Μουσική 11.05.2026

Ήμασταν στη συναυλία των Metallica στο OAKA και αυτό που ζήσαμε ήταν μοναδικό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αποκαλύπτει τι έζησε στη θρυλική συναυλία των Metallica που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ
Mad.gr

Το Σάββατο που πέρασε βρέθηκα μαζί με τη Βιολέτα Σαγκριώτη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουμε ζωντανά τους Metallica, σε μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχει δει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και ναι, από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε πως δεν επρόκειτο απλώς για άλλο ένα live, αλλά για μια εμπειρία που θα θυμόμαστε για χρόνια.

Ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2 κάνει προβλέψεις για τα Grammy 2026 με εντυπωσιακά γραφικά.

Η βραδιά ξεκίνησε με την πρώτη μεγάλη δοκιμασία: το merch. Περιμέναμε σχεδόν μία ώρα στην ουρά για να πάρουμε μια μπλούζα, σε τιμές που για τα ελληνικά δεδομένα έμοιαζαν υπερβολικές. 45 ευρώ για την απλή έκδοση και σχεδόν 90 για τις πιο συλλεκτικές επιλογές. Η ποιότητα, αν είμαι ειλικρινής, δεν δικαιολογούσε την τιμή. Παρ’ όλα αυτά, τη φόρεσα με χαρά. Όχι για το ύφασμα, αλλά σαν φόρο τιμής σε μια μπάντα που καθόρισε τον ήχο που αγαπώ να ακούω και να παίζω live από τα 14 μου χρόνια.

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

Μπαίνοντας στο στάδιο, περάσαμε την ασφάλεια και ανεβήκαμε στη θύρα μας. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε πως στο συγκεκριμένο event το να βρίσκεσαι σε κερκίδα είναι σαν να πηγαίνεις σε λούνα παρκ και να μη μπαίνεις ποτέ στο roller coaster. Η αρένα είχε την πραγματική ένταση. Παρ’ όλα αυτά, η θέα ήταν συγκλονιστική. Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι είχαν γεμίσει το ΟΑΚΑ, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν μεταποκαλυπτική. Ένα ανθρώπινο κύμα από μαύρα μπλουζάκια, υψωμένες γροθιές και φωνές έτοιμες να ενωθούν.

Το stage ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η κυκλική 360° σκηνή έδινε την αίσθηση πως η μπάντα βρισκόταν παντού ταυτόχρονα, σαν μια μεταλλική τελετουργία στη μέση του σταδίου. Πρώτοι ανέβηκαν οι Knocked Loose. Παρότι ο ήχος τους δεν ήταν ιδανικός, η ενέργεια, οι βαρύτονες κιθάρες και η ωμή σκηνική παρουσία τους λειτούργησαν σαν ιδανικό ζέσταμα.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν οι Gojira και απέδειξαν γιατί θεωρούνται πλέον παγκόσμιο όνομα. Ένα ευρωπαϊκό συγκρότημα που κατάφερε να σταθεί ισάξια δίπλα στα μεγαλύτερα metal acts του κόσμου. Τα riffs τους έκαναν το στάδιο να δονείται και τα pits να ανοίγουν παντού.

Κάπου εκεί όμως μας νίκησε η δίψα. Νερό, μπύρα και αναψυκτικό έμοιαζαν απαραίτητα για να επιβιώσεις σε αυτή τη μουσική καταιγίδα. Κάνοντας όμως το λάθος να πάμε στο bar, βρεθήκαμε μπροστά σε ουρές που άγγιζαν τη μιάμιση ώρα. Η κακή οργάνωση ήταν εμφανής, αλλά ευτυχώς επιστρέψαμε κυριολεκτικά στο παρά πέντε.

Και τότε έσβησαν τα φώτα.

Στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκε ο Clint Eastwood και λίγα δευτερόλεπτα μετά οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε αποθέωση. Από την πρώτη νότα κατάλαβες γιατί αυτή η μπάντα γράφει ιστορία από το 1981 μέχρι σήμερα. Ο James Hetfield έμοιαζε σαν αρχηγός στρατού μπροστά σε μια ολόκληρη metal οικογένεια. Το κοινό τραγουδούσε κάθε λέξη, κάθε riff, κάθε κραυγή.

metallica4

Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς ήρθε κατά τη διάρκεια του «doodle» των Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το δίδυμο τίμησε την ελληνική μουσική κληρονομιά παίζοντας τη μελωδία του «Ζορμπά» του Mikis Theodorakis, αλλά και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις θρυλικές Trypes. Για λίγα λεπτά το ΟΑΚΑ έμοιαζε να ενώνει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Το κοινό τραγουδούσε συγκινημένο και η αποθέωση που ακολούθησε ήταν από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα περιγράφονται με λέξεις.

Όταν ακούστηκαν κομμάτια όπως το «Master of Puppets», το «One» και φυσικά το «Enter Sandman», το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή του heavy metal. Και εκεί, ανάμεσα σε φωτιές, πυροτεχνήματα και δεκάδες χιλιάδες φωνές, θυμήθηκα γιατί αυτή η μουσική εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους από κάθε ηλικία και κάθε γωνιά του κόσμου.

Γράφει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.

Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ – Η νύχτα που η Αθήνα υποκλίθηκε στους «Θεούς» του Metal

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Metallica Γιάννης Χατζηγεωργίου ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

11.05.2026
Επόμενο
Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

11.05.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό
EUROVISION

Eurovision 2026: Η κίνηση της Φινλανδίας που προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν τον A’ Ημιτελικό

11.05.2026
Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Πέτρος Ιακωβίδης: Το «Έτσι Έχει Μάθει» γίνεται καλοκαιρινό anthem με εντυπωσιακό video στο ΟΑΚΑ

11.05.2026
Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν
Μουσικά Νέα

Parov Stelar: Το «Black Lilies» είναι το νέο electro swing anthem που χρειαζόμασταν

11.05.2026
Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό
EUROVISION

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision στην ΕΡΤ – Όλα όσα θα δούμε στον φετινό διαγωνισμό

11.05.2026
Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά
Μουσικά Νέα

Beatles: H ταράτσα που έδωσαν την τελευταία τους συναυλία ανοίγει ξανά

11.05.2026
Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα
Mad Events

Η πιο εκρηκτική στιγμή των MAD VMA 2015; Η σέξυ εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

11.05.2026
«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single
Videoclips

«Ντέρτι»: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη επιστρέφει με το απόλυτο pop single

11.05.2026
Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο
Μουσικά Νέα

Ρίγη συγκίνησης στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Η αφιέρωση στον μικρό Σπύρο

11.05.2026
«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single
Μουσικά Νέα

«Φωτιά στη Νύχτα»: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο pop single

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!