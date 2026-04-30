Μάθε πώς να φτιάξεις γρήγορα το πιο υγιεινό αλμυρό cake με 5 υλικά

Υπάρχουν μέρες που θες κάτι σπιτικό, αλμυρό και λίγο πιο υγιεινό, αλλά χωρίς να σπαταλήσεις χρόνο και πολλά υλικά μέσα στην κουζίνα. Αυτό το αλμυρό κέικ είναι ακριβώς για αυτές τις στιγμές, γιατί γίνεται γρήγορα, απλά και χωρίς δράματα. Είναι από τις συνταγές που μπορείς να φτιάξεις ακόμα κι αν το ψυγείο σου είναι άδειο.

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία ούτε περίπλοκες τεχνικές, απλά ανακατεύεις, ψήνεις και είσαι έτοιμος. Μπορεί να γίνει πρωινό, snack, ακόμα και ελαφρύ βραδινό χωρίς ενοχές. Και ναι, είναι από εκείνες τις συνταγές που μοσχοβολάει όλο το σπίτι και σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι πολύ πιο «σοβαρό» από αυτό που πραγματικά έκανες.

Υλικά

2 αυγά

1 κεσεδάκι γιαούρτι (2%)

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι (ή ολικής για πιο healthy εκδοχή)

1 μπέικιν πάουντερ

1/2 φλιτζάνι τριμμένο τυρί (φέτα ή light κίτρινο)

1 μικρό κολοκύθι τριμμένο ή λίγη πιπεριά (προαιρετικά)

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ χτυπάς τα αυγά με το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια προσθέτεις το αλεύρι και το μπέικιν και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ένας παχύρρευστος χυλός. Έπειτα ρίχνεις το τυρί και τα λαχανικά (αν βάλεις) και ανακατεύεις ξανά. Βάζεις το μείγμα σε φόρμα για κέικ που έχεις λαδώσει ελαφρά και ψήνεις στους 180°C για περίπου 35-40 λεπτά.

Extra Tips

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε ρίγανη ή θυμάρι

Μπορείς να βάλεις μέσα και γαλοπούλα ή ελιές για πιο “γεμάτο” αποτέλεσμα

Αν το θέλεις πιο light, βάλε μόνο ασπράδια αυγών

Τρώγεται τέλεια και κρύο, ακόμα και την επόμενη μέρα

Αυτό το αλμυρό κέικ είναι από τις συνταγές που αποδεικνύουν ότι το εύκολο δεν σημαίνει βαρετό. Με λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο μπορείς να έχεις κάτι νόστιμο, σπιτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα snacks. Είναι το είδος της συνταγής που σώζει μέρες που δεν έχεις διάθεση αλλά θες κάτι καλό να φας. Και το πιο ωραίο είναι ότι μπορείς να το προσαρμόσεις όπως θέλεις, ανάλογα με το τι έχεις στο ψυγείο. Οπότε γίνεται πολύ εύκολα το νέο σου «go-to» αλμυρό κέικ για κάθε στιγμή της εβδομάδας.

