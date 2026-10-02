Μουσική 02.10.2026

Evangelia: Αναβάλλεται η συναυλία της στο VOGCLUB ATHENS – Σύντομα η νέα ημερομηνία

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Η συναυλία της Evangelia στο VOGCLUB ATHENS στις 4 Οκτωβρίου αναβάλλεται και σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Αναβάλλεται η συναυλία της Evangelia στο VOGCLUB ATHENS λόγω απρόοπτης κατάστασης μέλους της ομάδας της.
  • Η νέα ημερομηνία της συναυλίας θα ανακοινωθεί σύντομα και θα εκδοθούν νέα εισιτήρια.
  • Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια έχει ξεκινήσει.
  • Οι υπόλοιπες ημερομηνίες του THE PARÉA TOUR θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προγραμματισμένη συναυλία της Evangelia στο VOGCLUB ATHENS, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του THE PARÉA TOUR, μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία.

evangelia_the parea tour_vogclub

Όπως ενημέρωσε η ίδια μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα βασικό μέλος της ομάδας της, με καθοριστικό ρόλο στο show, αντιμετωπίζει μια σοβαρή και απρόοπτη κατάσταση και χρειάζεται να επιστρέψει άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων για όσους είχαν προμηθευτεί το εισιτήριο τους έχει ήδη ξεκινήσει. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα και θα διατεθούν νέα εισιτήρια προς πώληση πάλι.

evangelia

Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες του THE PARÉA TOUR θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

the parea tour_evangelia

Η Evangelia ευχαριστεί θερμά το κοινό για την κατανόηση και την αγάπη του και ανυπομονεί να συναντήσει ξανά την παρέα της στην Αθήνα, στη νέα ημερομηνία, για μια βραδιά όπως ακριβώς την έχει ονειρευτεί και σχεδιάσει.

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Evangelia THE PARÉA TOUR
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