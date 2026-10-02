Με μια ματιά Η Kelly Clarkson υποστηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά πιστεύει ότι δεν πρέπει να ανταγωνίζεται τους ανθρώπους στα μουσικά charts.

Προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστών charts για μουσική που παράγεται από AI, συγκρίνοντας την κατάσταση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αναγνωρίζει τις δυνατότητες της AI για δημιουργικότητα και προσβασιμότητα, αλλά τονίζει την ανάγκη διατήρησης του ανθρώπινου στοιχείου.

Το Billboard επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση AI στη μουσική, χωρίς να την απαγορεύει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kelly Clarkson: «Λατρεύω την AI, αλλά δεν πρέπει να ανταγωνίζεται τους ανθρώπους στα charts», μια από τις πιο αγαπητές φωνές της μουσικής σκηνής, μοιράστηκε τις απόψεις της σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τον αντίκτυπό της στον χώρο της μουσικής. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «Las Culturistas» των Matt Rogers και Bowen Yang, η Clarkson αποκάλυψε ότι, παρόλο που είναι ενθουσιασμένη με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, πιστεύει ακράδαντα ότι οι καλλιτέχνες που δημιουργούνται από AI δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται απευθείας με τους ανθρώπινους καλλιτέχνες στα μουσικά charts.

«Λατρεύω την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Clarkson, αναγνωρίζοντας την τεράστια δυναμική της. «Υπάρχουν απίστευτα πράγματα που κάνει η AI και είμαι εθισμένη σε αυτά. Διασκεδάζω με αυτό, όπως όλοι οι άλλοι. Ωστόσο, όταν βλέπεις καλλιτέχνες AI να ανταγωνίζονται στα charts με ανθρώπους, έχω ένα θέμα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεχωριστό chart».

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Ένας νέος κόσμος δημιουργίας, αλλά με όρια

Η Kelly Clarkson δεν απορρίπτει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αντιθέτως, βλέπει τις δυνατότητες που προσφέρει για δημιουργικότητα και προσβασιμότητα. «Είναι ευπρόσδεκτη στο τραπέζι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ωραίο και δημιουργικό αυτό που θα δημιουργήσουμε μουσικά με την AI, και άνθρωποι που ίσως δεν μπορούν να κάνουν ορισμένα πράγματα, θα μπορούν πλέον να το κάνουν. Νομίζω ότι είναι ένα διασκεδαστικό πεδίο για να παίξεις», ανέφερε.

Ωστόσο, η γραμμή που τραβάει είναι σαφής: «Αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ανταγωνίζονται τους ανθρώπους». Η τραγουδίστρια παρομοίασε την κατάσταση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου η συμμετοχή ρομπότ εναντίον ανθρώπων θα έμοιαζε άνιση. «Είναι σαν να έχεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά έχεις ρομπότ να ανταγωνίζονται με ανθρώπους, ποιος θα πετάξει πιο μακριά; Α, αναρωτιέμαι. Οπότε, είμαι υπέρ αυτού και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και αυτό που θα κάνουμε με αυτό θα είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να ανταγωνίζονται».

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Το Billboard και η διαφάνεια στην εποχή της AI

Η αλήθεια είναι ότι η μουσική βιομηχανία ήδη προσαρμόζεται. Το Billboard, το κύριο μουσικό chart στις ΗΠΑ, δεν έχει απαγορεύσει τη μουσική που δημιουργείται από AI. Ωστόσο, τον Αύγουστο, το Billboard τόνισε τη δέσμευσή του για «δημιουργία μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού τραγουδιών στα charts και στην κάλυψή του που χρησιμοποιούν AI».

Η Clarkson αναγνώρισε ότι η AI «δεν πρόκειται να φύγει» και ότι «συμβαίνουν τόσα πολλά καταπληκτικά επιστημονικά πράγματα» με αυτήν την τεχνολογία. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε τη σημασία της «ικανότητας διάκρισης» μεταξύ της δουλειάς που παράγεται από AI και αυτής που παράγεται από ανθρώπους. «Δεν μπορούμε να χάσουμε το ανθρώπινο στοιχείο», δήλωσε, «δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό που είναι. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια όρεξη και για τα δύο, αυτό λέω».

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Ένα μέλλον με συνύπαρξη, όχι ανταγωνισμό

Η τοποθέτηση της Kelly Clarkson αναδεικνύει ένα κεντρικό ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τον καλλιτεχνικό κόσμο: πώς θα ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να απειληθούν οι θέσεις και η δημιουργική αξία των ανθρώπινων καλλιτεχνών. Ενώ η καινοτομία είναι πάντα ευπρόσδεκτη, η ανάγκη για σαφείς κανόνες και διακρίσεις καθίσταται επιτακτική, ειδικά σε ένα τόσο συναισθηματικό και προσωπικό πεδίο όπως η μουσική. Η πρότασή της για ξεχωριστά charts για τη μουσική AI δείχνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια ισορροπία, επιτρέποντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα προστατεύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

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