Οι Metallica σάρωσαν στο Sphere του Las Vegas – Η setlist της πρεμιέρας

Μάθε για την εντυπωσιακή πρεμιέρα της συναυλίας Metallica στο Sphere του Las Vegas και την εμπειρία που προσέφεραν στους fans

Με μια ματιά Οι Metallica ξεκίνησαν τη σειρά συναυλιών τους «Life Burns Faster» στο Sphere του Las Vegas.

Η έμπνευση για την εμφάνιση στο Sphere προήλθε από τους U2, όπως δήλωσε ο Lars Ulrich.

Η setlist της πρώτης βραδιάς ήταν διαφορετική, ακολουθώντας την παράδοση «No Repeat Weekend».

Η residency των Metallica στο Sphere εκτείνεται έως τον Μάρτιο του 2027, με επιπλέον ημερομηνίες στην M72 World Tour. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Metallica ξεκίνησαν επίσημα τη σειρά συναυλιών τους «Life Burns Faster» στο Las Vegas, με την πρώτη τους εμφάνιση στο εντυπωσιακό Sphere. Η μπάντα, μετά από την ανακοίνωση της εμφάνισής της στον υπερσύγχρονο χώρο νωρίτερα φέτος, έδειξε από την πρώτη στιγμή την ενθουσιώδη διάθεσή της για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία.

Ο Lars Ulrich, συνιδρυτής και ντράμερ του συγκροτήματος, αποκάλυψε ότι η έμπνευση για την εμφάνιση στο Sphere ήρθε βλέποντας τους U2 να ανοίγουν τον χώρο τον Σεπτέμβριο του 2023. «Περίπου 12 δευτερόλεπτα μετά την πρεμιέρα του Sphere με τους U2 το ’23, σκέφτηκα: “Πρέπει να το κάνουμε αυτό, είναι εντελώς ανεξερεύνητο έδαφος!”» δήλωσε ο Ulrich. «Αυτή η residency μας δίνει μια ακόμα ευκαιρία να επανεφεύρουμε τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους fans μας σε ζωντανή εμφάνιση. Είμαστε πέρα από ενθουσιασμένοι να το μοιραστούμε με τον κόσμο… και πολύ ενθουσιασμένοι να πάμε στο επόμενο επίπεδο!»

Διάβασε επίσης: Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό

Και το «επόμενο επίπεδο» είναι πλέον πραγματικότητα. Στην πρώτη βραδιά της residency, οι Metallica παρουσίασαν μια εκρηκτική setlist, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση «No Repeat Weekend» που ξεκίνησε με την M72 World Tour το 2023, θα είναι διαφορετική σε κάθε εμφάνιση. Οι fans που αγόρασαν εισιτήρια για διήμερο είχαν την εγγύηση δύο μοναδικών παραστάσεων.

Η setlist της πρώτης βραδιάς στο Sphere

Η λίστα των τραγουδιών που ακούστηκαν την πρώτη βραδιά του «Life Burns Faster» στο Sphere ήταν ως εξής:

“Battery” (από το album Master of Puppets, 1986)

“Creeping Death” (από το album Ride the Lightning, 1984)

“Now That We’re Dead” (από το album Hardwired… to Self-Destruct, 2017)

“Sad But True” (από το album Metallica, 1991)

“The Shortest Straw” (από το album …And Justice for All, 1988)

“Wherever I May Roam” (από το album Metallica, 1991)

“The Day That Never Comes” (από το album Death Magnetic, 2008)

“…And Justice for All” (από το album …And Justice for All, 1998)

“Sleepwalk My Life Away” (με σόλο από τους Kirk Hammett και Rob Trujillo) (από το album 72 Seasons, 2023)

“Nothing Else Matters” (από το album Metallica, 1991)

“The Call of Ktulu” (από το album Ride the Lightning, 1984)

“Lux Æterna” (από το album 72 Seasons, 2023)

“Ride the Lightning” (από το album Ride the Lightning, 1984)

“The Memory Remains” (από το album Reload, 1997)

“Seek & Destroy” (από το album Kill ‘Em All, 1983)

“Master of Puppets” (από το album Master of Puppets, 1986)

Ένα νέο κεφάλαιο για τους Metallica

Η residency των Metallica στο Sphere του Las Vegas εκτείνεται πέρα από τις εμφανίσεις του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, με προγραμματισμένα ραντεβού και για τους πρώτους τρεις μήνες του 2027, με την τελευταία συναυλία να είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μαρτίου. Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε την προσθήκη 12 νέων ημερομηνιών στην παγκόσμια περιοδεία του M72 World Tour, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου στο Vancouver και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου στο Salt Lake City.

Οι Metallica ακολουθούν τα βήματα άλλων καλλιτεχνών που έχουν πραγματοποιήσει sold-out εμφανίσεις στο Sphere, όπως οι Eagles, οι Backstreet Boys, οι No Doubt, ο Kenny Chesney, αλλά και ο John Mayer, ο οποίος θα επιστρέψει για μια solo residency τον Απρίλιο, μετά τις εμφανίσεις του ως μέλος των Dead & Company το 2024 και 2025.

Η πρεμιέρα των Metallica στο Sphere σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα, συνδυάζοντας την αδιαμφισβήτητη μουσική τους κληρονομιά με την αιχμή της τεχνολογίας, προσφέροντας στους fans μια αξέχαστη οπτικοακουστική εμπειρία.

Διάβασε επίσης: