Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ – Η νύχτα που η Αθήνα υποκλίθηκε στους «Θεούς» του Metal

Οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ μετά από 16 χρόνια απουσίας τους και 80.000 άνθρωποι τραγουδούν ακόμα στους δρόμους της Αθήνας «ύμνους» της metal

Η Αθήνα δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Από τα social media και τα ραδιόφωνα μέχρι τις παρέες στα καφέ και τις συζητήσεις στους δρόμους, η συναυλία των Metallica έχει μετατραπεί στο απόλυτο talk of the town. Μια έκρηξη ενέργειας, έντασης και αδρεναλίνης που ξεκίνησε από τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα στο ΟΑΚΑ και συνεχίζει ακόμη να αντηχεί σε ολόκληρη την πόλη. Δεν ήταν απλώς ένα live, ήταν ένα γεγονός που ταρακούνησε την Αθήνα και θύμισε σε όλους γιατί οι Metallica παραμένουν ένα από τα πιο επιδραστικά και ασταμάτητα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής.

Αυτό που συνέβη στο ΟΑΚΑ δεν ήταν μια απλή ζωντανή εμφάνιση. Ήταν μια ηχητική εισβολή, μια μαζική τελετή και μια απόδειξη ότι οι Metallica, δεκαετίες μετά το ξεκίνημά τους, παραμένουν η απόλυτη δύναμη στον πλανήτη της rock και metal μουσικής. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κάθοδος των 80.000 και πλέον οπαδών προκάλεσε «έμφραγμα» στους γύρω δρόμους. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας ήταν αυστηρές, με κλειστούς δρόμους περιμετρικά του ΟΑΚΑ και την Κηφισίας να θυμίζει απέραντο πάρκινγκ από νωρίς το απόγευμα.

Το «ποτάμι» ξεκίνησε από νωρίς. Οι Metallica φρόντισαν να ζεστάνουν από νωρίς τους fans του όταν τα ξημερώματα, περίπου στις 6 το πρωί, δημοσίευσαν μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram γράφοντας: «Αθήνα ξύπνα, απόψε θα δεις τους Metallica». Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε στις 16:00 ακριβώς, όταν οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν για να υποδεχτούν τις χιλιάδες των οπαδών που είχαν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων από το πρωί.

Το θέαμα ήταν επιβλητικό: ένα ατελείωτο «μαύρο ποτάμι» από t-shirts κατέκλυσε τον περιβάλλοντα χώρο. Από τους παλιούς, μπουφάν τους, μέχρι τη νέα γενιά, η ενέργεια ήταν ηλεκτρισμένη, με τον κόσμο να ανυπομονεί να σπάσει τη σιωπή των 16 ολόκληρων ετών. Ήταν Ιούνιος του 2010 στο TerraVibe, η τελευταία φορά που ο James, ο Lars, ο Kirk και ο Robert πάτησαν ελληνικό έδαφος. Την αυλαια άνοιξαν στις 18:00 οι Knocked Loose, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira ως special guests.

Οι Metallica ακολούθησαν λίγο πριν τις 21:00 και με το «The Ecstasy of Gold» του Ennio Morricone ξεκίνησαν επίσημα ένα live που είχε ήδη χαρακτηριστεί ως το μουσικό γεγονός των τελευταίων ετών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα Το show ήταν διεθνών προδιαγραφών. Γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας, ένας ήχος-κανόνι και ένα setlist που δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Φυσικά, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής εμφάνισης ήταν χωρίς αμφιβολία η θρυλική 360° σκηνή της περιοδείας M72 World Tour, η οποία έφτασε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Με την κυκλική «in-the-round» σκηνή το κοινό μπόρεσε να απολαύσει το show από κάθε γωνία του σταδίου.

Τα hits διαδέχονταν το ένα το άλλο: από το καταιγιστικό «Master of Puppets» μέχρι τη συγκινητική στιγμή του «Nothing Else Matters» , όπου χιλιάδες κινητά φώτισαν το σκοτάδι του σταδίου. Με αυτή τους την εμφάνιση, οι Metallica ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία M72» για το 2026 , με την Ελλάδα να υποδέχεται πρώτη το αμερικανικό συγκρότημα μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Μία από τις πιο απρόσμενες και αποθεωτικές στιγμές της σημερινής συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ ήταν όταν το συγκρότημα παρέσυρε το κοινό σε ένα ελληνικό συρτάκι σε metal ρυθμούς, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα ξέφρενο γιορτινό σκηνικό. Χιλιάδες θεατές χόρευαν και αποθέωναν τη μπάντα, σε μια στιγμή που έδειξε τη μοναδική σύνδεση των Metallica με το ελληνικό κοινό.

Λίγο αργότερα ήρθε και η στιγμή που καθήλωσε τους πάντες. Οι πρώτες νότες από το «Δεν χωράς πουθενά» των Τρύπες ακούστηκαν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και μέσα σε δευτερόλεπτα περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έγιναν μία φωνή. Το στάδιο κυριολεκτικά «έσπασε», με το κοινό να τραγουδά δυνατά κάθε στίχο και να δημιουργεί μία από τις πιο ανατριχιαστικές εικόνες της βραδιάς.

H συναυλία έκλεισε με τον James να αναφέρει: «Metallica loves Athens» και το τραγούδι «Enter Sandman» ενώ πέταξαν τις πένες στο κατάμεστο γήπεδο.

