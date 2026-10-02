Celeb News 02.10.2026

Ηλίας Βρεττός: «Είναι κάτι πρωτόγνωρο» – Η σύζυγός του βρίσκεται στον 6ο μήνα

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Ο τραγουδιστής μίλησε για την επικείμενη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, αποκαλύπτοντας πόσο ευτυχισμένοι είναι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του Αναστασία Δεληγιάννη περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
  • Η Αναστασία Δεληγιάννη βρίσκεται στον 6ο μήνα της κύησης.
  • Το ζευγάρι βιώνει χαρά, αλλά και αγωνία για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης.
  • Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε την είδηση τρυφερά μέσω Instagram, με συμβολισμό το «ΗΒ2».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ηλίας Βρεττός βιώνει μια από τις πιο συγκινητικές περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, βρίσκεται στον 6ο μήνα της κύησης, μια ευχάριστη είδηση που ο τραγουδιστής μοιράστηκε πρόσφατα με τους θαυμαστές του.

https://www.instagram.com/vrettos_ilias
https://www.instagram.com/vrettos_ilias

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Ηλίας Βρεττός περιέγραψε τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν το ζευγάρι. «Νιώθουμε υπέροχα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς όλο αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα την έντονη αγωνία που συνοδεύει τη χαρά. «Ταυτόχρονα με τη χαρά υπάρχει μεγάλο καρδιοχτύπι, μεγάλη αγωνία και ανησυχία να πάνε όλα καλά μέχρι τέλους. Είναι μέχρι στιγμής όλα μαγικά. Είναι σχεδόν έξι μηνών, γι’ αυτό και το ανακοινώσαμε».

Διάβασε επίσης: «After Dark»: Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Θέμη Γεωργαντά

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο από τον τραγουδιστή. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Βρεττός δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του στην παραλία. Με αντηλιακό, έγραψε στην κοιλιά της τη συντομογραφία «ΗΒ2», συμβολίζοντας το επερχόμενο μέλος της οικογένειας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Ηλίας Βρεττός συνέδεσε το γεγονός με τους στίχους του νέου του τραγουδιού «Πρόστιμο»: «ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό «Πρόστιμο» της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα».

Διάβασε επίσης: Ο Ηλίας Βρεττός στο After Dark: «Έχω χάσει ωραίες στιγμές από τη ζωή μου εξαιτίας του άγχους»

Η είδηση αυτή έρχεται να προσθέσει μια ακόμα όμορφη στιγμή στην πορεία του τραγουδιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του άγχους. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο After Dark, «Έχω χάσει ωραίες στιγμές από τη ζωή μου εξαιτίας του άγχους». Η επικείμενη πατρότητα φαίνεται να φέρνει μια νέα ισορροπία και πληρότητα στη ζωή του.

Η αναμονή για τον ερχομό του μωρού τους είναι γεμάτη προσμονή, αλλά και την ελπίδα ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, όπως εύχεται και το ζευγάρι, αλλά και οι πολυάριθμοι φίλοι και θαυμαστές τους.

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Αναστασία Δεληγιάννη ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
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