Μουσική 09.05.2026

Το φιλανθρωπικό αποτύπωμα των Metallica ξεπερνά τη μουσική και μετατρέπει τα sold out σε κοινωνική δράση

Οι Metallica δεν περιορίζουν την επιρροή τους στη μουσική σκηνή, αλλά μέσα από το ίδρυμα All Within My Hands χτίζουν ένα σταθερό δίκτυο κοινωνικής προσφοράς με διεθνές αποτύπωμα
Πόπη Βασιλείου

Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες ξένου συγκροτήματος που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με περισσότερους από 80.000 θεατές να ετοιμάζονται να ζήσουν ένα από τα πιο αναμενόμενα live events των τελευταίων ετών στο ΟΑΚΑ. Πίσω όμως από τα εντυπωσιακά σκηνικά, τις 87 νταλίκες εξοπλισμού και τα setlists που έχουν γράψει ιστορία, υπάρχει και μια άλλη πλευρά του συγκροτήματος που δεν φαίνεται πάνω στη σκηνή, αλλά έχει εξίσου μεγάλο αντίκτυπο: η συστηματική φιλανθρωπική τους δράση.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.

Το 2017, οι Metallica προχώρησαν στη δημιουργία του ιδρύματος All Within My Hands, ενός οργανισμού που δεν λειτουργεί απλώς συμβολικά, αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής τους δραστηριότητας. Το όνομά του προέρχεται από το τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ «St. Anger», όμως η φιλοσοφία του ξεπερνά κατά πολύ τη μουσική αναφορά, καθώς στόχος του είναι η διοχέτευση σημαντικών οικονομικών πόρων σε κοινωνικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δομή του ιδρύματος βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στρατηγική του συγκροτήματος. Ο πρώτος αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από το πρόγραμμα Metallica Scholars, το οποίο χρηματοδοτεί σπουδές και τεχνική εκπαίδευση, βοηθώντας ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, έχουν επενδυθεί πάνω από 13,5 εκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον τομέα, δείχνοντας ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και όχι για αποσπασματικές ενέργειες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την καταπολέμηση της πείνας. Οι Metallica ενσωματώνουν τη φιλανθρωπία ακόμη και μέσα στις περιοδείες τους, κατευθύνοντας μέρος των εσόδων από κάθε συναυλία σε τοπικές τράπεζες τροφίμων και οργανισμούς διανομής φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε live μετατρέπεται ταυτόχρονα σε μια πράξη κοινωνικής προσφοράς που αφήνει αποτύπωμα στην πόλη όπου πραγματοποιείται. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την άμεση παρέμβαση σε περιόδους κρίσεων. Από φυσικές καταστροφές μέχρι την πανδημία, το ίδρυμα All Within My Hands έχει διαθέσει σημαντικά ποσά για την ενίσχυση πληγεισών περιοχών και οργανισμών. Ενδεικτικά, έχουν δοθεί 350.000 δολάρια για δράσεις κατά την πανδημία, 250.000 δολάρια για τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία το 2023 και 500.000 δολάρια για τους πυρόπληκτους στο Λος Άντζελες το 2025, αποτυπώνοντας τη συνέπεια της δράσης τους σε διεθνές επίπεδο.

LOS ANGELES, CA – MAY 02: Metallica (L-R) Robert Trujillo, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett perform at the 5th Annual Revolver Golden Gods Award Show at Club Nokia on May 2, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Η συνολική εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν δεις τα ετήσια δεδομένα. Μόνο το 2024, το ίδρυμα διέθεσε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, με περίπου 3,4 εκατομμύρια να κατευθύνονται στην εκπαίδευση, σχεδόν 800.000 δολάρια σε δράσεις κατά της πείνας και περίπου 1 εκατομμύριο σε κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα ανακούφισης από κρίσεις. Παράλληλα, η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση Helping Hands Concert & Auction συγκέντρωσε 3,5 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του οργανισμού.

Ο James Hetfield τραγουδάει με πάθος στην σκηνή, κρατώντας την κιθάρα του μπροστά σε κοινό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό που κάνει το All Within My Hands να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο τα ποσά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται στο DNA των Metallica. Δεν λειτουργεί ως παράλληλη δραστηριότητα, αλλά ως οργανικό κομμάτι της ταυτότητάς τους, ακριβώς όπως και η μουσική τους παρουσία. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια ξεχωριστή δράση για τη συγκεκριμένη συναυλία.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»

08.05.2026

