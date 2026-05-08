Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος στο Talk To MAD: «Δεν θέλω να γίνω viral – Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό»

Ο ανερχόμενος καλλιτέχνης ανοίγει τα χαρτιά του για τη μουσική, το νέο του υλικό και τη φιλοσοφία του απέναντι στη δισκογραφία και τη σκηνή
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, έναν από τους πιο ιδιαίτερους εκπροσώπους της νέας ελληνικής εναλλακτικής σκηνής. Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη μουσική του πορεία, τη σχέση του με το ροκ στοιχείο, το νέο του υλικό, αλλά και το μεγάλο live που ετοιμάζει στις 10 Μαΐου στο Κύτταρο Live Club μαζί με νέους καλλιτέχνες της ηλεκτρικής σκηνής.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος περιέγραψε τη δημιουργική περίοδο που διανύει αυτή τη στιγμή, μετά από μια γεμάτη χρονιά με live και τη συμμετοχή του στους Tsopana Rave ως βασική φωνή: «Είμαι σε πολύ ωραία και παραγωγική φάση. Γράφω καινούργιο υλικό, ετοιμάζω δύο singles μέχρι το καλοκαίρι και έναν νέο δίσκο για τον Σεπτέμβρη». Όπως ανέφερε, η συμμετοχή του στους Tsopana Rave ήταν μια εμπειρία ζωής που τον βοήθησε να εξελιχθεί καλλιτεχνικά και να νιώσει μέρος μιας ιστορικής μπάντας.

Ο καλλιτέχνης μίλησε και για τη μουσική του ταυτότητα, περιγράφοντας τον ήχο του ως indie και pop με έντονα συναισθηματικά στοιχεία: «Η μουσική μου πιστεύει πολύ στο μαζί. Έχει οργή, μελαγχολία, αλλά θέλω στο τέλος της ημέρας να αφήνει αισιοδοξία». Παράλληλα, τόνισε ότι η καθημερινότητα και όσα συμβαίνουν γύρω του επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που γράφει: «Η μουσική είναι πολιτική πράξη. Δεν μπορείς να είσαι αποκομμένος από την πραγματικότητα».

Ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε και στο νέο του τραγούδι με τίτλο «Εγωκεντρικό», το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά live στο Κύτταρο: «Είναι ένα πολύ χαρούμενο μουσικά τραγούδι, αλλά οι στίχοι του είναι το ακριβώς αντίθετο». Όπως εξήγησε, το κομμάτι αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που νιώθει ότι δεν χωράει πουθενά και αποφασίζει να αντιδράσει.

Στο live της 10ης Μαΐου θα συμμετέχουν επίσης ο Θανάσης Πεθεριώτης και οι Baro Paso, για τους οποίους μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό: «Μιλάμε για το μέλλον του ηλεκτρισμού στη χώρα». Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία του να στηρίζονται νέα μουσικά σχήματα και νέοι δημιουργοί που φέρνουν φρέσκες ιδέες στη σύγχρονη ελληνική σκηνή.

Ο Κωνσταντίνος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη ροκ μουσική και το κοινό της: «Μου λείπει ο ηλεκτρισμός και η ροκ διάθεση, αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να ξαναφέρουμε αυτή τη φάση». Παράλληλα, εξήγησε πως θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το κοινό της εναλλακτικής σκηνής παραμένει πιστό και στηρίζει έμπρακτα τους καλλιτέχνες: «Υπάρχουν real fans που θα κάνουν sold out και θα έρθουν να σε ακούσουν. Υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτή τη σχέση».

Μιλώντας για τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία και τη λογική του virality, ο καλλιτέχνης ξεκαθάρισε τη στάση του: «Δεν θέλω να γίνω viral. Θέλω η μουσική μου να επικοινωνεί κάτι ουσιαστικό». Όπως είπε, για εκείνον η μουσική δεν είναι εργαλείο προβολής αλλά τρόπος έκφρασης και σύνδεσης με τον κόσμο.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος θυμήθηκε επίσης τα πρώτα του βήματα στη μουσική, όταν έμαθε μόνος του κιθάρα χρησιμοποιώντας το παλιό όργανο του αδερφού του: «Ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν μου ήταν ποτέ εύκολο και ίσως γι’ αυτό άξιζε τόσο πολύ να το κυνηγήσω». Παράλληλα, μίλησε με συγκίνηση για τον πρώτο του solo δίσκο Να ζήσω παραπάνω, που δημιουργήθηκε μέσα στην περίοδο του COVID και κουβαλά έντονα στοιχεία αγωνίας αλλά και ελπίδας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο καλλιτέχνης έστειλε το δικό του μήνυμα για τη μουσική και τη ζωή: «Σκοπός είναι να ζήσουμε παραπάνω. Όλοι μας».

