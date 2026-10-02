Μουσική 02.10.2026

«3,5 δισεκατομμύρια μετά θάνατον»: Ο Michael Jackson στην κορυφή της λίστας του Forbes

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Μετατρέποντας τον μουσικό του κατάλογο σε μια μηχανή παραγωγής εκατομμυρίων, οι διαχειριστές της περιουσίας του καταφέρνουν να διατηρούν το όνομά του στην κορυφή
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Michael Jackson παραμένει κορυφαίος καλλιτέχνης, παρά τον θάνατό του το 2009.
  • Η περιουσία του έχει αποφέρει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατό του.
  • Το 2025, τα έσοδά του άγγιξαν τα 105 εκατομμύρια δολάρια, οδηγώντας τον στην κορυφή λίστας Forbes.
  • Η μουσική του συνεχίζει να παράγει έσοδα από δικαιώματα, streaming, εμπορικές συμφωνίες και παραγωγές.
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Ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή το 2009, όμως αν ρίξεις μια ματιά στα οικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν το όνομά του, θα ορκιζόσουν ότι η επιχειρηματική του αυτοκρατορία συνεχίζει να λειτουργεί σαν να έχει τριμηνιαίους στόχους, αυστηρά χρονοδιαγράμματα και σύστημα μπόνους. Ο βασιλιάς της ποπ κατάφερε κάτι που ελάχιστοι καλλιτέχνες στην παγκόσμια ιστορία έχουν πετύχει: να παραμείνει ένας από τους πιο ισχυρούς και κερδοφόρους “παίκτες” της μουσικής βιομηχανίας, δεκαετίες μετά τη σιγή της φωνής του. Η κληρονομιά που άφησε πίσω του αποδεικνύεται εντελώς ασταμάτητη, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο οικονομικό ρεκόρ.

Ο Michael Jackson σε ασπρόμαυρη λήψη, με το χαρακτηριστικό του στυλ, καθώς η ταινία του επιστρέφει στις οθόνες.
https://www.instagram.com/michaelmovie/

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις του περιοδικού Forbes, η περιουσία του Michael Jackson έχει αποφέρει το αστρονομικό ποσό των περισσότερων από 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την ημέρα του θανάτου του μέχρι σήμερα. Μάλιστα, μόνο μέσα στο 2025, τα έσοδά του άγγιξαν τα 105 εκατομμύρια δολάρια, επαναφέροντάς τον με χαρακτηριστική άνεση στην πρώτη θέση της λίστας με τις πιο καλοπληρωμένες αποθανούσες διασημότητες παγκοσμίως. Είναι μια οικονομική επίδοση που θα ζήλευαν ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι εν ζωή σταρ της σημερινής μουσικής σκηνής.

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17 ολόκληρα χρόνια μετά την απώλειά του, ο θρυλικός κατάλογος των τραγουδιών του συνεχίζει να παράγει τεράστια έσοδα από δικαιώματα, αναπαραγωγές στις πλατφόρμες streaming, εμπορικές συμφωνίες και μεγάλες θεατρικές ή κινηματογραφικές παραγωγές. Η διαχείριση της περιουσίας του αποδεικνύει ότι η διαχρονική ποιότητα της μουσικής, όταν συνδυαστεί με μια έξυπνη στρατηγική marketing, μπορεί να μετατρέψει έναν καλλιτέχνη σε μια αιώνια οικονομική δύναμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η χρυσή διαχείριση του μουσικού καταλόγου που σπάει τα ταμεία

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αμύθητης περιουσίας προέρχεται από την αριστοτεχνική εκμετάλλευση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του. Τραγούδια-σταθμοί όπως το «Thriller», το «Billie Jean» και το «Beat It» δεν ακούγονται απλώς καθημερινά από εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, αλλά πλαισιώνουν διαφημιστικές εκστρατείες, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αποφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε σταθερή βάση. Η ζήτηση για τη μουσική του Michael Jackson παραμένει αμείωτη, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του δεν γνώρισε ποτέ ημερομηνία λήξης.

Michael Jackson
Ο Michael Jackson σε ζωντανή εμφάνιση στη σκηνή.

Μια πολιτιστική και οικονομική κληρονομιά που δεν σβήνει ποτέ

Πέρα από τα στενά όρια των αριθμών και των δολαρίων, η οικονομική επιτυχία του Michael Jackson αντικατοπτρίζει την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Κάθε νέα γενιά ακροατών ανακαλύπτει από την αρχή το μοναδικό του στυλ, τις χορογραφίες και τις παραγωγές του, εξασφαλίζοντας ότι το όνομά του θα συνεχίσει να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των charts και των εισπράξεων για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.

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MICHAEL JACKSON μουσική
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