Παύλος Γκόρδης στο Talk To MAD: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου»

Ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης μιλά για τις μουσικές του ρίζες, τις μεγάλες συνεργασίες και τη φιλοσοφία του γύρω από τη δισκογραφία

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Παύλο Γκόρδη, τον ανερχόμενο λαϊκό καλλιτέχνη που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό της Πέγκυς Ζήνα, στο Mona Lisa. Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τα πρώτα του βήματα στην επαρχία, τις σπουδές, τις συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα αλλά και τη σημασία της δισκογραφίας στη ζωή ενός καλλιτέχνη.

Ο Παύλος Γκόρδης περιέγραψε την τωρινή του εμπειρία στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης: «Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι στο Mona Lisa με την Πέγκυ Ζήνα και μόνο καλά πράγματα έχω να σου πω για αυτή τη συνεργασία. Ανυπομονώ να έρθει η Παρασκευή». Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή του δίνει ενέργεια και εμπειρίες, ενώ τον φέρνει πιο κοντά στο κοινό κάθε εβδομάδα.

Ο καλλιτέχνης μεγάλωσε στη Χρυσούπολη Καβάλας και ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από τη φιλαρμονική του δήμου: «Στα 8 πήγα στη φιλαρμονική. Μετά έπαιξα κιθάρα, πλήκτρα… ήμουν λίγο από όλα, αλλά ήμουν τεμπελάκος», είπε με χιούμορ. Το πρώτο του live ήρθε ήδη από το γυμνάσιο, όταν μαζί με συμμαθητές του δημιούργησε την πρώτη του μπάντα και εμφανίστηκε σε μαγαζί της περιοχής.

Πέρα από τη μουσική, ο Παύλος Γκόρδης αποκάλυψε πως είχε ασχοληθεί και με την ηθοποιία: «Ήμουν σε θεατρική ομάδα όταν σπούδαζα στον Πύργο Ηλείας. Ήμουν πολύ κοντά στο να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής, αλλά τελικά με κέρδισε το τραγούδι». Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, τον βοήθησε και στη σκηνική του παρουσία και ιδιαίτερα στα βιντεοκλίπ.

Η επιλογή του να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι δεν ήταν τυχαία. Μεγάλωσε ακούγοντας μεγάλες φωνές όπως τον Γιάννης Πάριος, τη Χάρις Αλεξίου, τον Δημήτρης Μητροπάνος και τον Πασχάλης Τερζής: «Αυτά τα ακούσματα ήταν μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήταν επιλογή, ήταν βιώματα», τόνισε.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία στο μουσικό σώμα, ο Παύλος έκανε το πρώτο μεγάλο επαγγελματικό του βήμα μέσω γνωριμίας με τον χώρο της δισκογραφίας: «Υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο και έτσι ξεκίνησαν όλα πιο σοβαρά», ανέφερε. Από τότε, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Βέρτης, η Δέσποινα Βανδή και η Πέγκυ Ζήνα, ενώ έχει κυκλοφορήσει τραγούδια με την Panik Records.

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των τραγουδιών για έναν δημιουργό: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου. Αυτό που ξεχωρίζει έναν καλλιτέχνη είναι τα τραγούδια του». Όπως είπε, οι αποφάσεις για νέα κυκλοφορία δεν είναι ποτέ ατομικές, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας με την ομάδα του.

Μιλώντας για την τωρινή του συνεργασία, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Όταν μοιράζομαι τη σκηνή με την Πέγκυ Ζήνα, βλέπω στα μάτια του κόσμου κάτι διαφορετικό. Είναι μια εμπειρία μοναδική».

Ο Παύλος μίλησε και για τη νέα εποχή της μουσικής μέσω social media: «Το TikTok μπορεί να σε κάνει γνωστό μέσα σε μία νύχτα. Είναι σημαντικό εργαλείο για έναν καλλιτέχνη σήμερα».

