Fitness 30.04.2026

5 ασκήσεις που θα κάνουν την καμπούρα… παρελθόν

Απλές αλλά στοχευμένες κινήσεις που ενεργοποιούν κορμό, πλάτη και γλουτούς και βοηθούν να «ξεκολλήσεις» από την κακή στάση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινότητα σήμερα είναι γεμάτη οθόνες, κινητό στο χέρι και ώρες καθιστής θέσης που περνούν σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Μέσα σε αυτό το μοτίβο, το σώμα αρχίζει σταδιακά να προσαρμόζεται: οι ώμοι γέρνουν προς τα εμπρός, το κεφάλι προβάλλει και η πλάτη χάνει τη φυσική της ευθυγράμμιση. Δεν είναι μια αλλαγή που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μια αθόρυβη διαδικασία που χτίζεται μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες.

Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό. Η κακή στάση μπορεί με τον καιρό να φέρει πιάσιμο, ένταση σε αυχένα και μέση και μια γενικότερη αίσθηση κόπωσης στο σώμα. Το θετικό είναι ότι δεν πρόκειται για μόνιμη κατάσταση. Με στοχευμένη κίνηση, ενδυνάμωση των σωστών μυών και λίγη συνέπεια, το σώμα μπορεί να επανέλθει σε μια πιο φυσική, άνετη και δυνατή θέση.

1. Άνοιγμα στήθους

Η άσκηση αυτή βοηθά στο άνοιγμα του άνω σώματος και ενεργοποιεί τους μυς που τραβούν τις ωμοπλάτες προς τα πίσω, βελτιώνοντας τη συνολική στάση. Στέκεσαι ή κάθεσαι με τον κορμό ελαφρώς μπροστά και τα χέρια μπροστά στο ύψος του στήθους. Στην εκπνοή τραβάς τα χέρια προς τα πίσω, ανοίγοντας το στήθος και φέρνοντας τις ωμοπλάτες κοντά. Στην εισπνοή επιστρέφεις αργά στην αρχική θέση.

2. Άσκηση «κολύμβησης» στα τέσσερα

Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί κορμό, πλάτη και γλουτούς, βελτιώνοντας τον συντονισμό και τη σταθερότητα του σώματος. Σε θέση στα τέσσερα, τεντώνεις διαγώνια χέρι και πόδι και επιστρέφεις ελεγχόμενα. Εναλλάσσεις πλευρές με ρυθμό, κρατώντας τον κορμό σταθερό και αποφεύγοντας την υπερβολική κίνηση στη μέση.

3. Έκταση κορμού στο έδαφος

Μια βασική άσκηση για την αντίθετη κίνηση από το καθημερινό σκύψιμο προς τα εμπρός. Ξαπλώνεις μπρούμυτα και σηκώνεις ελαφρά το στήθος από το έδαφος, ενεργοποιώντας την πλάτη. Η κίνηση είναι μικρή αλλά στοχευμένη, με έμφαση στον έλεγχο και όχι στο ύψος.

4. Πλάγια άρση ποδιών (Side leg lift)

Ενεργοποιεί τους γλουτούς και βοηθά στη σταθερότητα της λεκάνης, που επηρεάζει άμεσα τη στάση σώματος. Ξαπλώνεις στο πλάι με τα πόδια τεντωμένα και ενωμένα και τα σηκώνεις με έλεγχο. Η επιστροφή γίνεται αργά, χωρίς βιασύνη, ώστε να δουλεύουν οι σωστοί μυς.

5. Πλάγια σανίδα (Side plank)

Δυναμώνει τον κορμό και συμβάλλει στη συνολική ισορροπία και σταθερότητα του σώματος. Στηρίζεσαι στο πλάι, κρατώντας το σώμα σε ευθεία γραμμή. Η άσκηση μπορεί να προσαρμοστεί σε επίπεδο δυσκολίας, ανάλογα με τη δύναμη και τον έλεγχο που έχεις.

Οι viral προπονήσεις που κάνουν θράυση στα social media και αξίζει να δοκιμάσεις (και ποιες όχι)

Βαριέσαι να πας γυμναστήριο; 6 ασκήσεις για να πετύχεις τη γράμμωση που θες στο σπίτι

Δες επίσης

Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά
Fitness

Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά

30.04.2026
Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα
Life

Έχεις τοξικό σύντροφο; 5 τρόποι να τον εντοπίσεις γρήγορα

30.04.2026
Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος
Life

Ποιοι δεν πανικοβάλλονται ποτέ; Τα 5 ζώδια που διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος

30.04.2026
Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές
Life

Ταξίδι δεν σημαίνει κούραση: 4 τρόποι να κρατάς τον ρυθμό σου χωρίς πίεση και υπερβολές

30.04.2026
Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου
Food

Αυτά είναι τα tips για να ψήσεις την τέλεια μπριζόλα στο τηγάνι σαν σεφ εστιατορίου

30.04.2026
Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο
Life

Το μπαλκόνι σου μοιάζει άδειο; 4 φυτά που αντέχουν κάθε εποχή χωρίς κόπο

30.04.2026
Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά
Beauty

Το multi-task lip balm κάτω των 10€ που οι celebrities αγοράζουν ξανά και ξανά

30.04.2026
Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας
Fashion

Met Gala 2026: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας

30.04.2026
Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει
Life

Τα ζώδια και η μουσική τους εποχή – Βρες το soundtrack που σε εκφράζει

30.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό