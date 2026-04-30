Η Μαρία Μέντζα και η Μαριάννα Παπαευθυμίου μιλούν στο Talk To MAD

Δύο δημιουργοί, δύο διαφορετικές παραστάσεις και μια κοινή ανάγκη για αυθεντικότητα, έκφραση και σύνδεση στη σκηνή

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τις Μαρία Μέντζα και Μαριάννα Παπαευθυμίου, με αφορμή τις θεατρικές παραστάσεις του ΜΠΙΖΖΖ Festival που επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Θέτρο Επί Κολωνώ, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δημιουργική ενέργεια της νέας γενιάς του ελληνικού θεάτρου μέσα από έργα που ξεχώρισαν στο Off Off Athens Theatre Festival 2025.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν 2 από τις παραστάσεις του φεστιβάλ, το «Tender» και το «Σε περιμένουμε καιρό», οι οποίες ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του Θέτρο Επί Κολωνώ στην Αθήνα, στο Ναυπλίου 12 και Ελένορμαν 94, από τις 7 έως τις 17 Μαΐου, με διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες παραστάσεων.

Η Μαρία Μέντζα μίλησε για τη solo παράσταση «Tender», στην οποία υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και την ερμηνεία. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα έργο που γεννήθηκε μέσα από την τέχνη του κλόουν και εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στην αυθεντική ανθρώπινη έκφραση και τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Η ηρωίδα, μέσα από τον κλόουν Ντάφι, καλείται να κινηθεί ανάμεσα στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο, αγγίζοντας το ζήτημα της μεταμόρφωσης σε influencer και της επίδρασης των social media στην ταυτότητα. Η ίδια τόνισε πως η παράσταση αποτελεί μια «γιορτή αυθεντικότητας και τρυφερότητας», με στόχο να επαναφέρει την ανθρώπινη επαφή και την ειλικρινή επικοινωνία.

Παράλληλα, στάθηκε στη δυσκολία αλλά και στην ελευθερία του να παίζει και να σκηνοθετεί ταυτόχρονα, σημειώνοντας πως η διαδικασία απαιτεί ισορροπία, αυτοπαρατήρηση και συνεχή αναμέτρηση με την έννοια της τελειότητας.

Η Μαριάννα Παπαευθυμίου παρουσίασε την παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό», μια συλλογική δημιουργία ομάδας νέων ηθοποιών από δραματική σχολή, σε σκηνοθεσία του Βίκτωρα Ανασιούλη και της Νίκης Χρυσοφάκη.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα σε μια τάξη λυκείου με επτά μαθητές που δεν γίνονται αποδεκτοί από κανέναν εκπαιδευτικό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον περιθωρίου, έντασης αλλά και εφηβικής ελευθερίας. Οι χαρακτήρες βασίζονται τόσο σε δραματουργική σύνθεση όσο και σε προσωπικά βιώματα των συντελεστών, γεγονός που δίνει στην παράσταση έντονο στοιχείο αλήθειας.

Όπως ανέφερε, κάθε ρόλος φέρει διαφορετική ταυτότητα, από μια influencer και έναν μαθητή που έχει μείνει τάξη, μέχρι χαρακτήρες που εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνικές και προσωπικές διαδρομές. Αυτή η ποικιλομορφία λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης κοινωνίας και των διαφορετικών επιλογών ταυτότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τίτλο της παράστασης, ο οποίος, όπως εξήγησε, δεν αφορά μόνο την αναμονή ενός «δασκάλου», αλλά και τη βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη να συνεχίζουμε να περιμένουμε, να ονειρευόμαστε και να προσδοκούμε, ακόμη και μετά την ενηλικίωση.

