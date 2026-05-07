Mad TV News 07.05.2026

Παύλος Γκόρδης στο Talk To MAD: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου»

Ο ανερχόμενος λαϊκός καλλιτέχνης μιλά για τις μουσικές του ρίζες, τις μεγάλες συνεργασίες και τη φιλοσοφία του γύρω από τη δισκογραφία
Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Παύλο Γκόρδη, τον ανερχόμενο λαϊκό καλλιτέχνη που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη στο πλευρό της Πέγκυς Ζήνα, στο Mona Lisa. Ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τα πρώτα του βήματα στην επαρχία, τις σπουδές, τις συνεργασίες του με μεγάλα ονόματα αλλά και τη σημασία της δισκογραφίας στη ζωή ενός καλλιτέχνη.

Ο Παύλος Γκόρδης περιέγραψε την τωρινή του εμπειρία στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης: «Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι στο Mona Lisa με την Πέγκυ Ζήνα και μόνο καλά πράγματα έχω να σου πω για αυτή τη συνεργασία. Ανυπομονώ να έρθει η Παρασκευή». Όπως ανέφερε, η συνεργασία αυτή του δίνει ενέργεια και εμπειρίες, ενώ τον φέρνει πιο κοντά στο κοινό κάθε εβδομάδα.

Ο καλλιτέχνης μεγάλωσε στη Χρυσούπολη Καβάλας και ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, μέσα από τη φιλαρμονική του δήμου: «Στα 8 πήγα στη φιλαρμονική. Μετά έπαιξα κιθάρα, πλήκτρα… ήμουν λίγο από όλα, αλλά ήμουν τεμπελάκος», είπε με χιούμορ. Το πρώτο του live ήρθε ήδη από το γυμνάσιο, όταν μαζί με συμμαθητές του δημιούργησε την πρώτη του μπάντα και εμφανίστηκε σε μαγαζί της περιοχής.

Πέρα από τη μουσική, ο Παύλος Γκόρδης αποκάλυψε πως είχε ασχοληθεί και με την ηθοποιία: «Ήμουν σε θεατρική ομάδα όταν σπούδαζα στον Πύργο Ηλείας. Ήμουν πολύ κοντά στο να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής, αλλά τελικά με κέρδισε το τραγούδι». Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, τον βοήθησε και στη σκηνική του παρουσία και ιδιαίτερα στα βιντεοκλίπ.

Η επιλογή του να ασχοληθεί με το λαϊκό τραγούδι δεν ήταν τυχαία. Μεγάλωσε ακούγοντας μεγάλες φωνές όπως τον Γιάννης Πάριος, τη Χάρις Αλεξίου, τον Δημήτρης Μητροπάνος και τον Πασχάλης Τερζής: «Αυτά τα ακούσματα ήταν μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήταν επιλογή, ήταν βιώματα», τόνισε.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία στο μουσικό σώμα, ο Παύλος έκανε το πρώτο μεγάλο επαγγελματικό του βήμα μέσω γνωριμίας με τον χώρο της δισκογραφίας: «Υπέγραψα το πρώτο μου συμβόλαιο και έτσι ξεκίνησαν όλα πιο σοβαρά», ανέφερε. Από τότε, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Βέρτης, η Δέσποινα Βανδή και η Πέγκυ Ζήνα, ενώ έχει κυκλοφορήσει τραγούδια με την Panik Records.

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των τραγουδιών για έναν δημιουργό: «Η δισκογραφία είναι τα παιδιά μου. Αυτό που ξεχωρίζει έναν καλλιτέχνη είναι τα τραγούδια του». Όπως είπε, οι αποφάσεις για νέα κυκλοφορία δεν είναι ποτέ ατομικές, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας με την ομάδα του.

Μιλώντας για την τωρινή του συνεργασία, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Όταν μοιράζομαι τη σκηνή με την Πέγκυ Ζήνα, βλέπω στα μάτια του κόσμου κάτι διαφορετικό. Είναι μια εμπειρία μοναδική».

Ο Παύλος μίλησε και για τη νέα εποχή της μουσικής μέσω social media: «Το TikTok μπορεί να σε κάνει γνωστό μέσα σε μία νύχτα. Είναι σημαντικό εργαλείο για έναν καλλιτέχνη σήμερα».

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

07.05.2026

O Γιώργος Καραδήμος στο Talk To MAD: «Το "Να κλαις" είναι ένα επαναστατικό μανιφέστο»
H Αλεξία Λιναρδάκη στο Talk του MAD: «Το πιο δύσκολο ήταν να με δω όπως είμαι πραγματικά»
Η Αλεξία Κεφαλά στο OK!: «Η επαφή με τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό στο YouTube κανάλι μου»
Talk To MAD: Δύο παραστάσεις, δύο κόσμοι στο «Off Off Athens Festival»
Mad Tech News: Η Google αλλάζει το YouTube όπως το ξέραμε μέχρι τώρα
H Μαίρη Αργυριάδου στο Spill the Tea: «Θέλω πάρα πολύ να επιστρέψω στο ραδιόφωνο»
Η Μαρία Μέντζα και η Μαριάννα Παπαευθυμίου μιλούν στο Talk To MAD
Διαmadάκια: Τα μικρά ψεματάκια που λέμε καθημερινά
Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

