να κρατάς την πλάτη σου όσο γίνεται ίσια και τους ώμους χαλαρούς. Απόφυγε να καμπουριάζεις πάνω από τον υπολογιστή, ακόμη κι αν έχεις συνηθίσει αυτή τη στάση.

Γυναίκα που εργάζεται σε γραφείο μπροστά από υπολογιστή με δειγματολόγια χρωμάτων.
Πηγή: pexels.com

2. Ρύθμισε σωστά την καρέκλα σου

Η καρέκλα σου παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή άνεση. Ρύθμισέ την έτσι ώστε τα πόδια σου να πατούν σταθερά στο πάτωμα και τα γόνατά σου να βρίσκονται περίπου στο ίδιο ύψος με τους γοφούς. Αν η καρέκλα σου προσφέρει στήριξη στη μέση, χρησιμοποίησέ την σωστά.

3. Φέρε την οθόνη στο σωστό ύψος

Όταν η οθόνη βρίσκεται πολύ χαμηλά, μπορεί να σκύβεις συνεχώς προς τα εμπρός. Προσπάθησε να την τοποθετήσεις έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κατεβάζεις διαρκώς το κεφάλι σου. Έτσι μπορείς να διατηρείς πιο φυσική θέση στον αυχένα και στην πλάτη.

Άτομο που κάνει ασκήσεις για κοιλιακούς στην καρέκλα του γραφείου.
Unsplash.com

4. Μην μένεις ακίνητος για ώρες

Ακόμη και αν έχεις πολλή δουλειά, προσπάθησε να σηκώνεσαι τακτικά από την καρέκλα σου. Πήγαινε να πάρεις ένα ποτήρι νερό, περπάτησε για λίγα λεπτά ή κάνε μερικές απλές κινήσεις για να ξεμουδιάσεις. Η μικρή αλλά συχνή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

5. Κάνε μικρά διαλείμματα

Δεν χρειάζεται να περιμένεις να πονέσει η μέση σου για να σηκωθείς. Τα σύντομα διαλείμματα μέσα στην ημέρα μπορούν να σε βοηθήσουν να αλλάξεις στάση και να κινηθείς λίγο. Μπορείς να χρησιμοποιείς ένα φυσικό διάλειμμα από τη δουλειά σου ως ευκαιρία για λίγα βήματα ή μερικές ήπιες διατάσεις.

Γυναίκα εργάζεται από το σπίτι σε laptop, εξερευνώντας online επαγγέλματα για να βγάζει χρήματα.
Pinterest.com

6. Μην ξεχνάς την κίνηση εκτός γραφείου

Η φροντίδα της μέσης δεν σταματά όταν κλείνεις τον υπολογιστή. Προσπάθησε να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου, όπως περπάτημα, ήπια άσκηση ή δραστηριότητες που σου αρέσουν. Το σημαντικό είναι να αποφεύγεις έναν εντελώς καθιστικό τρόπο ζωής.

Οργανωμένο γραφείο στο σαλόνι για εργασία από το σπίτι με διακόσμηση και εξοπλισμό workspace.
Pinterest.com

Μικρές αλλαγές που κάνουν διαφορά

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη την καθημερινότητά σου από τη μία ημέρα στην άλλη. Ξεκίνα με μικρά βήματα: καλύτερη στάση, σωστή ρύθμιση της καρέκλας, συχνότερα διαλείμματα και περισσότερη κίνηση. Αν όμως ο πόνος στη μέση είναι έντονος, επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητήσεις τη συμβουλή επαγγελματία υγείας. Η δουλειά στο γραφείο μπορεί να αποτελεί μεγάλο μέρος της ημέρας σου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμελείς τη μέση σου. Με λίγη περισσότερη προσοχή στις καθημερινές σου συνήθειες μπορείς να δημιουργήσεις έναν πιο άνετο και φιλικό χώρο.

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γραφείο μέση
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