Μουσική 02.10.2026

Drake: 4 νέα τραγούδια από το «FOMO» κυκλοφορούν επίσημα

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Ο Drake κυκλοφορεί μια νέα deluxe έκδοση του «HABIBTI» με 4 τραγούδια από το οπτικό του έργο «FOMO», συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τον Don Toliver
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Drake συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές του, κυκλοφορώντας επίσημα 4 τραγούδια που αρχικά παρουσιάστηκαν στο οπτικό του έργο «FOMO». Η νέα αυτή κυκλοφορία, με τίτλο «HABIBTI» deluxe edition, περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Don Toliver και είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

https://www.instagram.com/champagnepapi
https://www.instagram.com/champagnepapi

Η νέα αυτή συλλογή περιλαμβάνει το «Cold Shoulder», μια συνεργασία του Drake με τον Don Toliver και την Yebba. Επιπλέον, το «Solar Eclipse» κάνει την εμφάνισή του, ένα κομμάτι που ενσωματώνει στοιχεία από την επιτυχία της Ella Langley, «Choosin’ Texas». Στην επανέκδοση του «HABIBTI», ο Drake παρουσιάζει το «Classic Pt. 2», μια εκτεταμένη εκδοχή του «Classic» από το αρχικό «HABIBTI». Τέλος, το «Quebec» συμπληρώνει την τετράδα, προσφέροντας στους ακροατές νέα ηχητικά τοπία.

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Η επίσημη κυκλοφορία των τραγουδιών αυτών έρχεται λίγο μετά την αρχική τους παρουσίαση από τον Drake κατά τη διάρκεια ενός livestream. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε ανακοινώσει ότι τα αγαπημένα τραγούδια των fans από το «FOMO» θα γίνονταν διαθέσιμα σε streaming. «Πηγαίνετε να δείτε το FOMO. Πολλά τραγούδια θα έρθουν σε streaming την Πέμπτη», είχε δηλώσει ο Drake, ικανοποιώντας τις επιθυμίες του κοινού.

https://www.instagram.com/champagnepapi
https://www.instagram.com/champagnepapi

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια από το «FOMO», η συνεργασία του Drake με τον Yeat, «Miss My Dawg», είχε ήδη κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο ως μέρος του EP «COCOON» του Yeat.

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για τον Drake. Πρόσφατα, τον Μάιο, ο καλλιτέχνης κυριάρχησε στα charts με το «ICEMAN», «HABIBTI» και «MAID OF HONOUR», καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200. Παράλληλα, ο Drake ετοιμάζεται για την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική μετά την επιτυχημένη «It’s All A Blur Tour» του 2023, ενώ έχει προγραμματιστεί και μια παγκόσμια περιοδεία για την επόμενη χρονιά.

Ο Drake εμφανίζεται στη σκηνή με αμάνικο γιλέκο, μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «FOMO».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Δύο δεκαετίες καριέρας μετά, ο Drake συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα στον χώρο της μουσικής. Το «Janice STFU» από το «ICEMAN» κατέχει πλέον το ρεκόρ του τραγουδιού με τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή του chart Hot Rap Songs, φτάνοντας τις 19 εβδομάδες και ξεπερνώντας το «Hotline Bling».

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