Μουσική 02.10.2026

«Αυτά είναι μικροπρέπειες»: Ξέσπασε ο Γιάννης Πλούταρχος για τα σχόλια μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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Μετατρέποντας μια τηλεοπτική συνέντευξη σε μάθημα σεβασμού απέναντι στη μνήμη ενός σπουδαίου συναδέλφου, ο δημοφιλής ερμηνευτής έβαλε τελεία στις ανούσιες αντιπαραθέσεις
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Πλούταρχος χαρακτήρισε «μικροπρέπειες» τα σχόλια για καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν εμφανίσεις μετά τον θάνατο Μαζωνάκη.
  • Υπερασπίστηκε τους συναδέλφους του, τονίζοντας ότι η δουλειά και η τιμή στη μνήμη δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο κριτικής.
  • Εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας την αγάπη του κοινού και του καλλιτεχνικού χώρου.
  • Στάθηκε στην τεράστια παρακαταθήκη και την ανυπολόγιστη λατρεία που εισέπραξε ο εκλιπών καλλιτέχνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στα 54 του χρόνια βύθισε στη θλίψη ολόκληρο το πανελλήνιο, αφήνοντας ένα τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό τραγούδι. Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε ανάλογες στιγμές συλλογικού πένθους, η δημόσια σφαίρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από συγκινητικά μηνύματα, αλλά παράλληλα δεν έλειψαν και οι αυστηρές κριτικές προς εκείνους τους καλλιτέχνες που επέλεξαν να μην ακυρώσουν τις προγραμματισμένες νυχτερινές εμφανίσεις τους. Αυτή η συζήτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να ζητούν διακριτικότητα και σεβασμό.

httpswww.instagram.comgiannisploutarchos/
httpswww.instagram.comgiannisploutarchos/

Θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα θέλησε να πάρει ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής. Ο αγαπημένος ερμηνευτής, μιλώντας με ειλικρίνεια και συναισθηματική φόρτιση, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις από τα αρνητικά σχόλια και να υπερασπιστεί τους συναδέλφους του. Με μια κοφτή και απόλυτη κουβέντα, χαρακτήρισε όλες αυτές τις αντιδράσεις ως «μικροπρέπειες», δίνοντας τέλος στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων πάνω από μια τραγική απώλεια.

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Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με βαθιά εκτίμηση στο ταλέντο, τον χαρακτήρα και την τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η τοποθέτησή του αντικατοπτρίζει το συναίσθημα ολόκληρου του καλλιτεχνικού κόσμου, που προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το ευρύ κοινό. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα λόγια του, καθώς στάθηκε στην ανυπολόγιστη λατρεία που εισέπραξε ο εκλιπών σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του.

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https://www.instagram.com/giannisploutarchos/

Η αφοπλιστική απάντηση για τα σχόλια περί ακύρωσης εμφανίσεων

Όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε τον Γιάννη Πλούταρχο για τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκαν ορισμένοι καλλιτέχνες επειδή ανέβηκαν στη σκηνή μετά τη δυσάρεστη είδηση, εκείνος ήταν ξεκάθαρος. «Αυτά τώρα είναι μικροπρέπειες, όλα αυτά», απάντησε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η δουλειά και η τιμή στη μνήμη ενός συναδέλφου δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο φθηνής κριτικής. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να προστατεύσει τον χώρο του από ανούσιες αντιπαραθέσεις.

httpswww.instagram.comgiannisploutarchos/
httpswww.instagram.comgiannisploutarchos/

Η βαθιά θλίψη για την απώλεια ενός αγαπημένου συναδέλφου

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για τον πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας το πόσο λυπηρό είναι να φεύγει ένας άνθρωπος τόσο νέος. «Τι να σου πω τώρα; Δεν είναι πολύ λυπηρό πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος και ειδικά ένας τόσο αγαπητός συνάδελφος με τόσο όμορφα τραγούδια;», δήλωσε συντετριμμένος, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανθρώπινη πλευρά της τραγωδίας.


Η λατρεία του κόσμου και ο σεβασμός του καλλιτεχνικού χώρου

Ο Γιάννης Πλούταρχος στάθηκε ιδιαίτερα στο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή από τους θαυμαστές και τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. «Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε και πόσο τον αγαπούσαμε όλοι μας και τον σεβόμασταν», σημείωσε με νόημα. Αυτό το τεράστιο κύμα συμπαράστασης αποδεικνύει ότι η διαχρονική προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη στο ελληνικό τραγούδι θα μένει για πάντα ανεξίτηλη στις καρδιές όλων.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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