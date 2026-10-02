Life 02.10.2026

Ποια 4 ζώδια μπορούν να σε κάνουν να νευριάσεις πιο εύκολα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε τις συμπεριφορές του Κριού του Διδύμου του Λέοντα του Σκορπιού και του Αιγόκερου που δοκιμάζουν την υπομονή σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Κριός μπορεί να εκνευρίσει με την παρορμητικότητα και την πίεση για άμεσες αποφάσεις.
  • Οι Δίδυμοι προκαλούν εκνευρισμό με την αστάθεια και την ανάγκη τους να σχολιάζουν τα πάντα.
  • Ο Λέων νευριάζει όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από εκείνον και θέλει τον τελευταίο λόγο.
  • Ο Σκορπιός εκνευρίζει με τη μυστικοπάθεια και την ανάγκη του να κρατά τον έλεγχο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν άνθρωποι που με μια τους κίνηση μπορούν να σε κάνουν να χαμογελάσεις και άλλοι που, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, καταφέρνουν να σου ανεβάσουν την πίεση.

Pexels
Pexels

Αν πιστεύεις ότι τα άστρα επηρεάζουν τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, τότε ίσως έχεις παρατηρήσει πως με ορισμένα ζώδια η συνεννόηση δεν είναι πάντα εύκολη. Ποια είναι, λοιπόν, τα ζώδια που μπορούν να σε νευριάσουν περισσότερο.

Διάβασε επίσης: Ποια ζώδια χρειάζονται επειγόντως ξεκούραση και ποια συνεχίζουν ακάθεκτα

Κριός

Αν έχεις απέναντί σου έναν Κριό, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για ένταση. Η παρορμητικότητά του μπορεί να σε εκνευρίσει, ειδικά όταν παίρνει αποφάσεις χωρίς να σε ρωτήσει ή όταν θέλει όλα να γίνουν τώρα. Αν εσύ χρειάζεσαι χρόνο για να σκεφτείς τα πράγματα, μπορεί να νιώσεις ότι σε πιέζει συνεχώς. Και όταν ξεκινήσει έναν καβγά, δύσκολα κάνει πίσω.

Pexels
Pexels

Δίδυμος

Με έναν Δίδυμο μπορεί να μην ξέρεις πάντα τι να περιμένεις. Μπορεί τη μία στιγμή να είναι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου και την επόμενη να αλλάξει γνώμη. Αν σε ενοχλεί η αστάθεια και θέλεις ξεκάθαρες απαντήσεις, η συμπεριφορά του μπορεί να σου προκαλέσει εκνευρισμό. Επιπλέον, η ανάγκη του να σχολιάζει τα πάντα και να έχει άποψη για όλους μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή σου.

Λέων

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σε νευριάσει σε έναν Λέοντα, αυτό είναι η ανάγκη του να βρίσκεται στο επίκεντρο. Θέλει να τον προσέχουν, να τον ακούν και, πολλές φορές, να αναγνωρίζουν την αξία του. Αν αισθανθείς ότι μια συζήτηση καταλήγει συνεχώς να περιστρέφεται γύρω από εκείνον, είναι πιθανό να αρχίσεις να χάνεις την υπομονή σου. Ακόμη περισσότερο αν προσπαθεί να έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Pexels
Pexels

Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να σε εκνευρίσει επειδή δεν αποκαλύπτει εύκολα τι σκέφτεται. Αν προσπαθείς να καταλάβεις τι έχει στο μυαλό του, μπορεί να συναντήσεις έναν τοίχο σιωπής. Η μυστικοπάθειά του και η έντονη ανάγκη του να κρατά τον έλεγχο μπορούν να σε κάνουν να αισθανθείς ότι δεν ξέρεις πού πατάς. Και αν τον πιέσεις να μιλήσει πριν είναι έτοιμος, μπορεί να κάνεις τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα με την υπερβολικά σοβαρή στάση του. Εσύ μπορεί να θέλεις να χαλαρώσεις και εκείνος να σκέφτεται ήδη την επόμενη υποχρέωση. Αν αφήσεις κάτι για αργότερα, είναι πιθανό να σου θυμίσει ότι υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η πρακτικότητα και η αυστηρότητά του μπορεί να σε κουράσουν, ιδιαίτερα όταν χρειάζεσαι περισσότερη ανεμελιά και λιγότερη οργάνωση.

Pexels
Pexels

Φυσικά, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και το ζώδιό του δεν καθορίζει από μόνο του τον χαρακτήρα του. Αν όμως αναγνωρίζεις κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά στους ανθρώπους γύρω σου, ίσως τώρα καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα γιατί ορισμένες συμπεριφορές καταφέρνουν να σε κάνουν να… μετράς μέχρι το δέκα.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ζώδια ΝΕΥΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ηλίας Βρεττός: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο» – Η σύζυγός του βρίσκεται στον 6ο μήνα

Ηλίας Βρεττός: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο» – Η σύζυγός του βρίσκεται στον 6ο μήνα

02.10.2026
Επόμενο
Balenciaga SS27: Κοράλλια, σιλουέτες σαν γλυπτά και χρώμα σε μια συλλογή που υμνεί την ελευθερία

Balenciaga SS27: Κοράλλια, σιλουέτες σαν γλυπτά και χρώμα σε μια συλλογή που υμνεί την ελευθερία

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

5 πράγματα που μαυρίζουν τα δόντια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

5 πράγματα που μαυρίζουν τα δόντια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

02.10.2026
Balenciaga SS27: Κοράλλια, σιλουέτες σαν γλυπτά και χρώμα σε μια συλλογή που υμνεί την ελευθερία
Fashion

Balenciaga SS27: Κοράλλια, σιλουέτες σαν γλυπτά και χρώμα σε μια συλλογή που υμνεί την ελευθερία

02.10.2026
Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό
Food

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

02.10.2026
Η high protein εκδοχή της alfredo pasta που θα σε κάνει να εθιστείς
Food

Η high protein εκδοχή της alfredo pasta που θα σε κάνει να εθιστείς

02.10.2026
Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!
Beauty

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

02.10.2026
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα
Fitness

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα

02.10.2026
Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά
Fashion

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

02.10.2026
Ο Vaggos Danezis αποκαλύπτει στο Mad.gr την αγαπημένη του ταξιδιωτική εμπειρία
Life

Ο Vaggos Danezis αποκαλύπτει στο Mad.gr την αγαπημένη του ταξιδιωτική εμπειρία

02.10.2026
Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη
Fitness

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

01.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…